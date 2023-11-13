 صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول ويسعى لرسم بصمته مع "الفراعنة" | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.11.2023

زيارة صفحة DW الجديدة

نظرة على صفحة dw.com التجريبية. لم ننته بعد! رأيكم يمكن أن يساعدنا على جعلها أفضل.

الانتقال إلى صفحة dw.com الجديدة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول ويسعى لرسم بصمته مع "الفراعنة"

المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي والاقتراب من دخول قائمة "العشرة" للهدافين التاريخيين للبطولة.. يواصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، فيما يطمح بأن يصبح الهداف التاريخي "للفراعنة" والتأهل إلى مونديال 2026.

صلاح يحتفل بتسجيل هدف في آنفيلد (05.03.2023)

صلاح يسعى للفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" للمرة الرابعة لمعادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة

واصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر، في مباراته الأخيرة بالملاعب البريطانية قبل التوقف الدولي، ليشرع في محاولته الجديدة لقيادة كرة القدم المصرية نحو العالمية مرة أخرى.

مختارات

وقاد صلاح ليفربول للعودة لطريق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تسجيله هدفين خلال فوز الفريق 3/صفر على ضيفه برينتفورد، أمس الأحد، في المرحلة الثانية عشر للمسابقة، التي ستتوقف لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية المقبلة.

وتقدم ليفربول، الذي تعادل 1/1 مع مضيفه لوتون تاون، في المرحلة الماضية للبطولة العريقة، للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، قبل مواجهتهما المرتقبة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر القادم على ملعب "الاتحاد" في أولى لقاءات الفريقين بالبطولة عقب انتهاء التوقف الدولي، الذي يشهد مواجهتين هامتين للمنتخب المصري.

ويستهل منتخب مصر مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عام 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة جيبوتي وسيراليون، حيث يطمع صلاح في قيادة منتخب "الفراعنة" للصعود مجددًا للمونديال، بعدما سبق أن قاده للتأهل لنسخة المسابقة عام 2018 بروسيا.

ويلعب المنتخب المصري، الساعي للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، مع نظيره الجيبوتي بالقاهرة يوم الخميس القادم، قبل أن يحل ضيفًا على منتخب سيراليون، بعدها بثلاثة أيام في ليبيريا، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا، حيث يصعد المتصدر فقط للمونديال.

وبهدفيه في برينتفورد، وصل أيقونة الكرة المصرية للهدف رقم 200 في مسيرته مع الفرق الإنجليزية بمختلف المسابقات، بواقع 198 هدفًا في 321 مباراة مع ليفربول، الذي انضم إليه في حزيران/يونيو 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وهدفين في 19 لقاء مع فريقه السابق تشيلسي، الذي لعب في صفوفه ما بين عامي 2014 و2015.



تحطيم الأرقام القياسية
وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك في المباريات الست الأولى للموسم بالدوري الإنجليزي على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، الذي أشار أيضًا إلى أن "الفرعون المصري"، بات ثالث لاعب يساهم بهز الشباك سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية بملعب فريقه في البطولة، بعد النجمين السابقين الإنجليزي آلان شيرار والفرنسي تيري هنري.

وساهم صلاح بـ119 هدفًا في 117 مباراة خاضها على آنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تقدم للمركز الـ11 بقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، الذي يتقاسمه حاليًا مع اللاعب المعتزل ليس فيرديناند. وأحرز صلاح 149 هدفًا في مشواره بالدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع 147 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي، ليبتعد بفارق هدف وحيد فقط عن النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، صاحب المركز العاشر بالقائمة.

وقاد صلاح ليفربول للفوز في مبارياته الست الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بملعبه، كما فاز مع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بجميع لقاءاته التسعة التي خاضها في معقله بمختلف المسابقات هذا الموسم. وبخلاف انتصاراته الستة بالدوري الإنجليزي، فاز ليفربول في مباراتين بالدوري الأوروبي في آنفيلد ولقاء وحيد بكأس رابطة الأندية المحترفة، علمًا بأن تلك المباريات انتهت جميعا لمصلحة الفريق بفارق هدفين على الأقل.

محمد صلاح فرعون مصر ونجم ليفربول


وتعد هذه أطول سلسلة يحقق خلالها ليفربول الفوز بملعبه في جميع البطولات بفارق هدفين على الأقل في تاريخ النادي. وبعدما سجل لاعبوه 17 هدفًا، من بينها 8 أهداف لصلاح، واستقبلت شباكه هدفين فقط خلال مواجهاته الست الأولى بملعبه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، تعتبر هذه هي البداية الأفضل لليفربول في آنفيلد بالمسابقة، بعد خوضه أول 6 مباريات هناك، منذ موسم 1990/1991.

سعي نحو "الحذاء الذهبي"
ومازال صلاح ينافس حاليًا على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثاني حاليًا برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف خلف النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي المتصدر.

ويطمح صلاح، الفائز مؤخرًا بجائزة لاعب شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالدوري الإنجليزي وذلك للمرة الخامسة في مسيرته بالملاعب البريطانية، في التتويج بجائزة "الحذاء الذهبي"، التي يتم منحها لهداف البطولة، للمرة الرابعة في مشواره بالمسابقة، لمعادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة، الذي يحمله تيري هنري حاليًا.

وسبق لـ"الملك المصري"، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، الفوز بالجائزة المرموقة في مواسم 2017/2018، و2018/2019، و2021/2022، غير أن حظوظه لنيل الجائزة تبدو صعبة المنال نسبيًا في ظل ابتعاده عن ليفربول بداية من مطلع العام المقبل، للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والتي تستمر فعالياتها حتى شباط/فبراير القادم.

وبصفة عامة، أحرز صلاح 12 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه في 17 مباراة لعبها في كل المسابقات هذا الموسم حتى الآن، بإجمالي 1262 دقيقة، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

صلاح في مباراة بين المنتخبين المصري والسوداني في كأس أمم أفريقيا (19.01.2022)

صلاح يسعى إلى أن يصبح الهداف التاريخي للفراعنة


سعي لتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب
وخلال عودته للمنتخب المصري، يتطلع صلاح، الذي يحتل المركز الثاني حاليًا بقائمة الهدافين التاريخيين للفريق، لتقليص الفارق الذي يفصله عن المهاجم المعتزل حسام حسن. وأحرز صلاح 51 هدفًا في 93 مباراة خاضها مع منتخب (الفراعنة)، بفارق 17 هدفًا خلف حسام حسن، الهداف التاريخي للفريق الآن. وتبدو حظوظ نجم ليفربول قائمة وبقوة لتسجيل المزيد من الأهداف خلال فترة الأجندة الدولية المقبلة، في ظل تواضع مستوى منافسي منتخب مصر في مباراتيه القادمتين.

وكان صلاح أحرز 5 أهداف من إجمالي 8 أهداف سجلها منتخب مصر خلال رحلة صعوده لمونديال 2018، لكنه لم يتمكن من هز الشباك مطلقًا خلال مشوار الفريق بتصفيات مونديال 2022 في قطر، بل إنه أهدر ركلة ترجيح أمام منتخب السنغال في إياب الدور النهائي بالتصفيات، وهو الأمر الذي يرغب في تجنبه في رحلة التصفيات الجديدة.

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ)

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش