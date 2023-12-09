صلاح أوسيمين أو حكيمي.. من هو أفضل لاعب أفريقي في عام 2023؟

تستعد القارة السمراء للإعلان عن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023. ويتنافس على الجائزة المرموقة ثلاثة من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية. كما تتنافس ثلاث سيدات على اللقب النسائي. فمن نصيب من سيكون الفوز؟

يستعد مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح للفوز المحتمل بجائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الثالثة بعد اختياره في القائمة المختصرة ، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الخميس.

وسيواجه صلاح، الذي فاز بجوائز متتالية لعامي 2017 و2018، مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وهو عامل رئيسي في تقدم المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن، الذي قاد 26 هدفا الموسم الماضي نابولي إلى أول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 33 عاما.

وتتنافس النيجيرية أسيسات أوشوالا الفائزة بالرقم القياسي خمس مرات على جائزة السيدات مع الجنوب أفريقية ثيمبي كجاتلانا وكابتن زامبيا باربرا باندا.

الفرعون المصري يبحث عن المجد

يرغب صلاح في استعادة جائزة لاعب العام بأفريقيا، بعدما اكتفى بالحصول على الوصافة في النسختين الماضيتين صورة من: Peter Byrne/PA Images/IMAGO

رغم تتويجه بالعديد من الألقاب والجوائز الفردية خلال مسيرته الرياضية الحافلة، إلا أن شغف النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بالحصول على المزيد منها لا يتوقف.

ويسعى (الفرعون المصري) للحصول على جائزة جديدة تضاف إلى سجله المتخم بالإنجازات والنجاحات، عندما يتم كشف النقاب عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، خلال حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء، الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية بعد غد الاثنين.

ويطمح قائد منتخب الفراعنة للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الثالثة، بعدما سبق أن نالها عامي 2017 و2018.

ويرغب صلاح، الذي توج بالعديد من الجوائز المرموقة خلال مشواره الكروي مثل لاعب العام في إنجلترا مرتين وهداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، في استعادة جائزة لاعب العام بأفريقيا، بعدما اكتفى بالحصول على الوصافة في النسختين الماضيتين خلف السنغالي ساديو ماني، زميله السابق في ليفربول، ولاعب النصر السعودي الحالي.

كما يسعى صلاح لمعادلة إنجازي أسطورتي كرة القدم الأفريقية الليبيري جورج ويا والغاني عبيدي بيليه، اللذين حصلا على جائزة لاعب العام في أفريقيا 3 مرات، أملا في الاقتراب من الرقم القياسي لأكثر اللاعبين حصدا للجائزة، والذي يحمله النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

وساهم تألق صلاح في تواجده ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة (الكرة الذهبية) لعام 2023 المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حيث حصل على المركز الـ11 في الترتيب العام للجائزة، وربما يرجع السبب في تأخر مركزه نسبيا إلى نتائج فريقه المهتزة في الموسم الماضي.

وكانت جائزة أفضل لاعب بأفريقيا تسمى في الماضي جائزة (الكرة الذهبية الأفريقية)، حيث كانت تقدم من جانب فرانس فوتبول، قبل أن يتولى كاف تنظيمها لأول مرة عام 1992.

ويعد صلاح (31 عاما) اللاعب المصري الوحيد الذي نال الجائزة منذ أن أصبحت تنظم من جانب كاف، لكنه يعتبر ثاني نجم من أرض الكنانة يحصل عليها عبر التاريخ، بعد محمود الخطيب، أسطورة الكرة المصرية، رئيس النادي الأهلي المصري الحالي، الذي سبق أن فاز بها عام 1983.

أوسيمين على بعد خطوة من التتويج

أصبح النيجيري فيكتور أوسيمين على بعد خطوة واحدة من التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا. ويتنافس أوسيمين على الجائزة، مع المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأثبت أوسيمين بما لا يدع مجالا للشك أنه يستحق التواجد ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعد موسم استثنائي، قاد خلاله فريقه نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وسجل أوسيمين الذي يحتفل في 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري بعيد ميلاده الخامس والعشرين، 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل.

حقق النجم النيجيري اللامع إنجازين تاريخيين مع نابولي، حيث أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، في تاريخ المسابقة صورة من: Ulrik Pedersen/ZUMAPRESS.com/picture alliance

كما حقق النجم النيجيري اللامع إنجازين تاريخيين مع نابولي، حيث أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، في تاريخ المسابقة، بجانب كونه الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي 56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا بين جدران نابولي.

وامتدت نجاحات أوسيمين إلى المنتخب النيجيري في 2023، بعد تصدره قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف ليقود النسور للتأهل إلى البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار الشهر المقبل، عبر تصدر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وحل أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وأصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين حول العالم.

وتوج أوسيمين، الذي يتطلع لأن يصبح أول نيجيري يتوج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا منذ 24 عاماً وتحديداً منذ أن حقق الأسطورة نوانكو كانو الإنجاز ذاته في عام 1999، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي من رابطة اللاعبين الإيطاليين قبل عدة أيام.

تألق لافت لحكيمي

يعد المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أحد ابرز المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي، للمرة الأولى في مسيرته وذلك بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي.

واستحق حكيمي التواجد في القائمة المختصرة التي أعلن عنها "كاف" لنيل الجائزة في ظل تألقه في الموسم الماضي مع منتخب بلاده وناديه الفرنسي.

واستطاع حكيمي قيادة المنتخب المغربي لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر بنهاية العام الماضي، حيث كانت هذه هي أول مرة يصل فيها منتخب عربي وأفريقي للدور قبل النهائي.

استحق حكيمي التواجد في القائمة المختصرة التي أعلن عنها "كاف" لنيل الجائزة في ظل تألقه في الموسم الماضي مع منتخب بلاده صورة من: David Niviere/abaca/picture alliance

ورغم أنه يلعب في مركز الظهير الأيمن إلا أنه وضع بصمته في المونديال من خلال تسجيله ركلة الجزاء الأخيرة في مرمى المنتخب الإسباني بدور الـ16، والتي صعدت بالمنتخب المغربي إلى دور الثمانية.

كما ساهم حكيمي أيضا في وصول منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، بعدما احتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الحادية عشرة في التصفيات.

ولم يكتف حكيمي بالتألق على المستوى الدولي فقط، بل ساهم مع زملائه في فريق باريس سان جيرمان، في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي والحادية عشرة في تاريخه.

وبشكل عام لعب حكيمي في الموسم الماضي على مستوى بطولات الأندية في 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ستة.

وحسبما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، سيتم تحديد الفائز بالجائزة بعد تصويت من 4 جهات. الجهة الأولى هي لجنة خاصة مكونة من لجنة كاف الفنية، والثانية هي من الإعلاميين، والثالثة من المدربين وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والرابعة لمدربي وقادة الأندية المشاركة في دور المجموعات من مسابقات الأندية في كاف.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب ا)