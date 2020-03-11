صلاح ومانيه.. "كراهية" مفترضة رغم تكرار النفي

صلاح ومانيه، غالبا لا يذكر اسم أحدهما إلا مقترنا بالآخر، منذ انتقال النجم المصري إلى ليفربول قادما من روما في صيف 2017.
في البداية كان هناك ود وتعاون على أرض الملعب بين الاثنين خصوصا في موسم صلاح الأول مع الفريق في 2017/2018. وكثيرا ما ظهر الاثنان في مقاطع فيديو يضحكان معا وينفيان أي خلافات بينهما وكثيرا ما أكد مانيه خصوصا على أن صلاح "أخ" له.
بداية الخلافات بين صلاح ومانيه
لكن دوام الحال من المحال، فبعد فوز صلاح بالكرة الذهبية الأفريقيةمرتين متتاليتين (2017 و 2018) يبدو أن مانيه ربما شعر بالغيرة والحزن أو حتى الظلم، لا سيما في 2018 عندما فاز بها صلاح في داكار، رغم أنه رقص معه في الحفل.
وفي الموسم التالي 2018/2019 ارتفع مستوى ساديو مانيه بقوة ليقتنص الكرة الذهبية الأفريقية عن جدارة، عندما أقيم الحفل هذه المرة بسهل حشيش قرب منتجع الغردقة المصري. ولم يحضر صلاح الحفل، ما أثار من جديد تكهنات حول علاقة الاثنين ببعضهما.
ساديو مانيه يفوز بالكرة الذهبية لأحسن لاعب في أفريقيا لعام 2019 في حفل أقيم قرب الغردقة المصرية ولم يحضره محمد صلاح.
لكن قبل ذلك الحفل بشهور بدا غضب مانيه من صلاح في أوضح صورة عندما لم يمرر له صلاح كرة في مباراة بيرنلي في الجولة الرابعة من البرميير ليغ هذا الموسم في نهاية آب/ أغسطس الماضي.
فقد أخذ صلاح يراوغ دفاع بيرنلي ثم سدد الكرة لتذهب خارج المعلب بينما كان مانيه واقفا متأهبا ينتظر الكرة من صلاح ليودعها الشباك. وحينما قام المدرب يورغن كلوب بتبديل اللاعب السنغالي، أخذ الأخير يشيح بيده غضبا، ليعتقد كثيرون أنه غاضب من المدرب، لكن اتضح أنه كان غاضبا من صلاح.
بعد ذلك، اعتذر صلاح لمانيه قائلا إنه لم يره، وينتهي الأمر مبدئيا. لكن من شاهد بقية المباريات في الموسم الجاري سيدرك أن صلاح ومانيه لم يعودا كما كانا في الموسمين الماضيين فكل منهما يحاول أن يسجل الأهداف بنفسه. وصلاح مثلا لا يذهب ليحتفل بحرارة مع مانيه عندما يسجل النجم السنغالي أهدافا. ويكتفي النجم المصري بالتسليم "هامشيا"، بعكس ما كان في السابق. فهل "يكرهان" بعضهما البعض؟
مزاعم الكراهية والرد عليها
الإنجليزي المخضرم ريتشارد كيز، الصحفي والمعلق ومقدم البرامج الرياضية الشهير، زعم على مدونته الشخصية أن صلاح ومانيه "سيكونان أكثر سعادة لو لعب كل واحد منهما لناد دون الآخر". ويؤكد كيز أنهما "يكرهان بعضهما البعض بشدة".
لكن الإيرلندي الأسطوري جون ألدريدج، مهاجم ليفربول السابق، يعتقد إنها ادعاءات غير صحيحة . وقال ألدريدج (61 عاما) لصحيفة "ليفربول إيشو": "أنا متأكد أن أغلب الناس الذين يشاهدون ليفربول بانتظام يرون أن تلك المزاعم ليست صحيحة". وتابع "اعتقد أن ما نراه فوق أرضية الملعب طوال الموسم من قيامهما بصنع أهداف لبعضهما البعض من اليمين واليسار وفي المنتصف لهو دليل على ذلك". ". وأوضح الدريدج قبل لقاء أتليتيكو مدريد "أنا متأكد أننا سنرى الاثنين معا جنبا إلى جنب في مواجهة أتليتكو"...، بحسب ما نقل موقع غول.
