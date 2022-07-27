صنع في ألمانيا - الاقتصاد يشق طرقا جديدة

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يبحث الاقتصاد على طرق جديدة دوما ليتحايل على العقوبات، ويقوّي الأسواق بتغير أسعار الصرف، ويرفع الإيجارات. فهو لا يبقى جامداً أبدا.
وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن روسيا تحاول تحصيل عائدات بيع صادرات نفطية لبعض العملاء الهنود بالدرهم الإماراتي، فيما يبدو أنها محاولة من موسكو للابتعاد عن الدولار لتحصين نفسها من آثار العقوبات الغربية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أمرت قواتها في أوكرانيا بتكثيف عملياتها. وفي حين أن تركيز الحرب، التي دخلت شهرها الخامس، انتقل لشرق أوكرانيا، فإن روسيا توجه ضرباتها الصاروخية إلى مدن أخرى ما يوحي بتحولها إلى حرب استنزاف.
لليوم الثاني على التوالي هيمنت حرب أوكرانيا على جدول أعمال قمة مجموعة السبع تعقد في جنوب ألمانيا، والتي أنضم إليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو. وواشنطن تكشف عن تشديد العقوبات على موسكو.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الأعلى الإيراني خامنئي قبيل قمة تجمعه مع الرئيسين الإيراني رئيسي والتركي أردوغان. زيارة بوتين إلى طهران هي الأولى من نوعها منذ الحرب الروسية في أوكرانيا.
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