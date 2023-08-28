صفقة تحدث عنها نتنياهو - من هو دانيال بيرتز حارس بايرن الجديد؟

قائمة الأسماء التي تمت مناقشتها وتداولها في نادي بايرن ميونيخ لحراس المرمى، الذين قد يعوضون غياب القائد والحارس الأول للفريق مانويل نوير كانت طويلة. وكان يوجد فيها مثلا ديفيد دي خيا، الذي كان مؤخرا حارسا لمانشستر يونايتد، وكيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي، الذي أعير مؤخرا إلى ريال مدريد، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية، الذي انتقل هو الآخر إلى الهلال السعودي، و بعض كبار حراس المرمى الآخرين في الأندية الأوروبية الكبرى.

وكان المطلوب من أي منهم أن يكون الحارس الأول لمرمى بايرن لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك يفسح المجال دون ضجة كبيرة ويجلس على مقاعد البدلاء عندما يكون مانويل نوير جاهزًا مرة أخرى. فالحارس العملاق البالغ من العمر 37 عامًا لا يزال يخضع لتدريب إعادة التأهيل بعد كسر ساقه أثناء رحلة تزلج على الجليد في وقت سابق من هذا العام.

بيرتز كحارس ثان على المدى البعيد

عملية البحث عن حارس بديل للحارس الأول انتهت بدون نجاح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأندية السعودية دفعت أموالًا أفضل من بايرن ميونيخ. أما في حالة كيبا، فلأنه في ريال مدريد أصبح هناك مكانا شاغرًا في وقت قصير بسبب إصابة حارس المرمى. لذا غيّر بايرن تكتيكاته أخيرًا ووجد ما كان يبحث عنه في إسرائيل: دانيال بيرتز حارس مرمى مكابي تل أبيب البالغ من العمر 23 عامًا. مع ذلك، فإن مجيء بيرتز إلى ميونيخ ليس ليكون في حراسة مرمى بايرن حتى عودة نوير، ولكن كبديل للبديل الفعلي الموجود سفين أولرايش. ومع ذلك، يبدو أن بايرن ميونيخ يرى في بيرتز حلاً طويل الأمد، قد يمكنه في لحظة ما التقدم ليصبح الحارس الأساسي للفريق. وعلى كل فقد منحوه عقدا مدته خمس سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن يان كريستيان دريزن: "مع دانيال بيرتز، نحن في وضع جيد للغاية فيما يخص فريق حراس المرمى لدينا سواء هذا الموسم أو في المستقبل"، مضيفا "دانيال بيرتز حارس مرمى يتمتع بإمكانيات كبيرة. لم يثبت مهاراته محليا فقط بل أيضًا على الصعيد الدولي وذلك رغم صغر سنه".

ونقل الموقع الإلكتروني للنادي عن ميتشل غولدهار، رئيس نادي مكابي، قوله: "نتمنى له كل النجاح". "نحن حزينون لرحيل دانيال ولكننا فخورون أيضًا من عدة أوجه، ونتمنى له ولناديه الجديد بايرن ميونيخ حظًا سعيدًا في السنوات القادمة".

وكان بيرتز قد حرس مرمى مكابي للمرة الأخيرة في مباراة الذهاب من الدوري الأوروبي أمام إن كيه سيلجي السلوفيني مساء الخميس (24 أغسطس/ آب).

فخر المشجعين ومخاوفهم

ولأنه لم يكن من الواضح تماما متى سيتم الانتقال بالضبط، فقد ودع بيرتز الجماهير قبل بضعة أيام والدموع في عينيه. وقال في المطار وهو يرتدي وشاح مكابي حول رقبته: "أنا في هذا النادي منذ كنت في الخامسة من عمري، وبفضلكم كنت أشعر دائمًا بأنني في بيتي هنا".

وبعد ظهوره الأخير مع فريق الأزرق والأصفر ضد سيلجي السلوفيني، احتفل دانيال بيرتز مرة أخرى مع مشجعي الأولتراس لفريق مكابي، الذين قدموا له وداعًا مناسبًا.

