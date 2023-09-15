صنع على المقاس - تقفي الآثار رقمياً

تكشف تجربة البيانات عبر الوسائط عما تعرفه شركات مثل غوغل وفيسبوك عن أكثر أسرارنا الشخصية حميمية.

حاول مهندس سابق لدى شركة يوتيوب بمعية مسوق لدى غوغل وخبيرة في الإعلانات وعدد من مسؤولي حماية البيانات الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الإمكانات والمخاطر الكامنة في تحديد الشخصية الخوارزمية والتنبؤ السلوكي؟

يكشف هذا الفيلم الكيفية التي تستخدم بها شركات التكنولوجيا البيانات التي تجمعها من مليارات الأشخاص في تحقيق الأرباح مستغلةً نقاط ضعف الناس، وشعورهم بانعدام الأمان، وأمراضهم، واحتمال إدمانهم.

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DW عربية

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