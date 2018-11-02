صلاح يثير حيرة جماهير ليفربول

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف الفوز أمس الثلاثاء ( 11 كانون الأول/ديسمبر 2018)، في شباك الفريق الإيطالي العنيد نابولي، في مباراة حبست أنفاس عشاق النادي الإنجليزي العريق.

ورغم عودة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم السابق إلى مستواه المعهود، وتأهل "الريدز" إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس "ذات الأذنين"، إلا أن محمد صلاح أثار حيرة جماهير النادي الإنجليزي العريق.

فقد ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن جماهير ليفربول ليست سعيدة، لأن نجم الفريق محمد صلاح رفض الاحتفال بتسجيله هدف الفوز في مرمى شباك نابولي، وأضاف أن جماهير "الريدز" تريد من صلاح وباقي اللاعبين الاستمتاع باللحظة، والاحتفال بتسجيل الأهداف.

وأشار موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى أن مشجعي ليفربول، أغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تتساءل عن سر رفض النجم المصري الاحتفال بتسجيل الأهداف.

وغرد مشجع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متسائلاً "لماذا لم يعد صلاح يحتفل بتسجيل الأهداف؟". فيما أوضح مشجع آخر أن "صلاح لا يحب حقاً الاحتفال بتسجيل الأهداف".

أما مشجع آخر فغرد يقول "شخص ما يفسر لي هذا...صلاح سجل هاتريك في مرمى بورتموت... وسجل في مرمى نابولي ولا يحتفل".

وتابع آخر قائلاً "عدم احتفال صلاح بتسجل الأهداف بدأ يُقلقني. ماذا يحدث؟". في حين طالبت مشجعة للفريق الإنجليزي من صلاح الاحتفال وقالت "من فضلك احتفل فأهدافك تجعلنا نشعر بسعادة أكبر".

وغرد مشجع آخر "ربما لا يحتفل صلاح بتسجيل الأهداف لكنه سعيد في قرارة نفسه. المهم أنه يحرز الأهداف".

فهل يتفاعل صلاح مع هذه التعليقات ويشارك جماهير ناديه فرحة تسجيل الأهداف في المباريات المقبلة؟