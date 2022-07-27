 صنع في ألمانيا - الاقتصاد يشق طرقا جديدة | صنع في ألمانيا | DW | 03.08.2022

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - الاقتصاد يشق طرقا جديدة

يبحث الاقتصاد على طرق جديدة دوما ليتحايل على العقوبات، ويقوّي الأسواق بتغير أسعار الصرف، ويرفع الإيجارات. فهو لا يبقى جامداً أبدا.

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