وقد لعبا بالفعل جنبا إلى جنب، لكنليفربول خسر المباراة وودع دوري أبطال أوروبا من على ملعبه. هزيمة محبطة، لكن الآن لا أحد يلقي باللوم عليهما، وإنما على الحارس الإسباني أدريان. لكن من يدري ربما يُفتح الحديث حول علاقة مانيه وصلاح بعد ذلك وينتقل أحدهما أو كلاهما من الفريق بعد الفوز شبه المؤكد بلقب الدوري الإنجليزي نهاية الموسم.
صلاح شرارة
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
خروج بالدموع
خرج النجم المصري محمد صلاح مصاباً في كتفه بعد نصف ساعة من انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بين فريقه ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب السبت (26أيار/ مايو 2018) في كييف. وسقط صلاح على أرض الملعب بعد احتكاك مع قائد الريال سيرجيو راموس. وبرغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه، إلا أنه خرج باكياً بعد ثوان قليلة.
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محمد صلاح مع ليفربول ضد روما
سجل محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما، أربعة وأربعين هدفا في مسابقات هذا الموسم ليقود ناديه بلا هوادة إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. السبت (26 أيار/ مايو 2018) محمد صلاح وفريقه ليفربول سيواجه نادي ريال مدريد ونجمه رونالدو في نهائي دوري الأبطال.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
محمد صلاح من نصر إلى نصر
من نصر الى نصر يتقدم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح خطوة أخرى بانتخابه أفضل لاعب في انكلترا هذا الموسم. وقد وُصف بأن "كلّ كرة يلمسها تبدو أنها تسكن الشباك"، وبالفعل فقد سجل صلاح 44 هدفا في كل مسابقات هذا الموسم.
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من لا يحب صلاح؟
تعشقه الجماهير في ملعب آنفيلد، ويسمونه "مو صالا" وألفوا له أناشيد يتغنون فيها بسرعته ومهارته وحتى الأطفال في ليفربول يرسمونه في كراساتهم. وهناك من يرسم لحية على وجهه ويرتدي باروكة تشبه شعر صلاح. ويقول عنه الألماني ماركوس شتاينهوفر، زميله السابق في بازل السويسري: "لا يملك المرء إلا أن يحب صلاح". ويضيف حسبما نقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية" "مو بشوش بطبعه وراسخ ومتواضع".
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سويسرا جعلت الحلم ممكنا
لو ظل صلاح في مصر لبقي كعشرات المواهب المصرية الأخرى التي لم تتخط شهرتها إفريقيا والعالم العربي. لكن القدر كتب له طريقا آخر. فبعد تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن تعاقد معه بازل في موسم 2013/2012، ففاز معه بالدوري وبلقب أفضل لاعب في سويسرا، ليرحل إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014. لكنه لم يجد الفرصة لدى مورينيو فذهب في شتاء 2015 على سبيل الإعارة لفيورنتينا الإيطالي.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
إيطاليا طريق العودة لإنجلترا
حلم البرمييرليغ بقي مع صلاح، الذي تألق في فيورنتينا، ليصبح معشوق الجماهير، غير أنه فضل بعدها التعاقد مع روما في صيف 2015. وبقى به موسمين وظهر بقوة كهداف وصانع أهداف. حيث سجل في الدوري 29 هدفا خلال 65 مباراة خاضها بقميص "ذئاب" العاصمة الإيطالية. ثم تعاقد معه ليفربول في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 42 مليون يورو، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي كان يريد إعطاء خط هجومه المزيد من السرعة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
لا يحتاجه ليفربول؟
