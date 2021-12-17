صندوق باندورا - تابو الحيض

فيلم صندوق باندورا الذي أنتجه طاقم معظمه من النساء، يرافق فتيات في الهند وبريطانيا وكينيا وأمريكا الشمالية لا يستطعن الذهاب إلى المدرسة لأنهن لا يملكن منتجات صحية مخصصة لفترة الحيض كالفوط الصحية أو السدادات القطنية. إذ يعتبر الحيض حتى الآن من المحرمات في كثير من بلدان العالم. يمنح هذا الفيلم النساء إمكانية التعبير عن رأيهن ويتيح الفرصة لأخريات منسيات لم يستمع أحد لصوتهن كالسجينات السابقات والفقيرات. يرافق الوثائقي بطلات وناشطات وصانعات رأي يكسرن حاجز الصمت حول موضوع الدورة الشهرية. كما يوثق لكيفية نشوء حركة عالمية تكافح من خلالها النساء في العديد من البلدان لكسر الرفض الاجتماعي لهن.