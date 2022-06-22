صنع في ألمانيا - أزمة الغذاء العالمية

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دول العالم في حاجة إلى القمح من أوكرانيا. الهند وعدت بالتدخل، لكنها تحتفظ بحصادها لنفسها. تربية الحيوانات تنهك الأراضي الزراعية، وتربية الأسماك لا تزال غير مستدامة. كل شيء بات أكثر تكلفة. وأين يمكن وضع أنظمة الطاقة الشمسية إذا لم يكن في الحقول؟
في خطاب ألقاه بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، دافع الرئيس الروسي بوتين عن الحرب في أوكرانيا وأشار إلى أن بلاده تتوقع استعادة العلاقات مع أوكرانيا بعد انتهاء الحرب. ووصف العقوبات الغربية ضد بلاده بـ"العبثية".
تعدت آثار الحرب الروسية الأوكرانية الأبعاد العسكرية المباشرة، لتطال أسواق المال والطاقة. تونس، مهد "الربيع العربي"، تواجه حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجدة جديدة من الهجرة؟
يصيب الارتفاع الجنوني لأسعار القمح وأغذية أخرى وتراجع المعروض منها في الأسواق، الاقتصاد المصري بضربة مؤلمة. في هذه الأثناء تطرق الحكومة المصرية مختلف الأبواب لمواجهة مخاطر نقص الأغذية، فهل تنجح حيث فشلت سابقاتها في ذلك؟
بعد مرور مئة يوم على بدء روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا، وصلت تبعات الحرب إلى كل أصقاع العالم، خاصة وأن التوغل الروسي كان أول غزو لدولة أوروبية ذات سيادة منذ 80 عاما. غلاء، جوع، وتغيرات سياسية كبرى.
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