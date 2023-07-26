صنع في ألمانيا

صنع في ألمانيا - آلات الأمس وآلات الغد

كيف يبدو مصنع المستقبل؟ وما هي الخدمات التي ما زالت تقدمها آلات الأمس حتى اليوم؟ وهل يمكن للفصل الاقتصادي عن الصين أن ينجح؟