 صلاح ″العابس″ يبتسم أخيرا.. ويتصالح مع جماهير ليفربول | عالم الرياضة | DW | 27.12.2018

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عالم الرياضة

صلاح "العابس" يبتسم أخيرا.. ويتصالح مع جماهير ليفربول

أثار محمد صلاح سعادة جماهير ليفربول بعدما عاد للاحتفال معها بهز شباك الفرق المنافسة. النجم المصري استعاد الابتسامة بعد بداية صعبة مع "الريدز"، الذي يُواصل هزم المنافسة تلو الآخر في طريقه نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

Premier League Wolverhampton vs Liverpool Mohamed Salah (picture-alliance/SOLO Syndication)

منذ انطلاق عجلة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في هذا الموسم، أثار محمد صلاح حيرة جماهير ليفربول، فالنجم المصري لم يعد يحتفل بتسجيله للأهداف مع جماهير "الريدز" على غرار الموسم الماضي. كما أن ملامح صاحب القدم اليسرى الساحرة العابسة، فتحت عدة تكهنات حول مستقبل صلاح الكروي مع ليفربول، لاسيما وأن عدة أندية أوروبية كبيرة ترغب في الظفر بخدماته.

ومع توالي جولات "البريميرليغ"، واصل صلاح امتناعه عن الاحتفال بتسجيل الأهداف، رغم أن جماهير ليفربول طالبته في أكثر من مرة بالاحتفال معها بهز شباك الخصوم والاستمتاع باللحظة.

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ويبدو أخيراً أن محمد صلاح استجاب لنداء جماهير ليفربول، فقد ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن جماهير "الريدز" سعيدة بعودة النجم المصري للاحتفال معها بعد إحرازه للأهداف، ومساعدة ليفربول على مواصلة تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوجه صلاح الأربعاء ( 26 ديسمبر/كانون الأول 2018) إلى جماهير ملعب "آنفيلد"، معقل فريق ليفربول للاحتفال معها بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في مرمى نيوكاسل يونايتد، في مباراة حسمها "الريدز" برباعية نظيفة، فضلاً عن ذلك بدت الابتسامة واضحة على وجه النجم المصري، الذي استطاع العودة إلى مستواه بعدما فقد الكثير من بريقه الكروي في بداية الموسم.

الجدير ذكره أن محمد صلاح، رفع رصيده من الأهداف إلى 12 في الدوري الإنجليزي. ويتصدر ليفربول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 51 نقطة مبتعداً عن أقرب منافسيه توتنهام بست نقاط. وتنتظر "الريدز" نهاية الأسبوع الحالي مباراة قوية أمام أرسنال المتوهج هذا الموسم مع مدربه الجديد أوناي إيمري.

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

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    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

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  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

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محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

تُصدر مجلة "تشوتي هفلتي" السويسرية المتخصصة في كرة القدم منذ أكثر من عقد رسوماً للاعبي كرة القدم. ثلاث نسخ كل عام تظهر من المجلة. في معرض الصور بعض من لاعبي كرة القدم بعيون فنانين عالميين. (14.06.2018)  

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