 صلاح يصنع التاريخ.. ليفربول يذل مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.03.2023

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رياضة

صلاح يصنع التاريخ.. ليفربول يذل مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة

في مباراة من أهم مباريات ليفربول هذا الموسم أمطر فريق المدرب يورغن كلوب ضيفه مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة، ليعيد الأمل إلى بعد انتكاسات عديدة هذا الموسم. ومحمد صلاح يصبح هداف ليفربول التاريخي في الـ"برميرليغ".

سجل محمد صلاح هدفين ليصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز

سجل محمد صلاح هدفين ليصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز

حقق  ليفربول فوزا كاسحا على ضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة  7/ صفر اليوم الأحد (الخامس من آذار/ مارس 2023)، ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ونجح  ليفربول في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في مواجهات الفريقين على ملعب "أنفيلد" ، وهو الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، ليحيي أماله  في بلوغ أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد  مانشستر يونايتد  عند 49 نقطة في المركز الثالث. وتقدم كودي جاكبو لليفربول في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 47 أضاف زميله داروين نونيز الهدف الثاني، قبل أن يعود جاكبو ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة .50 وفي الدقيقة 66 سجل محمد صلاح  الهدف الرابع لليفربول، ثم سجل نونيز الهدف الثاني له والخامس للفريق المضيف في الدقيقة 75 . وفي الدقيقة 83 عاد صلاح ليسجل الهدف الثاني له والسادس لليفربول، فيما اختتم روبرتو فيرمينو مهرجان الأهداف في الدقيقة 88.

وأصبح صلاح بهدفه الـ129 في الدوري، الهداف التاريخي لليفربول في الـ"برميرليغ" (منذ بدء النظام الجديد عام 1992)، متجاوزًا رقم الاسطورة روبي فاولر (128).

ع.خ/ع.ج.م (ا ف ب ، د ب ا)

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  • نجم المنتخب المصري محمد صلاح

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

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    كانت الآمال المصرية معلقة على "الملك المصري" و"فخر العرب" ليقود بلاده للمرة الثانية إلى المونديال القطري بعد دوره في الصعود لمونديال روسيا 2018. لكن النجم محمد صلاح خسر الرهان أمام زميله السابق في ليفربول ساديو مانيه، بعدما خسرت مصر بركلات الترجيح في "المرحلة الفاصلة". علمًا بأن صلاح الذي يعد واحدًا من أحسن اللاعبين في العالم أضاع ركلته في داكار، بعدما تعرض لأشعة ليزر قوية من جماهير السنغال.

  • نجم منتخب الجزائر رياض محرز

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    رياض محرز (31 عامًا)

    كانت الجزائر تستعد للاحتفال بالصعود لمونديال قطر، لكن قبل انتهاء المباراة الفاصلة بثواني ضاع كل شيء عندما سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز 2-1، طبقًا لقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين. وكانت الجزائر فازت بالذهاب خارج ملعبها 1- صفر. في مونديال البرازيل لعب محرز مباراة واحدة فقط. وربما في مونديال 2026 لن النجم المهاري، صاحب الألقاب الكثيرة المهمة مع منتخب بلده والفرق التي لعب لها، فسنه سيصبح 35 عامًا.

  • نجم منتخب الغابون بيير إمريك أوباميانغ

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    بيير إمريك أوباميانغ (33 عامًا)

    يعرفه عشاق الدوري الألماني، حينما كان يصول ويجول في دورتموند ويخطف لقب الهداف من ليفاندوفسكي. لكننا لن نرى أوباميانغ في الدوحة، فمنتخب الجابون جاء خلف مصر بفارق كبير في التصفيات. وكان أوباميانغ بعيدًا عن مستواه، عندما كان في أرسنال في ذلك الوقت. وبعد رحلة قصيرة إلى برشلونة عاد الغزال الغابوني إلى إنجلترا عبر بوابة تشيلسي. وفي بطولة العالم القادمة سيكون سنه 37 عامًا.

  • نجم المنتخب الغيني نبي كيتا

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    نبي كيتا (27 عامًا)

    من النجوم الأفارقة العالميين الذين لن نراهم في مونديال الدوحة، النجم الغيني نبي كيتا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي. فقد حل منتخب بلاده في المركز الثالث بمجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، خلف المغرب وغينيا بيساو. كما لم يستطع كيتا، الذي يخرج من إصابة إلى أخرى، مساعدة بلده كثيرا في البطولة الأفريقية بالكاميرون بداية العام الجاري وخرجت غينيا من ثمن النهائي.

  • القناص البوسني إدين دجيكو

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

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  • Fussball WM 2018 Finale | Frankreich Kroatien - Paul Pogba mit Pokal

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