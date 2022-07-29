 صناعة الرقائق في الولايات المتحدة | صنع في ألمانيا | DW | 07.12.2022

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صنع في ألمانيا

صناعة الرقائق في الولايات المتحدة

تستثمر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير في التوسع في صناعة الرقائق المحلية لجعل نفسها أقل اعتمادًا على السوق الآسيوية. ففي عدة مناطق من الولايات المتحدة، يتم استثمار عشرات المليارات من اليورو في بناء مصانع عملاقة لأشباه الموصلات.

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