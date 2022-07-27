صنع في ألمانيا - الاقتصاد يشق طرقا جديدة

حرب استنزاف.. روسيا تمطر مدنا أوكرانية بالصواريخ

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أمرت قواتها في أوكرانيا بتكثيف عملياتها. وفي حين أن تركيز الحرب، التي دخلت شهرها الخامس، انتقل لشرق أوكرانيا، فإن روسيا توجه ضرباتها الصاروخية إلى مدن أخرى ما يوحي بتحولها إلى حرب استنزاف.