صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - أزمة الغذاء العالمية

دول العالم في حاجة إلى القمح من أوكرانيا. الهند وعدت بالتدخل، لكنها تحتفظ بحصادها لنفسها. تربية الحيوانات تنهك الأراضي الزراعية، وتربية الأسماك لا تزال غير مستدامة. كل شيء بات أكثر تكلفة. وأين يمكن وضع أنظمة الطاقة الشمسية إذا لم يكن في الحقول؟