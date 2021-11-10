 صنع في ألمانيا - الابتكار ووسائل نقل المستقبل | صنع في ألمانيا | DW | 04.11.2021

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صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - الابتكار ووسائل نقل المستقبل

انطلاق قطار "هايبرلوب" عبر الأنبوب بسرعة الصوت تقريبا. وقطارات عالية السرعة تجوب الصين. وسفر بدون انبعاثات بحافلة تستهلك الهيدروجين وصديقة بالبيئة. فكل من يريد حماية البيئة عليه ابتكار وسائل جديدة تحافظ على الموارد الطبيعية.

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