كانت صفقة صلاح حينها ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وبسببها لام البعض المدرب كلوب، مثلما فعل الناقد الرياضي ماكسيمليان شميكل، الذي كتب بموقع "غول" بالألمانية إن صلاح لاعب رائع غير أن التعاقد معه "لا فائدة منه نظرا لوجود كوتينيو ومانيه وفيرمينو، ثم إن مشكلة ليفربول في الدفاع وليس الهجوم". ولا نعلم إن كان صلاح قد قرأ كلام شميكل أو غيره من منتقدي الصفقة إلا أن رده على المشككين جاء سريعا وبقوة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
البداية من ميونيخ
كانت بطولة "كأس أودي" الودية في ميونيخ الظهور الرسمي الأول لصلاح بقميص ليفربول، لكن باللون الأبيض. حيث نجح الوافد الجديد في تشكيل خطورة على مرمى بايرن ميونيخ في عقر داره وسجل الهدف الثاني في اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول على الفريق البافاري 3- صفر في أول أغسطس/ آب 2017. ولتشهد عاصمة بافاريا ميلاد النجم المصري مع ليفربول.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
يورغن كلوب يمنحه الحرية
في روما كان المدرب سباليتي يمدح صلاح يوما وينتقده يوماً آخر، لكن يورغن كلوب، وهو من أقرب المدربين لقلوب اللاعبين في الأندية التي دربها، فَهم صلاح جيدا ومنحه الحرية في التحرك في الجناح الأيمن، ليظهر النجم الشاب وكأنه تخلص من قيود كانت تكبل ساقيه وتمنعه من إظهار مهاراته الفطرية في الجري والمراوغة. لقد فك كلوب أغلاله. ويقول المدرب الألماني: "صلاح مهم لنا حتى لو لم يسجل لأننا نبني خططنا عليه".
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
ملك مصري يركض عبر الجناح
يقول الألماني ماركوس شتاينهوفر زميله السابق في بازل "في موقف رجل لرجل يكون صلاح سريعا بشكل لا يصدق.. وارتكاب أخطاء ضده هو غالبا الإمكانية الوحيدة (لإيقافه) لكن لا يمكن أن يفعل معه لاعب ذلك الأمر 100 مرة في مباراة واحدة". ويغني له جماهير ليفربول "مو صلاح .. ملك مصري.. يركض عبر الجناح.." وقال عنه محمد أبوتريكه إن صلاح حرم مصر من ميدالية أوليمبية في سباقات الجري، بسبب اختياره أن يصبح لاعب كرة قدم.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
التعاون بدلا من التنافس
في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، في 12 أغسطس/ آب 2017، نجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة انتهت بالتعادل مع واتفورد 3-3. وبقي على هذا الأمر يسجل ويصنع في كل مباراة تقريبا بالتعاون مع تشمبرلين وفيرمينو ومانيه وكوتينيو، قبل أن يرحل الأخير إلى برشلونة. ووصلت أهدافه في البرميير ليغ 32 هدفاً، كما صنع أكثر من 10 أهداف لزملائه، الذين يشكل معهم ثنائيات رائعة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
الصراع مع هاري كين
ظل صلاح حتى بداية مارس/ آذار 2018 يتبادل مع هاري كين، نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، اعتلاء صدارة هدافي البرمييرليغ قبل أن يحسم صلاح المسألة في الجولات التالية، حيث نجح في تسجيل 32 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
ملك إفريقيا ورئيساً لمصر!
كان موسم 2017/ 2018 عام السعد على صلاح ومنتخب مصر. فقد قاده صلاح في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، للصعود لكأس العالم لأول مرة منذ 1990. كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، متفوقا على مانيه وأوباميانغ. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه عند فرز بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في مارس/ آذار 2018، تم العثور على أكثر من مليون بطاقة كتب الناخبون عليها اسم محمد صلاح كخيار لهم. صلاح شرارة.
الكاتب: صلاح شرارة