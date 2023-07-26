صنع في ألمانيا - آلات الأمس وآلات الغد

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كيف يبدو مصنع المستقبل؟ وما هي الخدمات التي ما زالت تقدمها آلات الأمس حتى اليوم؟ وهل يمكن للفصل الاقتصادي عن الصين أن ينجح؟
في خضم نقاش مثير للجدل حول كيفية التعامل مع الصين، وصل رئيس الوزراء لي تشيانغ لألمانيا في زيارة لأول مرة. فالصين تريد تعزيز الشراكة مع برلين وتسعى لكسب الثقة. إنه سياسي متفهم لعقلية المستثمرين فماذا يمكن أن يقدم للبلدين؟
نجح المغرب في توقيع عقود ضخمة مع شركتي بي أم دبليو ورينو لتوريد الكوبالت الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وتطمح المملكة أن تصبح موردا مستداما بعد إكمال سلاسل إنتاج المعدن ومشاريع تدوير البطاريات القديمة.
تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول