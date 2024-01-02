صلاح بعد قيادته ليفربول للصدارة: يمكننا الفوز بالدوري

غيّر صلاح حذاءه فاستعاد تألقه بعد إخفاقه في تسجيل ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل هدفين في الشوط الثاني وصنع هدفا ليقود ليفربول للفوز في أول أيام العام الجديد ويبتعد بصدارة الدوري. وفي موقف طريف صدم كلوب بسبب خاتم زواجه.

أعرب النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن اعتقاده بأن فريقه يمكنه الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (برمييرليغ)، بعد أدائه المذهل وقيادته الفريق للفوز على نيوكاسل 4/2 في مباراة أقيمت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين أول أيام العام الجديد 2024.

وفرض صلاح نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (49 و86 من ركلة جزاء) وتمريره كرة الهدف الثالث للبديل الهولندي كودي خاكبو (78)، فيما سجل كورتيس جونز الثاني للـ "ريدز" (74). وأهدر مهاجم "الفراعنة" ركلة جزاء في الدقيقة 21 تصدى لها الحارس المتألق السلوفاكي مارتن دوبرافكا الذي وقف سدا منيعا أمام 12 تسديدة للفريق المضيف. فيما سجل هدفي نيوكاسل السويدي ألكسندر إيساك (54) والهولندي سفن بوتمان (81).

وهيمن ليفربول بشكل كامل على المباراة أمام نيوكاسل في ليلة عاصفة وممطرة على ملعب أنفيلد، حيث أرسل 35 تسديدة مقابل خمس للضيوف بينها 15 على المرمى.

ليفربول ينفرد بالصدارة

وانفرد ليفربول، الذي لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة هذا الموسم على أرض توتنهام 1-2 في المرحلة السابعة، بالصدارة بفضل فوزه الثالث عشر برصيد 45 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه أستون فيلا الفائز بصعوبة على بيرنلي 3-2 السبت، كما ابتعد "الحمر" 5 نقاط عن كل من مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث مع مباراة أقل بعد فوزه على شيفيلد 2-0، وأرسنال المتراجع للمركز الرابع بعدما مُني بخسارته الثانية توالياً وجاءت أمام فولهام 1-2 الأحد.

يمكننا الفوز بالدوري

وكانت هذه هي آخر مباريات صلاح مع ليفربول قبل الانضمام للمنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار بداية من 13 يناير/ كانون الثاني.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "إنها نتيجة عظيمة بالنسبة لنا. المباراة كانت صعبة للغاية واستطعنا حصد ثلاث نقاط والآن نتصدر جدول الترتيب. يجب أن نحافظ على هدوئنا وأن نفوز بكل المباريات".

وبسؤاله عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري، قال صلاح: "نؤمن بذلك كثيرا. يجب أن نعمل بقوة وأن نعبر عن أنفسنا في الملعب. إذا استطعنا فعل هذا وعملنا بقوة فمن ثم يمكننا الاستمرار في تحقيق الانتصارات".

السر في تغيير الحذاء؟

ولم يكن صلاح سعيدا بأنه سيرحل عن الفريق للانضمام للمنتخب المصري بعد إهداره ركلة جزاء -حيث أهدر ركلة الجزاء الأولى بعدما تألق حارس نيوكاسل مارتين دوبرافكا وتصدى لها ولكنه سجل هدفه الثاني في المباراة من ركلة الجزاء الثانية. وقال صلاح:" فشلت في تسجيل ركلة الجزاء- لم أكن أرغب في الانضمام للمنتخب الوطني بهذا الأداء". وأضاف :"في أول ركلة جزاء كنت مشوشا لأن الحارس تحرك، ولكني سددت ركلة الجزاء الثانية كما أسددها في التدريبات".

وكان صلاح قد قام بتغيير حذائه بين الشوطين وكان لهذا الأمر على ما يبدو مفعول السحر، حيث تمكن من تسجيل هدفين،ليصبح رصيده 151 هدفا في الدوري الممتاز مع ليفربول. ويتقاسم صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز مع إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 14 هدفا. وقال صلاح "هذا لا يتعلق بالخرافة أو السحر لأنني ألعب بالعديد من الأحذية. لكن عندما أشعر أنها ستغير من أدائي، حسنا أبدلها".

صدمة كلوب بسبب خاتم الزواج

ومن جانبه، قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه لا ينبغي لأى أحد أن يشعر بالمفاجأة بقدرة محمد صلاح على تجاوز إهدار ركلة جزاء ليسجل هدفين في الفوز. وقال كلوب للصحفيين "لا ينبغي أن نشعر بالمفاجأة حقا بقدرة صلاح على تغيير مباراة أو تطوير أدائه لأنه فعل ذلك مئات المرات".

كثيرا ما أدخل محمد صلاح السرور على قلب المدرب الألماني يورغن كلوب. (أرشيف) صورة من: picture-alliance/Citypress24

وكان قد وقع لكلوب (56 عاما) حادث طريف، فبعد صافرة النهاية، هنأ لاعبيه على أرض الملعب ثم توجه للجماهير ليصفق لهم، لكنه أثناء ذلك وقع منه خاتم زواجه فأخذ يبحث عنه أمام الكاميرات في منظر طريف، لكن سرعان ما ابتسم كلوب، فقد عثر مصور على الخاتم وأعطاه لكلوب، الذي أخذ يقبل خاتم زواجه وقال "لقد تعرضت لصدمة كبيرة. لكنه عاد"، واصفا المصور بأنه "صديق مدى الحياة".

ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز، أ ف ب)