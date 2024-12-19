صندوق النقد "مستعد" لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار

ذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا. فيما علقت مصفاة بانياس النفطية السورية عملياتها، حسب تقرير صحفي.

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الخميس (19 ديسمبر/كانون الأول 2024)، في مؤتمر صحفي دوري أن صندوق النقد الدولي لم يجر أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009. وأضافت "من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".

وبعد أقل من أسبوعين على إطاحة المعارضة السورية بنظام بشار الأسد واستيلائها على العاصمة دمشق، قالت كوزاك إن السلطات السورية الجديدة تواجه صعوبات كثيرة بعد الحرب التي استمرت 13 عاما. وأضافت "عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدا.

وأضافت: "نأمل أن تتمكن البلاد الآن من البدء في معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة التي تواجهها، والبدء في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري".

من جانب آخر، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن مصفاة بانياس النفطية السورية علقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران والذي كان يشكل الغالبية العظمى من واردات البلاد. وقال إبراهيم المسلم مدير عام المصفاة للصحيفة إن بانياس، أكبر مصفاة نفط في سوريا والتي تكرر ما بين 90 و100 ألف برميل من الخام يوميا، أنتجت آخر دفعة من البنزين يوم الجمعة.

ف.ي/خ.س (رويترز)