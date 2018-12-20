صلاح "العابس" يبتسم أخيرا.. ويتصالح مع جماهير ليفربول

منذ انطلاق عجلة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في هذا الموسم، أثار محمد صلاح حيرة جماهير ليفربول، فالنجم المصري لم يعد يحتفل بتسجيله للأهداف مع جماهير "الريدز" على غرار الموسم الماضي. كما أن ملامح صاحب القدم اليسرى الساحرة العابسة، فتحت عدة تكهنات حول مستقبل صلاح الكروي مع ليفربول، لاسيما وأن عدة أندية أوروبية كبيرة ترغب في الظفر بخدماته.

ومع توالي جولات "البريميرليغ"، واصل صلاح امتناعه عن الاحتفال بتسجيل الأهداف، رغم أن جماهير ليفربول طالبته في أكثر من مرة بالاحتفال معها بهز شباك الخصوم والاستمتاع باللحظة.

ويبدو أخيراً أن محمد صلاح استجاب لنداء جماهير ليفربول، فقد ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن جماهير "الريدز" سعيدة بعودة النجم المصري للاحتفال معها بعد إحرازه للأهداف، ومساعدة ليفربول على مواصلة تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوجه صلاح الأربعاء ( 26 ديسمبر/كانون الأول 2018) إلى جماهير ملعب "آنفيلد"، معقل فريق ليفربول للاحتفال معها بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في مرمى نيوكاسل يونايتد، في مباراة حسمها "الريدز" برباعية نظيفة، فضلاً عن ذلك بدت الابتسامة واضحة على وجه النجم المصري، الذي استطاع العودة إلى مستواه بعدما فقد الكثير من بريقه الكروي في بداية الموسم.

الجدير ذكره أن محمد صلاح، رفع رصيده من الأهداف إلى 12 في الدوري الإنجليزي. ويتصدر ليفربول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 51 نقطة مبتعداً عن أقرب منافسيه توتنهام بست نقاط. وتنتظر "الريدز" نهاية الأسبوع الحالي مباراة قوية أمام أرسنال المتوهج هذا الموسم مع مدربه الجديد أوناي إيمري.