في وطنه يترك بيرتز وراءه حماسة غالبا وليس غضبا أوحنقا. وكتب أحد المستخدمين على موع "إكس" (توتر سابقا): "لا يهم إذا كان سيكون حارس المرمى الأول أو الثاني أو الرابع". "هذه القفزة من الدوري الإسرائيلي إلى نادي بايرن ميونخ هي شيء لا يستطيع عقلي فهمه". ومع ذلك، هناك البعض الذين يتساءلون بالفعل عما إذا كان يقدم خدمة لنفسه ولمسيرته الكروية من خلال الانتقال إلى مقاعد بدلاء بايرن. "في رأيي: صفقة انتقال مثيرة، ولكنها لن تفيده على المدى القصير، وربما في المستقبل البعيد" ستأتي الفائدة، بحسب ما كتب معلق آخر في موقع "إكس".

بطل ركلات الجزاء

يحمل دانيال بيرتز الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية؛ بسبب عائلة والدته، وقد لفت الانتباه إليه من خلال أدائه الجيد في بطولة أوروبا تحت 21 عاما هذا العام في جورجيا. ففي مباراة بدور المجموعات ضد ألمانيا، قام بالعديد من التصديات الرائعة كما تصدى لركلتي جزاء ليحافظ لبلده على التعادل 1/1. وفي الدور ربع النهائي ضد المضيفة جورجيا، والذي حُسم بركلات الترجيح، تصدى بيرتز لثلاث ركلات ترجيح. وقال حارس المرمى بعد ذلك: "يمكن القول إن ركلات الجزاء هي الشيء المفضل لدي". وفي الدور نصف النهائي ضد إنجلترا، الفائزة بالبطولة فيما بعد، غاب بيرتز عن اللقاء لأنه كان موقوفا لحصوله على بطاقتين صفراوين، لتخسر إسرائيل بنتيجة 0-3.

أظهر دانيال بيرتز أداءً قويًا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا وتطور ليصبح "قاتل ركلات الترجيح" الحقيقي.

نتنياهو يتحدث عن صفقة بيرتز

ويظهر بيان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن انتقال بيرتز إلى بطل الدوري الألماني كان موضوعا رئيسيا في إسرائيل تمت مناقشته على نطاق واسع مسبقًا. وبعد إبرام صفقة أمنية مع الحكومة الألمانية لتسليم ألمانيا نظام الدفاع الجوي Arrow 3، قال نتنياهو مازحا: "بالمناسبة، من الممكن أن نتبرع أيضًا بدانيال بيرتز لنظام الدفاع الألماني. سندرس هذا الأمر في الايام القادمة".

الخليفة الـ 14 لشموئيل روزنتال

دانيال بيرتز هو الإسرائيلي الخامس عشر فقط، الذي يرتبط بعقد مع نادٍ من الدرجة الأولى في ألمانيا على مدار 60 عامًا منذ إنطلاق الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

الأول كان شموئيل روزنتال، الذي تعاقد معه بوروسيا مونشنغلادباخ في عام 1972. خاض اللاعب الدولي 13 مباراة في الدوري الألماني مع فريق غلادباخ في ذلك الوقت. وكان روزنتال أول إسرائيلي يلعب بشكل احترافي في أوروبا.

أما أكبر عدد من المباريات في الدوري الألماني خاضها لاعب إسرائيلي فتعود إلى اللاعب ألموغ كوهين، الذي خاض 109 مباريات في البوندسليغا لفريقي نورنبرغ وإنغولشتات. يليه مؤنس دبور، الذي شارك في 84 مباراة في الدوري الألماني، والذي كان يسجل الأهداف لصالح هوفنهايم حتى هذا الصيف قبل أن ينتقل إلى دبي.

أندرياس شتن-تسيمونس/ فليكس تامسوت/ ص.ش