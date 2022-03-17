صفقة محسومة.. تشيلسي في ملكية تحالف يقوده الأمريكي تود بوهلي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت التوصل إلى اتفاق "نهائي ومحسوم" لبيع النادي لتحالف تود بوهلي وشركة كليرليك كابيتال، وأنه يتوقع إتمام الصفقة بعد غد الاثنين. وذكر في بيان أنه سيعلن عن مزيد من المستجدات في وقتها.

وسيستحوذ الأمريكي بوهلي، الشريك في ملكية ناي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، وهو جزء من تحالف شركة كليرليك كابيتال، على نادي تشيلسي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في صفقة قيمتها 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.37 مليار دولار)، وهي صفقة قياسية على المستوى الرياضي.

ويقود التحالف بوهلي، لكن شركة الأسهم الخاصة كليرلايك كابيتال التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ستملك غالبية أسهم النادي.

ومن بين المستثمرين الآخرين الملياردير الأمريكي مارك والتر الذي يتشارك مع بوهلي رئاسة نادي دودجرز، والملياردير السويسري هانسيورغ فايس.

وجرىطرح تشيلسي للبيع في أذار/مارس الماضي قبل أن يتلقى مالكه أبراموفيتش عقوبات بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعطت الحكومة البريطانية في وقت سابق الضوء الأخضر لإتمام عملية الاستحواذ على نادي تشلسي لكرة القدم لصالح المجموعة التي يقودها رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي، وذلك وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة.

وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية نادين دوريس في بيان على تويتر "أصدرت الحكومة الليلة الماضية ترخيصاً يسمح ببيع نادي تشلسي لكرة القدم".

وتابعت "نظراً للعقوبات التي فرضناها على الأشخاص المرتبطين بـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والغزو الدموي لأوكرانيا، لا يمكن تأمين مستقبل النادي على المدى الطويل سوى من خلال مالك جديد" يحل بدلاً من الروسي رومان أبراموفيتش الذي قرر بيع النادي بعد 19 عاماً على شرائه.

ويأتي قرار الحكومة البريطانية غداة موافقة مجلس إدارة رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم على انتقال ملكية النادي اللندني الى مجموعة تود بوهلي.

وأقرت الحكومة البرتغالية أيضاً عملية البيع. وكانت موافقة البرتغال مطلوبة نظراً لأن أبراموفيتش يحمل جواز سفر الدولة الأوروبية.

ع.ا/ف.ا ( د ب أ، أ ف ب )