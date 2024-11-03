صلاح ومرموش يواصلان صناعة التاريخ في إنجلترا وألمانيا

في ليفربول يتوهج محمد صلاح ويزداد بريقا عاما بعد عام، وتقدمه في السن يدفعه للعمل أكثر، ويقال إن ولي عهده في ألمانيا عمر مرموش جناح آينتراخت فرانكفورت يستعد لحمل الراية من بعده في صفوف الفراعنة.

يواجه النجم المصري محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عاما، والذي يقضي موسمه الثامن مع ليفربول منذ انضمامه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017 أكثر من تحد، فهو يقضي موسمه الأخير مع النادي الإنجليزي، إن لم يتم التجديد له، حيث ينتهي تعاقده في 30 يونيو/حزيران 2025، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر بحلول العام الجديد.

ولم يلتفت أيضا النجم المصري لتقدمه في السن بل أظهر لياقة بدنية قوية واستعدادا ذهنيا قويا ليبقى النجم الأول لفريق ليفربول والمعشوق الأول لجماهير الفريق الإنجليزي، التي تتغنى باسمه مباراة تلو أخرى في مدرجات ملعب "أنفيلد رود".

ووجه صلاح رسالة لجماهير فريقه ليفربول، عقب تصدر الفريق الأحمر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقاد صلاح ليفربول لقلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه برايتون، إلى انتصار 2 / 1، أمس السبت (الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024)، في المرحلة العاشرة للمسابقة، التي تربع رفاق (الفرعون المصري) على صدارتها الآن.

ورفع ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 / 2020، رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربع الأخيرة، الذي تلقى هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم بخسارته 1 / 2 أمام مضيفه بورنموث، أمس أيضا في ذات المرحلة.

وقال صلاح، الذي أحرز هدف فوز ليفربول في المباراة، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر "إن قمة جدول الترتيب هي المكان الذي يليق بهذا النادي". أضاف صلاح على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد "لا شيء أقل من ذلك. كل الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية. هذا ما نريده". واختتم (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، رسالته قائلا "شكرا لكم على دعمكم الليلة الماضية. بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدا شعور التسجيل في آنفيلد".

محمد صلاح يحي الجماهير بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في تصفيات كأس العالم 2022، وبجواره عمر مرموش الذي ضمه المدرب البرتغالي كيروش لمنتخب مصر وبينهما يقف الحارس الأسطوري عصام الحضري (القاهرة 25/3/2022) صورة من: Amr Nabil/AP Photo/picture alliance

الرد من الملعب على ترشيحات الكرة الذهبية

ووسط الضجة المثارة حول جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي فاز بها الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي كانت كل الترشيحات تصب في صالحه، لم يهتز صلاح باستبعاد اسمه من قائمة أول 30 مرشحا للجائزة المرموقة لأول مرة منذ سبع سنوات. بل واصل محمد صلاح هوايته في هز شباك المنافسين للمباراة الثالثة على التوالي بهدف رائع في شباك برايتون أهدى بها ليفربول فوزا وضعه على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة بعد مرور عشر جولات.

وكان صلاح هز الشباك في مباراتي أرسنال وتشيلسي ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في سباق هدافي البريميير ليغ، محققا رقما بارزا في مسيرته بالملاعب الإنجليزية بعدما بات ثامنا في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 164 هدفا بواقع 162 هدفا مع ليفربول وهدفين بقميص فريقه السابق تشيلسي الذي لعب له بين عامي 2014 و2015 .

وفض صلاح بهذا الهدف الشراكة مع روبي فاولر نجم ليفربول السابق الذي تراجع للمركز التاسع في هذه القائمة التاريخية. واحتفل محمد صلاح بإنجازه واعتلاء فريقه قمة الدوري الإنجليزي قائلا "التواجد في الصدارة هي المكانة التي يستحقها هذا النادي، فكل الفرق تحقق الانتصارات، ولكن سيبقى بطلا واحدا في نهاية المشوار، وهذا هو هدفنا".

وسبق أن صعد محمد صلاح لمنصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة مع ليفربول في عام 2020 وسط جائحة كورونا التي ضربت العالم، بينما ضاع اللقب في الثواني الأخيرة بعد منافسة مثيرة مع مانشستر سيتي في عامين متتاليين 2022 و2023.

واليوم الأحد نشر تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "قمة جدول الترتيب هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي. لا شيء أقل من ذلك. كل الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية. هذا ما نريده. شكرًا لكم على دعمكم الليلة الماضية. بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد".

مرموش يخطف الأنظار

وتزامن مع تألق صلاح، تواجد مصري آخر يصنع الحدث في الملاعب الألمانية، وهو زميله في منتخب مصر، عمر مرموش، جناح فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي بات ركيزة أساسية في صفوف الفراعنة منذ أواخر عام 2021 تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وفي مباراته رقم 100 بالدوري الألماني، سجل مرموش هدفا وصنع اثنين لزملائه ليساهم في فوز كاسح لفريقه فرانكفورت على بوخوم بنتيجة 7 / 2 مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الألماني لكرة القدم. ورفع مرموش رصيده إلى 10 أهداف لكنه خسر صدارة هدافي الدوري الألماني لصالح النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل ثنائية في فوز بايرن ميونيخ على يونيون برلين /3صفر ليرفع رصيده إلى 11 هدفا.

واحتفل مرموش بلحظة استثنائية وسط نشوة الفوز العريض لفريقه، حيث أصبح الجناح المصري أول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت يسجل 10 أهداف في أول 9 مراحل بالدوري الألماني، محطما رقم النجم الغاني السابق أنتوني يبواه، الذي سجل 9 أهداف في نفس العدد من المباريات مع الفريق خلال موسم 1993 / 1994، كما زادت حصيلة عمر مرموش إلى 21 هدفا في 14 مباراة مع فرانكفورت في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري بواقع 12 هدفا مع 9 تمريرات حاسمة، لتبدأ تقارير صحفية في التكهن بانتقاله إلى محطات أوروبية أكبر منها ليفربول الإنجليزي الذي يتربع محمد صلاح على عرش نجوميته في آخر ثماني سنوات.

ع.خ/ ص.ش ( د ب ا)