صناديق بريد غريبة: الحنين إلى الزمن الجميل!
أزاح البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة البريد التقليدي عن عرشه، ولو بشكل غير نهائي بعد، بيد أن ذلك لا يعني أن ما فات قد مات. ألبوم صور عن أطرف صناديق البريد على مر العصور.
صندوق بريد البحارة
مكتب البريد في جزر غالاباغوس في الإكوادور هو موقع تاريخي يعود إلى القرن الثامن عشر، حيث قام صيادو الحيتان بتحويل برميل خشبي إلى مكتب بريد مؤقت. ترك بحارة رسائل بعنوان محدد، وأخذ بحارة آخرون الرسائل معهم أثناء رحلتهم وقاموا بتسليمها للمرسلة إليهم. وحتى اليوم يستخدم السياح هذا النظام.
بقايا من عصر الاستعمار
صندوق البريد الظاهر في الصورة كان في يوم من الأيام معلقاً أمام إحدى محطات سكك الحديد في المستعمرة الألمانية السابقة، التي تُعرف اليوم باسم تنزانيا. وبعد أن احتلت المنطقة من قبل البريطانيين في عام 1916، تم تقديم صندوق البريد من قبل ضابط بريطاني كهدية إلى مكتب البريد في لاهور، باكستان. واليوم يتم عرضه في "متحف غولرا شريف للسكك الحديدية" في باكستان.
صندوق بريد القلوب الخاوية
منذ حوالي 100 عام تستخدم فتحة في جذع شجرة البلوطة الضخمة في الصورة المنتصبة في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية، والتي تبلغ من العمر أكثر من 500 عاماً، كصندوق بريد لاستقبال رسائل قلوب تشعر بالتوق للحب. ويمكن لأي كان أن يستلم ويقرأ الرسائل، على أمل العثور على الحب الكبير. ويُقال إن أكثر من مائة زواج نتج عن صندوق البريد هذا.
صندوق بريد تحت الماء
في عام 1999 قام رئيس البريد المحلي في مدينة سوسامي اليابانية بتركيب صندوق بريد تحت الماء لجذب الزوار. يمكن للغواصين النزول لعمق 10 أمتار لوضع بطاقات بريدية مقاومة للماء في الصندوق. ويقوم صاحب متجر الغوص المحلي بجمعها ونقلها إلى مكتب البريد ليتم إرسالها. حولت المبادرة مدينة سوسامي إلى وجهة غوص شهيرة.
صندوق بريد الفضاء
"صندوق البريد الأسود" على طول طريق نيفادا 375 (المعروف بـ "الطريق الفضائي") هو تقليدياً مكان يجتمع فيه ما يطلق عليهم "صيادو المركبات الفضائية" المنتظرين قدوم الكائنات من الفضاء الخارجي. كان الصندوق البريدي في الأصل عائداً لأحد المواطنين، لكنه بدأ يُستخدم من قبل الناس الذين يحاولون التواصل مع الحياة الفضائية.
صندوق بريد "الأرواح الطيبة"
قبل أكثر من 40 سنة قام شخصان بنصب صندوق بريد "الأرواح الطيبة" على جزيرة بيرد النائية في ولاية كارولاينا الشمالية. كما وضعوا بجانبه دفتراً ليكتب الزوار خواطرهم وانطباعاتهم. منذ ذلك الحين، قامت آلاف "الأرواح الطيبة" بتفريغ ما في قلوبها في ذلك الدفتر ليقرأها من يأتي بعدهم لزيارة المكان. وبعض تلك الرسائل ساعد في إنقاذ الجزيرة من التطوير العمراني وضمان وضعها كمحمية طبيعية ساحلية.
أيقونة المملكة المتحدة
أثناء جولتهما في السوق مدينة سيلكيرك بإسكتلندا، أعجب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بالغطاء الذي تمت حياكته بإتقان على صندوق بريد يحمل تاجاً. ومعروف أن صناديق البريد الحمراء اللون من أيقونات المملكة المتحدة.