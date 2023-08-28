 صفقة تحدث عنها نتنياهو - من هو دانيال بيرتز حارس بايرن الجديد؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.08.2023

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رياضة

صفقة تحدث عنها نتنياهو - من هو دانيال بيرتز حارس بايرن الجديد؟

بعد بحث طويل، عثر بايرن ميونيخ على حارس مرمى جديد. إنه دانيال بيرتز حارس مرمى منتخب إسرائيل تحت 21 عامًا - في البداية سيكون احتياطيا للحارس سفين أولرايش، الذي يحرس المرمى في غياب نوير. فهل يصبح بيرتز بديلا لنوير نفسه؟

دانيال بيرتز هو اللاعب الإسرائيلي الـ 15 في الدوري الألماني لكرة القدم والأول في فريق بايرن ميونيخ.

دانيال بيرتز هو اللاعب الإسرائيلي الـ 15 في الدوري الألماني لكرة القدم والأول في فريق بايرن ميونيخ.

قائمة الأسماء التي تمت مناقشتها وتداولها في نادي بايرن ميونيخ لحراس المرمى، الذين قد يعوضون غياب القائد والحارس الأول للفريق مانويل نوير كانت طويلة. وكان يوجد فيها مثلا ديفيد دي خيا، الذي كان مؤخرا حارسا لمانشستر يونايتد، وكيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي، الذي أعير مؤخرا إلى ريال مدريد، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية، الذي انتقل هو الآخر إلى الهلال السعودي، و بعض كبار حراس المرمى الآخرين في الأندية الأوروبية الكبرى.

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وكان المطلوب من أي منهم أن يكون الحارس الأول لمرمى بايرن لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك يفسح المجال دون ضجة كبيرة ويجلس على مقاعد البدلاء عندما يكون مانويل نوير جاهزًا مرة أخرى. فالحارس العملاق البالغ من العمر 37 عامًا لا يزال يخضع لتدريب إعادة التأهيل بعد كسر ساقه أثناء رحلة تزلج على الجليد في وقت سابق من هذا العام.

بيرتز كحارس ثان على المدى البعيد

عملية البحث عن حارس بديل للحارس الأول انتهت بدون نجاح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأندية السعودية دفعت أموالًا أفضل من بايرن ميونيخ. أما في حالة كيبا، فلأنه في ريال مدريد أصبح هناك مكانا شاغرًا في وقت قصير بسبب إصابة حارس المرمى. لذا غيّر بايرن تكتيكاته أخيرًا ووجد ما كان يبحث عنه في إسرائيل: دانيال بيرتز حارس مرمى مكابي تل أبيب البالغ من العمر 23 عامًا. مع ذلك، فإن مجيء بيرتز إلى ميونيخ ليس ليكون في حراسة مرمى بايرن حتى عودة نوير، ولكن كبديل للبديل الفعلي الموجود سفين أولرايش. ومع ذلك، يبدو أن بايرن ميونيخ يرى في بيرتز حلاً طويل الأمد، قد يمكنه في لحظة ما التقدم ليصبح الحارس الأساسي للفريق. وعلى كل فقد منحوه عقدا مدته خمس سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن يان كريستيان دريزن: "مع دانيال بيرتز، نحن في وضع جيد للغاية فيما يخص فريق حراس المرمى لدينا سواء هذا الموسم أو في المستقبل"، مضيفا  "دانيال بيرتز حارس مرمى يتمتع بإمكانيات كبيرة. لم يثبت مهاراته محليا فقط بل أيضًا على الصعيد الدولي وذلك رغم صغر سنه".

ونقل الموقع الإلكتروني للنادي عن ميتشل غولدهار، رئيس نادي مكابي، قوله: "نتمنى له كل النجاح". "نحن حزينون لرحيل دانيال ولكننا فخورون أيضًا من عدة أوجه، ونتمنى له ولناديه الجديد بايرن ميونيخ حظًا سعيدًا في السنوات القادمة".

وكان بيرتز قد حرس مرمى مكابي للمرة الأخيرة في مباراة الذهاب من الدوري الأوروبي أمام إن كيه سيلجي السلوفيني مساء الخميس (24 أغسطس/ آب).

فخر المشجعين ومخاوفهم

ولأنه لم يكن من الواضح تماما متى سيتم الانتقال بالضبط، فقد ودع بيرتز الجماهير قبل بضعة أيام والدموع في عينيه. وقال في المطار وهو يرتدي وشاح مكابي حول رقبته: "أنا في هذا النادي منذ كنت في الخامسة من عمري، وبفضلكم كنت أشعر دائمًا بأنني في بيتي هنا".

