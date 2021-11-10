صنع في ألمانيا - الابتكار ووسائل نقل المستقبل

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
انطلاق قطار "هايبرلوب" عبر الأنبوب بسرعة الصوت تقريبا. وقطارات عالية السرعة تجوب الصين. وسفر بدون انبعاثات بحافلة تستهلك الهيدروجين وصديقة بالبيئة. فكل من يريد حماية البيئة عليه ابتكار وسائل جديدة تحافظ على الموارد الطبيعية.
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
يبدو مآل مشروع الطاقة المتجددة الواعد بين ألمانيا والمغرب غامضا، في ظل عدم إحراز إختراق في الأزمة الديبلوماسية بين البلدين. لكن ماذا لو تحول مشروع الشراكة الاستراتيجي هذا إلى عامل تغيير أساسي في جغرافيا وتاريخ المنطقة؟
الذكاء الاصطناعي قد يوفر إمكانيات هائلة ويفتح آفإقا واسعة أمام الاقتصاد الألماني للتطور والازدهار. لكن ذلك يحتاج لاستثمارات كبيرة وإطار قانوني، وقبل كل شيء يحتاج للنظر بإيجابية للتكنولوجيا الذكية واستخداماتها.
تسعى الصين إلى توسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط متحدية الهيمنة الأمريكية فيها. ويرى خبراء أن الصين تسعى من خلال مشروع "الحزام والطريق" إلى "إسقاط الهيمنة الأمريكية فيها سلمياً"، فهل تنجح بكين في ذلك؟ وما موقف واشنطن؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول