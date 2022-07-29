صناعة الرقائق في الولايات المتحدة

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تستثمر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير في التوسع في صناعة الرقائق المحلية لجعل نفسها أقل اعتمادًا على السوق الآسيوية. ففي عدة مناطق من الولايات المتحدة، يتم استثمار عشرات المليارات من اليورو في بناء مصانع عملاقة لأشباه الموصلات.
مع استمرار التوترات بين الصين وأمريكا، يرى خبراء أنه من غير المرجح أن تخفف تشددها، خاصة بعد البيان والتصريحات الصادرة عن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم. ويرجح خبراء أن العلاقات بين البلدين تتجه صوب التصعيد.
تزداد المخاوف من هجرة صناعات ألمانية هامة وحيوية إلى الخارج وخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا هذه الهجرة في هذا الوقت بالتحديد؟، وما التبعات الخطيرة لذلك على ألمانيا وموقعها الصناعي في أوروبا والعالم؟
فيما أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي، بسياسات الحزب وإنجازاته خلال السنوات الماضية، يرى خبراء أن كلامه عن تايوان وضمها للصين كان غامضا بدون طرح استراتيجية محددة!
"الحرب في أوكرانيا غيرت العالم" - ناقش المشاركون في المحادثات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في باريس تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وتوحدت الصفوف لعزل وإبعاد روسيا عن الاقتصاد العالمي.
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