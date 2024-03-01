صندوق البريد الظاهر في الصورة كان في يوم من الأيام معلقاً أمام إحدى محطات سكك الحديد في المستعمرة الألمانية السابقة، التي تُعرف اليوم باسم تنزانيا. وبعد أن احتلت المنطقة من قبل البريطانيين في عام 1916، تم تقديم صندوق البريد من قبل ضابط بريطاني كهدية إلى مكتب البريد في لاهور، باكستان. واليوم يتم عرضه في "متحف غولرا شريف للسكك الحديدية" في باكستان.