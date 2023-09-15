 صنع على المقاس - تقفي الآثار رقمياً | تقارير جديدة | DW | 15.09.2023

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تقارير جديدة

صنع على المقاس - تقفي الآثار رقمياً

هل من الممكن استخدام بيانات غوغل المخزنة عن شخص ما لخلق شبيه رقمي لهذا الشخص؟ هل من الممكن تشكيل شخصيته وسمات سلوكه ورغباته الخفية؟

DW Dokumentationen | Made to Measure - eine digitale Spurensuche

DW Dokumentationen | Made to Measure - eine digitale Spurensuche

 

 

تكشف تجربة البيانات عبر الوسائط عما تعرفه شركات مثل غوغل وفيسبوك عن أكثر أسرارنا الشخصية حميمية.

 

 

DW Dokumentationen | Made to Measure - eine digitale Spurensuche

 

حاول مهندس سابق لدى شركة يوتيوب بمعية مسوق لدى غوغل وخبيرة في الإعلانات وعدد من مسؤولي حماية البيانات الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الإمكانات والمخاطر الكامنة في تحديد الشخصية الخوارزمية والتنبؤ السلوكي؟

 

DW Dokumentationen | Made to Measure - eine digitale Spurensuche

 

يكشف هذا الفيلم الكيفية التي تستخدم بها شركات التكنولوجيا البيانات التي تجمعها من مليارات الأشخاص في تحقيق الأرباح مستغلةً نقاط ضعف الناس، وشعورهم بانعدام الأمان، وأمراضهم، واحتمال إدمانهم.

 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 22:15 UTC
الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 01:15 UTC
الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:00 UTC
الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC
الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:15 UTC
السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 06:15 UTC
السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 10:15 UTC
السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 15:15 UTC
السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 23:15 UTC
الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 13:15 UTC
الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 19:15 UTC
الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 17  أكتوبر/تشرين الأول 2023– 11:15 UTC

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