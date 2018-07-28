صفقة بين واتساب وغوغل تهدد بيانات المستخدمين بالفقدان

يواجه مستخدمو واتساب قريباً خطر فقدان محادثاتهم وملفاتهم الثمينة. فقد ذكر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن عملاق التكنولوجيا "غوغل" توصل إلى اتفاق مع واتساب يهدف إلى عدم احتساب النسخة الاحتياطية للدردشة، والتي كانت تُحتسب سابقاً في مساحة التخزين.
وأوضح موقع "ميرور" أن الاتفاق بين "غوغل" وواتساب هو جزء من تحديث جديد بهدف تغيير كيفية تخزين واتساب للمعلومات، وأضاف أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بداية من (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، وأردف أن مستخدمي واتساب يتحتم عليهم حفظ النسخة الاحتياطية للتطبيق وإلا فإنهم سيخسرون كل محادثاتهم وملفاتهم.
وفي نفس السياق، أشار موقع "derbytelegraph" إلى أن شركة "غوغل" طالبت بحفظ نسخة احتياطية لتطبيق واتساب قبل (12 نوفمبر/تشرين الثاني) من أجل تجنب فقدان الملفات والبيانات القديمة، فيما أكد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه سيتم حذف النسح الاحتياطية من تطبيق واتساب تلقائيا من مساحة التخزين، والتي لم يتم تحديثها منذ أكثر من عام.
يشار إلى أن واتساب هو التطبيق الأكثر شعبية في العالم، حيث يستعمله يومياً أكثر من 1.5 مليار شخص في العالم، كما يتم يومياً إرسال 60 مليون رسالة، فضلاً عن ملفات تحتوي على صور وفيديوهات، حسب ما أشار إليه موقع "thesouthafrican".
ر.م
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الكاتب: ديرك كاوفمان/ عبد الكريم اعمارا