وبعد ظهوره الأخير مع فريق الأزرق والأصفر ضد سيلجي السلوفيني، احتفل دانيال بيرتز مرة أخرى مع مشجعي الأولتراس لفريق مكابي، الذين قدموا له وداعًا مناسبًا.

في وطنه يترك بيرتز وراءه حماسة غالبا وليس غضبا أوحنقا. وكتب أحد المستخدمين على موع "إكس" (توتر سابقا): "لا يهم إذا كان سيكون حارس المرمى الأول أو الثاني أو الرابع". "هذه القفزة من الدوري الإسرائيلي إلى نادي بايرن ميونخ هي شيء لا يستطيع عقلي فهمه". ومع ذلك، هناك البعض الذين يتساءلون بالفعل عما إذا كان يقدم خدمة لنفسه ولمسيرته الكروية من خلال الانتقال إلى مقاعد بدلاء بايرن. "في رأيي: صفقة انتقال مثيرة، ولكنها لن تفيده على المدى القصير، وربما في المستقبل البعيد" ستأتي الفائدة، بحسب ما كتب معلق آخر في موقع "إكس".

بطل ركلات الجزاء 

يحمل دانيال بيرتز الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية؛ بسبب عائلة والدته، وقد لفت الانتباه إليه من خلال أدائه الجيد في بطولة أوروبا تحت 21 عاما هذا العام في جورجيا. ففي مباراة بدور المجموعات ضد ألمانيا، قام بالعديد من التصديات الرائعة كما تصدى لركلتي جزاء ليحافظ لبلده على التعادل 1/1. وفي الدور ربع النهائي ضد المضيفة جورجيا، والذي حُسم بركلات الترجيح، تصدى بيرتز لثلاث ركلات ترجيح. وقال حارس المرمى بعد ذلك: "يمكن القول إن ركلات الجزاء هي الشيء المفضل لدي". وفي الدور نصف النهائي ضد إنجلترا، الفائزة بالبطولة فيما بعد، غاب بيرتز عن اللقاء لأنه كان موقوفا لحصوله على بطاقتين صفراوين، لتخسر إسرائيل بنتيجة 0-3.

الحارس دانيال بيرتز يحمل علم بلده، إسرائيل، بعد الفوز على جورجيا 4/1 في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

أظهر دانيال بيرتز أداءً قويًا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا وتطور ليصبح "قاتل ركلات الترجيح" الحقيقي.

نتنياهو يتحدث عن صفقة بيرتز

ويظهر بيان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن انتقال بيرتز إلى بطل الدوري الألماني كان موضوعا رئيسيا في إسرائيل تمت مناقشته على نطاق واسع مسبقًا. وبعد إبرام صفقة أمنية مع الحكومة الألمانية لتسليم ألمانيا نظام الدفاع الجوي Arrow 3، قال نتنياهو مازحا: "بالمناسبة، من الممكن أن نتبرع أيضًا بدانيال بيرتز لنظام الدفاع الألماني. سندرس هذا الأمر في الايام القادمة".

الخليفة الـ 14 لشموئيل روزنتال

دانيال بيرتز هو الإسرائيلي الخامس عشر فقط، الذي يرتبط بعقد مع نادٍ من الدرجة الأولى في ألمانيا على مدار 60 عامًا منذ إنطلاق الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

الأول كان شموئيل روزنتال، الذي تعاقد معه بوروسيا مونشنغلادباخ في عام 1972. خاض اللاعب الدولي  13 مباراة في الدوري الألماني مع فريق غلادباخ في ذلك الوقت. وكان روزنتال أول إسرائيلي يلعب بشكل احترافي في أوروبا.

أما أكبر عدد من المباريات في الدوري الألماني خاضها لاعب إسرائيلي فتعود إلى اللاعب ألموغ كوهين، الذي خاض 109 مباريات في البوندسليغا لفريقي نورنبرغ وإنغولشتات. يليه مؤنس دبور، الذي شارك في 84 مباراة في الدوري الألماني، والذي كان يسجل الأهداف لصالح هوفنهايم حتى هذا الصيف قبل أن ينتقل إلى دبي.

أندرياس شتن-تسيمونس/ فليكس تامسوت/ ص.ش

 

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

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    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

  • Makoto Hasebe im Trikot von Eintracht Frankfurt

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    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

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    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

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    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


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