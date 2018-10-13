 صفقة تبادلية مجنونة بين ريال مدريد وتشيلسي! | عالم الرياضة | DW | 17.10.2018

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عالم الرياضة

صفقة تبادلية مجنونة بين ريال مدريد وتشيلسي!

يبدو أن الميركاتو الشتوي سيشهد الكثير من الإثارة والتشويق. تقارير صحفية تتحدث عن عزم ريال مدريد التقدم بعرض مبلغ مالي فضلاً عن نجم يحمل قميص "الميرنغي" منذ عدة سنوات من أجل إقناع تشيلسي بالتخلي عن هداف الدوري الإنجليزي.

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool _ Tor 2:1 (Reuters/H. McKay)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن، ريال مدريد ينوي القيام بصفقة تبادلية مع تشيلسي اللندني، وأضاف الموقع البريطاني أن "الميرنغي"، يُريد تقديم لاعبه غاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي، من أجل إقناع "البلوز" بالتخلي عن نجمه الأول إدين هازارد.

وأوضح موقع "إكسبريس"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية أن، ريال مدريد يريد إجراء الصفقة التبادلية مع تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، ولا يعتزم الانتظار حتى صيف السنة القادمة.

مختارات

مع اقتراب إسدال الستار عن فترة انتقالات اللاعبين، كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل خطة ريال مدريد في الميركاتو، إذ دخل النادي الملكي في سباق مع الزمن للظفر بخدمات نجم كبير لتعويض رحيل رونالدو، بيد أنه تلقى عدة صفعات متتالية. (23.08.2018)

بعدما أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى الدوري الإسباني واللعب في ريال مدريد، أوضحت تقارير صحفية أن نجم تشيلسي ادين هازارد تعترضه عقبة من أجل حمل قميص "الأبيض الملكي"، الذي يُقاوم للعودة إلى سكة الانتصارات. (13.10.2018)

وتابع نفس المصدر أن "الأبيض الملكي"، يأمل في إقناع تشيلسي بقبول هذه الصفقة التبادلية، لا سيما وأن عقد هازارد ينتهي مع تشيلسي الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجاناً بعد ذلك إلى أي فريق يريد أن يحمل قميصه.

وأكد المصدر ذاته أن، ريال مدريد عاقد العزم على الظفر بخدمات هازارد، الذي أبدى بدوره رغبة كبيرة في تحقيق حلمه بالانتقال إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، واللعب بقميص ريال مدريد من أجل رفع حظوظه أكثر للتويج بالكرة الذهبية.

وجذب إدين هازارد (27 عاماً) الأضواء إليه بقوة في الآونة الأخيرة، بعدما قاد المنتخب البلجيكي إلى احتلال المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، فضلاً عن ذلك فإنه يتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد سبعة أهداف.

في المقابل، يُعاني غاريث بيل (29 عاماً) من إصابة جديدة تبعده عن المستطيل الأخضر، فضلاً عن تسجيله ثلاثة أهداف فقط مع "الميرنغي" هذا الموسم في الدوري الإسباني، فيما أكدت عدة تقارير سابقة أن النجم الويلزي يعيش ربما موسمه الأخير مع "الأبيض الملكي".

ر.م/ ع.ج

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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