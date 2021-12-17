 صندوق باندورا - تابو الحيض | وثائقي | DW | 07.01.2022

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وثائقي

صندوق باندورا - تابو الحيض

يعتبر الحيض حتى يومنا هذا من المحرمات. يكشف هذا الوثائقي أن هذا التابو يعيق المساواة في الحقوق للمرأة. فالنساء في أنحاء كثيرة من العالم مضطهدات اجتماعيا وثقافيا بسبب دورتهن الشهرية.

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فيلم صندوق باندورا الذي أنتجه طاقم معظمه من النساء، يرافق فتيات في الهند وبريطانيا وكينيا وأمريكا الشمالية لا يستطعن الذهاب إلى المدرسة لأنهن لا يملكن منتجات صحية مخصصة لفترة الحيض كالفوط الصحية أو السدادات القطنية. إذ يعتبر الحيض حتى الآن من المحرمات في كثير من بلدان العالم. يمنح هذا الفيلم النساء إمكانية التعبير عن رأيهن ويتيح الفرصة لأخريات منسيات لم يستمع أحد لصوتهن كالسجينات السابقات والفقيرات. يرافق الوثائقي بطلات وناشطات وصانعات رأي يكسرن حاجز الصمت حول موضوع الدورة الشهرية. كما يوثق لكيفية نشوء حركة عالمية تكافح من خلالها النساء في العديد من البلدان لكسر الرفض الاجتماعي لهن.

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Sendung: Dokumentation Pandoras Box - Tabu Menstruation Sendedatum: 10.10.2021 Thema: Die Tabuisierung der Menstruation weltweit Beschreibung: Die Menstruation - bis heute ein Tabu mit politischer Wirkkraft. Die Dokumentation deckt auf, dass dieses Tabu die Gleichberechtigung von Frauen verhindert. Denn weltweit werden Frauen sozial und kulturell unterdrückt, weil sie ihre Periode haben. Fotograf: © Mediacorp (Stills aus einer Mediacorp-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

صندوق باندورا - تابو الحيض 29.09.2021

يعتبر الحيض حتى يومنا هذا من المحرمات. يكشف هذا الوثائقي أن هذا التابو يعيق المساواة في الحقوق للمرأة. فالنساء في أنحاء كثيرة من العالم مضطهدات اجتماعيا وثقافيا بسبب دورتهن الشهرية.