صفقة تبادلية مجنونة بين ريال مدريد وتشيلسي!

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن، ريال مدريد ينوي القيام بصفقة تبادلية مع تشيلسي اللندني، وأضاف الموقع البريطاني أن "الميرنغي"، يُريد تقديم لاعبه غاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي، من أجل إقناع "البلوز" بالتخلي عن نجمه الأول إدين هازارد.

وأوضح موقع "إكسبريس"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية أن، ريال مدريد يريد إجراء الصفقة التبادلية مع تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، ولا يعتزم الانتظار حتى صيف السنة القادمة.

وتابع نفس المصدر أن "الأبيض الملكي"، يأمل في إقناع تشيلسي بقبول هذه الصفقة التبادلية، لا سيما وأن عقد هازارد ينتهي مع تشيلسي الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجاناً بعد ذلك إلى أي فريق يريد أن يحمل قميصه.

وأكد المصدر ذاته أن، ريال مدريد عاقد العزم على الظفر بخدمات هازارد، الذي أبدى بدوره رغبة كبيرة في تحقيق حلمه بالانتقال إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، واللعب بقميص ريال مدريد من أجل رفع حظوظه أكثر للتويج بالكرة الذهبية.

وجذب إدين هازارد (27 عاماً) الأضواء إليه بقوة في الآونة الأخيرة، بعدما قاد المنتخب البلجيكي إلى احتلال المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، فضلاً عن ذلك فإنه يتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد سبعة أهداف.

في المقابل، يُعاني غاريث بيل (29 عاماً) من إصابة جديدة تبعده عن المستطيل الأخضر، فضلاً عن تسجيله ثلاثة أهداف فقط مع "الميرنغي" هذا الموسم في الدوري الإسباني، فيما أكدت عدة تقارير سابقة أن النجم الويلزي يعيش ربما موسمه الأخير مع "الأبيض الملكي".

ر.م/ ع.ج