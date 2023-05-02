صلاح في رسالة حزينة: "أنا محطم تماما، لا يوجد أي عذر على الإطلاق"

قال المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه "منزعج تماماً" من الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل وإن النادي خذل جماهيره.

وأنهى انتصار مانشستر يونايتد 4-1 على تشيلسي أمس الخميس آمال ليفربول في الحصول على مقعد في أبرز بطولات الأندية الأوروبية الموسم المقبل. وانضم يونايتد إلى مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل كممثلين لإنجلترا في مسابقة الأندية الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل فريق المدرب يورغن كلوب المركز الخامس في الدروي برصيد 66 نقطة من 37 لقاء - وبفارق أربع نقاط عن المربع الذهبي وخلف نيوكاسل يونايتد - قبل مباراته الأخيرة أمام مضيفه ساوثهامبتون (متذيل الترتيب) بعد غد الأحد.

وفي الموسم الماضي، أنهى ليفربول المسابقة بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي لكنه فشل في مواجهة التحدي الموسم الحالي بسبب الإصابات والأداء السيء.

وقال صلاح على حسابه في تويتر "أنا محطم تماماً. ليس هناك أي عذر على الإطلاق لذلك. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا".

وأضاف: "نحن ليفربول والتأهل لهذه البطولة هو الحد الأدنى. أنا آسف ولكن لا يزال الوقت مبكراً على منشور متفائل. لقد خذلنا أنفسنا وخذلنا الجماهير".

محبط وحزين

وبذلك يبتعد صلاح عن البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية الأوروبية بعد 10 مواسم قضاها في ملاعب القارة العجوز.

وخلال المواسم العشرة الماضية، شارك محمد صلاح في دوري أبطال اوروبا مع فرق بازل وروما الإيطالي وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين، حيث خاض 10 مباريات بالأدوار التأهيلية للبطولة أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

وسيكون الموسم المقبل هو الأول الذي لن يشارك فيه ليفربول في دوري أبطال أوروبا منذ انضمام صلاح للنادي في عام 2017. ومع ذلك، بدا أنه أنهى أي تكهنات بشأن مستقبله عندما وقع عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات في آنفيلد العام الماضي.

لكن رغم تأكيدات رامي عباس، وكيل صلاح، منذ عدة أشهر، على رغبة موكله في البقاء مع ليفربول الموسم المقبل، حتى في حال فشل الفريق في المشاركة بدوري الأبطال، من المؤكد أن تدور الكثير من التكهنات خلال الفترة المقبلة بشأن مستقبل (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، داخل قلعة آنفيلد.

صلاح واتحاد الكرة المصري.. بين الحق والامتياز

وهناك العديد من الأندية التي تسعى للظفر بخدمات قائد منتخب (الفراعنة) في الموسم المقبل، يأتي في مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يحتاج لحصد نقطة واحدة فقط للتتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، لاسيما في ظل التقارير التي تؤكد رحيل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ملعب (حديقة الأمراء) خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربما يلوح في الأفق مجموعة من الفرق الأخرى التي ستبدي اهتماما بضم اللاعب، الذي حطم العديد من الأرقام القياسية خلال مشواره المذهل مع ليفربول، والذي بدأ موسم 2017 / .2018

كبوات متعددة للريدز

وتعرض ليفربول للكثير من الكبوات خلال مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، الذي شهد خسارته أمام العديد من الأندية المتعثرة مثل نوتينغهام فورست، العائد للمسابقة بعد سنوات طويلة قضاها في الدرجات الدنيا، وليدز يونايتد، الذي أصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) بوجوده في المركز قبل الأخير حالياً، وبورنموث، الذي ظل مهدداً بوداع البطولة حتى المراحل الأخيرة، وكذلك وولفرهامبتون وبرينتفورد.

كما خسر ليفربول أيضاً أمام مانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي، وسقط في فخ التعادل أمام عدد من أندية منتصف الجدول مثل فولهام وكريستال بالاس وفولهام وأستون فيلا.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب ا)