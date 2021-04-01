 صناعة العصير في البرازيل - صفقات مربحة وظروف عمل صعبة | تقارير جديدة | DW | 04.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

صناعة العصير في البرازيل - صفقات مربحة وظروف عمل صعبة

تعدّ البرازيل أكبر مُنتِج في العالم لعصير البرتقال. لكن قطاع صناعة العصير هناك يُتهم باستغلال العمّال وتعريض صحتهم وسلامتهم للخطر. فهل هذه الاتهامات مُحقة وما الذي يكمن وراءها؟

Dokumentation Saftige Geschäfte – Der Preis für unseren Orangensaft

Dokumentation Saftige Geschäfte – Der Preis für unseren Orangensaft

بحسب شكوى بعض العمال، فإنهم يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة، وفي المطر والبرد، ودرجات الحرارة الشديدة. ويقولون إنه عمل مُرهِق بدنيّا، وإنه يتعين عليهم حمل كيس برتقال يزن 27 كيلوغراما. هناك ما لا يقلّ عن 50 ألف من عمال الحصاد في ولاية ساو باولو، الذين يقطفون البرتقال المُخصّص لصناعة العصير بين شهري مايو وديسمبر من كل عام. يحمل كلّ عامل يوميا ما لا يقل عن طن ونصف من أكياس البرتقال. 

Dokumentation Saftige Geschäfte – Der Preis für unseren Orangensaft


مدير النقابة السابق آبيل باريتو يقول إن عمال الحصاد يعانون من أمراض ومشاكل صحية جراء ذلك. تحاول نقابات ومنظمات غير حكومية التصدّي للانتهاكات والفساد في هذا القطاع. كما تبذل السلطات جهودها أيضا: المدّعي العام خوسيه ماتورانا من وزارة العمل البرازيلية يقوم بعمليات تفتيش منتظمة بقدر ما يستطيع،

Dokumentation Saftige Geschäfte – Der Preis für unseren Orangensaft


ويقول إن العمال في كثير من الحالات لا يكونون مسجلين بالشكل الصحيح، وإن ظروفهم المعيشية صعبة جدا، وليست لديهم وسائل حماية شخصية، ولا تتوفر لهم أماكن ملائمة لتناول وجبات الطعام. في المقابل يعتبر جني البرتقال الإمكانية الوحيدة لكثير من العمال لكسب المال من أجل إعالة أُسرهم. 
 

Deutschland Orangensaft mit Glas Karaffel und Apfelsinen


يُلقي هذا الفيلم نظرة عن قطاع صناعة العصير في البرازيل، والذي لم يطلع على ما يجري فيه سوى القليلين من خارج القطاع. تحدّثنا مع مسؤولين نقابيين ومع عمّال وعاملات، ومالكي مزارع سابقين، ومسؤولين في قطاع صناعة العصير البرازيلي، ومسؤولين في قطاع صناعة العصير الألماني لنعرف بأي ثمن يتم إنتاج عصير البرتقال الذي نشربه؟ 

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 10 سبتمبر/أيلول 2022 – 03:15 UTC
السبت 10 سبتمبر/أيلول 2022 – 13:15 UTC
السبت 10 سبتمبر/أيلول 2022 – 16:15 UTC
السبت 10 سبتمبر/أيلول 2022 – 19:15 UTC
الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022 – 05:15 UTC
الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022– 22:15 UTC
الإثنين 12 سبتمبر/أيلول 2022– 11:15 UTC
الإثنين 12 سبتمبر/أيلول 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  14 سبتمبر/أيلول 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

مواضيع ذات صلة

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** ++++29.03.2021+++Brasilia, Brasilien+++ BRASILIA, BRAZIL - MARCH 29: Health professional prepares a vaccine against Coronavirus (COVID-19) in front of the panel in honor of the fatal victims of the disease amidst the coronavirus pandemic in Centro de Saúde 07 on March 29, 2021 in Brasilia Ceilandia, Brazil. Volunteers made 5,800 lotus flower origami, a symbol of hope, to honor each of Covid's victims in the capital of Brazil. Brazil has over 12,573,000 confirmed positive cases of Coronavirus and has over 313,866 deaths. (Photo by Andressa Anholete / Getty Images)

البرازيل تعلن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا 01.04.2021

نسخة جديدة من فيروس كورونا تظهر في البرازيل المنكوبة التي عرفت أعلى عدد من الوفيات منذ بدء الجائحة مع أكثر من 66 ألف وفاة. وظهرت النسخة لدى سيدة تقول إنها لم تسافر مؤخرا داخل أو خارج البلاد.

أنغيلا ميركل - الإبحار في عالم كثير الأزمات

أنغيلا ميركل - الإبحار في عالم كثير الأزمات 26.07.2021

لمدة 16 عامًا، ترأست أنغيلا ميركل الحكومة الألمانية. خلال هذا الوقت قادت البلاد خلال العديد من الأزمات الدولية وخاضت صراعات متكررة مع أقوياء العالم.

20/04/2021*** Eine Familie liegt unter einem Sonnenschirm am fast leeren Strand von Magaluf auf Mallorca. Eine Corona-freie Mittelmeerinsel für unbeschwerte Urlaubstage im Sommer: Mit diesem Angebot wollen Hotels, Restaurants und Politiker aus vielen südeuropäischen Ländern endlich wieder Touristen an ihre Strände und Hotelbars locken. (zu dpa Wettkampf der Mittelmeerinseln: «Corona-frei»-Label als Lockmittel) +++ dpa-Bildfunk +++

تعرف على شروط السياحة في دول الاتحاد الأوروبي هذا الصيف 09.06.2021

الصيف على الأبواب والكثيرون يعدون حقائبهم، استعداداً لقضاء الإجازة في القارة الأوروبية. وتيرة فتح الحدود تختلف من دولة لأخرى في التكتل الأوروبي وبشروط متباينة أيضاً. نستعرض معكم أبرز الوجهات السياحية.

إعلان