صنع في ألمانيا - الابتكار ووسائل نقل المستقبل

تحليل: ألمانيا والمغرب.. شراكة استراتيجية في غرفة الانتظار؟

يبدو مآل مشروع الطاقة المتجددة الواعد بين ألمانيا والمغرب غامضا، في ظل عدم إحراز إختراق في الأزمة الديبلوماسية بين البلدين. لكن ماذا لو تحول مشروع الشراكة الاستراتيجي هذا إلى عامل تغيير أساسي في جغرافيا وتاريخ المنطقة؟