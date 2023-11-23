 صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس.."الشيطان" يكمن في التفاصيل؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.11.2023

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سياسة واقتصاد

صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس.."الشيطان" يكمن في التفاصيل؟

أعلن مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون أن اتفاق الهدنة مع حماس لن يبدأ سريانه قبل الجمعة. فيما يلي نستعرض الخطوط العريضة للاتفاق الذي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة.

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أعلنت إسرائيل وفلسطينيون الخميس (23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023) أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها الأربعاء لإطلاق سراح رهائن في مقابل معتقلين فلسطينيين، لن تبدأ قبل يوم الجمعة.

مختارات

وأوضح مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة إن التأخير "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بأسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم". ويقضي الاتفاق الذي يفترض أن يسري لأربعة أيام في قطاع غزة بتوقف القصف والقتال المستمر هناك منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقيام   حماس بتسليم خمسين رهينة من الرهائن الذين خطفتهم خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل. وبالمقابل تقوم إسرائيل بالإفراح عن أسرى فلسطينيين. وخلال هجومها خطفت حماس إلى قطاع غزة نحو 240 شخصاً، بينهم أجانب وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو سبعة آلاف فلسطيني، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

ما تفاصيل الاتفاق؟

وافق الطرفان بموجب الاتفاق على هدنة لأربعة أيام ليتسنى تحرير 50 امرأة وقاصراً من الرهائن مقابل 150 امرأة وطفلا من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها.

ومن المتوقع الإفراج عن الخمسين رهينة على دفعات، ويُحتمل أن يكون ذلك بواقع حوالي 12 رهينة يومياً خلال وقف إطلاق النار الذي سيستمر لأربعة أيام. وهؤلاء الرهائن من أصل نحو 240 تحتجزهم حماس منذ أن شنت هجومها في  السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ووصف طرفا الاتفاق توقف القتال بأنه "هدنة إنسانية". وذكرت إسرائيل في بيان أن وقف القتال سيُمدد بواقع يوم مقابل الإفراج عن كل دفعة من نحو عشر رهائن.

وقالت حماس إن إسرائيل وافقت على وقف حركة الطيران فوق شمال غزة من العاشرة صباحاً (0800 بتوقيت غرينتش) حتى الرابعة مساء (1400بتوقيت غرينتش) في كل يوم من أيام الهدنة. كما وافقت على وقف حركة الطيران على مدار الساعة فوق جنوب القطاع خلال مدة الهدنة. وحسب حماس تعهدت إسرائيل بعدم مهاجمة أو القبض على أي شخص في غزة خلال الهدنة، وأن الأشخاص بوسعهم التحرك بحرية على طول شارع صلاح الدين، وهو الشارع الرئيسي الذي سلكه كثير من الفلسطينيين الذين غادروا شمال غزة عندما أطلقت إسرائيل اجتياحها البري.

وقال محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية وهو كبير المفاوضين القطريين في محادثات وقف إطلاق النار إنه بموجب الاتفاق "لن يكون هناك أي هجوم على الإطلاق. لا تحركات عسكرية، لا توسع، لا شيء".

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متى يبدأ الاتفاق؟

وقال المفاوض القطري يوم أمس الأربعاء، 22 أكتوبر/ تشرين الأول إن توقيت بدء الهدنة سيُعلن في غضون 24 ساعة. وأجّلت إسرائيل البدء لتمنح محكمتها العليا وقتاً لسماع طعن في الاتفاق قدمه معارضون يرون فيه تنازلا ضخم لحماس. ومن غير المتوقع أن يعرقل حكم المحكمة الاتفاق.

كيف سيُنفَّذ الاتفاق؟

قالت قطر إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعمل في غزة على تسهيل الإفراج عن الرهائن في إطار الاتفاق. ومن المتوقع نقل الرهائن عبر مصر، وهي الدولة الوحيدة بخلاف إسرائيل التي تشترك في حدودها مع غزة.

ومن المتوقع خلال الهدنة دخول شاحنات محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة الذي يعيش فيه 2.3 مليون نسمة يعانون من نفاد الغذاء. وخرجت مستشفيات كثيرة في غزة عن الخدمة بشكل جزئي بسبب عدم توفر وقود لتشغيل مولدات الكهرباء فيها.

من الرهائن الذين سيُفرج عنهم؟

لم تصدر حماس قائمة كاملة بأسماء المحتجزين في غزة. وذكر مسؤول أمريكي أن حماس قالت إنها بحاجة إلى هدنة "لتحديد مواقع الأشخاص". وليس جميع الرهائن الذين أُخذوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول محتجزين لدى حماس.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الخمسين امرأة وقاصراً تحت 19 عاماً الذين ستفرج عنهم حماس يوجد بينهم ثلاثة مواطنين أمريكيين منهم طفلة ستكمل عامها الرابع بعد غد الجمعة.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن ما يزيد على نصف الرهائن البالغ عددهم 240 رهينة تقريباً من الأجانب وحملة الجنسيات المزدوجة من حوالي 40 دولة من بينها الأرجنتين وبريطانيا وتشيلي وفرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة، فضلاً عن المدنيين والجنود الإسرائيليين المحتجزين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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من هم الفلسطينيون الذين سيُفرج عنهم ولماذا احتجزوا؟

قدمت إسرائيل قائمة بها أسماء نحو 300 سجين فلسطيني ربما يُفرج عنهم، وهو عدد مساو لمثلي عدد النساء والقُصَّر الذين وافقت على الإفراج عنهم في بادئ الأمر، وأشارت إلى أنها تتوقع الإفراج عن أكثر من 50 رهينة بموجب الاتفاق.

وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إنه حتى اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2023 تحتجز إسرائيل  7200 سجينا من بينهم 88 امرأة و250  قاصراً تبلغ أعمارهم 17 عاماً وما دون.

وأغلب الموجودين على القائمة التي تتألف من 300 شخص من الضفة الغربية المحتلة والقدس وجرى احتجازهم في حوادث على غرار محاولة تنفيذ عمليات طعن ورشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة وتصنيع عبوات ناسفة وإلحاق أضرار بممتلكات وإجراء اتصالات مع منظمات عدائية. ولا يوجد بينهم أي متهم بارتكاب جريمة قتل. وتم احتجاز الكثيرين بأمر إداري، أي أنهم احتُجزوا من دون محاكمة.

وقال مسؤول فلسطيني إن السجناء المفرج عنهم ربما تنقلهم حافلات إلى المقر الرئاسي  للسلطة الفلسطينية أولاً مثلما هو الحال في عمليات الإفراج السابقة على الرغم من عدم اضطلاع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدور في مفاوضات الهدنة.

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من تفاوض على الاتفاق؟

قامت قطر بدور محوري في الوساطة. وتملك حماس مكتباً سياسياً في الدوحة، وتبقي الحكومة القطرية على قنوات تواصل مفتوحة مع إسرائيل، إلا أنها لم تطبّع العلاقات معها على خلاف بعض الدول الخليجية الأخرى.

واضطلعت الولايات المتحدة أيضا بدور مهم، إذ أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسابيع السابقة للاتفاق. واشتركت مصر أيضاً في مفاوضات الوساطة في التوصل إلى اتفاق.

لم استغرقت المفاوضات ذلك الوقت الطويل؟

أُعلن الاتفاق بعد 46 يوماً من بداية الحرب، وهي أحد أعنف الصراعات التي تندلع بين الطرفين. وقتلت حماس 1200 إسرائيلي عند تنفيذ هجومها على جنوب إسرائيل، وهو أكبر عدد قتلى في يوم واحد منذ إعلان الدولة في عام 1948، وردت إسرائيل بشن قصف جوي وإطلاق توغل بري أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 13 ألف فلسطيني، وهو أكبر عدد قتلى حتى الآن خلال الحروب الأخيرة.

وبدأت المفاوضات المبدئية الصعبة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بعد أيام من وقوع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكن التقدم كان بطيئاً. وقال مسؤولون أمريكيون إن هذا يرجع بشكل جزئي إلى أن الاتصالات بين الطرفين المتحاربين تعين إجراؤها عبر الدوحة أو القاهرة بخصوص كل تفصيل مثل الحصول من حماس على قائمة كاملة بمن سيُفرج عنهم.

ورغم التوصل إلى اتفاق قالت حماس إن "الأصابع لا تزال على الزناد". وقالت إسرائيل إن الصراع سيستمر حتى تحرير جميع الرهائن والقضاء على حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى كمنظمة إرهابية.  وحينما شنت إسرائيل آخر اجتياح بري كبير في  غزة في عام 2014، استغرق الأمر آنذاك 49 يوماً حتى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرقين.

خ.س/ إ.م/ ع.خ (رويترز، أ ف ب)

 

  • وصول سيارات إسعاف تقل فلسطينيين مصابين في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى معبر رفح الحدودي مع مصر الأربعاء، 1 نوفمبر، 2023.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    معبر رفح .. شريان حياة

    لا يختفي اسم "معبر رفح" من وسائل الإعلام منذ بدء الاشتباكات بين حماس والجيش الإسرائيلي، إذ يُعد المنفذ الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات المختلفة من غذاء ودواء ووقود وغيرها إلى قطاع غزة. كان المعبر حجر أساس في اتفاق الهدنة الأخير بين الطرفين حيث تم الاتفاق على عبور المئات من شاحنات المساعدات المختلفة يومياً إلى جانب خروج حملة الجنسيات الأجنبية والمرضى والمصابين الفلسطينيين من خلاله.

  • فلسطينيون ينتظرون نقل أطفال خدج إلى مصر. غزة في 20 نوفمبر 2023.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    نقطة الاتصال بالعالم الخارجي

    في أقصى جنوب قطاع غزة، وعند صحراء سيناء في الجانب المصري، يُشكل معبر "رفح" البري المنفذ الرئيسي للقطاع إلى العالم. يوجد في غزة ستة معابر أخرى منها ايريز (حاجز بيت حانون) في الشمال وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع لكنها تقع جميعاً تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل. يبقى معبر رفح هو نقطة الاتصال الوحيدة بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

  • الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن يتصافحون خلال توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في واشنطن 26 مارس 1979.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    كيف نشأ المعبر؟

    نشأ المعبر عقب توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية السلام عام 1979 وانسحاب إسرائيل من سيناء عام 1982. قبل عام 1967 لم تكن هناك حدود بين رفح المصرية والفلسطينية لكنهما فصلتا بعد تنفيذ الشق الخاص من ااتفاقية ترسيم الحدود. خُصص المعبر لعبور الأفراد فيما خصص معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل لعبور البضائع.

  • شمعون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يتصافحان خلال حفل السلام في أوسلو.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    إدراة مشتركة وفق اتفاقية أوسلو

    سمحت اتفاقية أوسلو لممثلي السلطة الفلسطينية بالتواجد في المعبر. لكن منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 وإلى اليوم تغيرت ظروف المعبر عدة مرات وفقاً للتطورات الأمنية والعسكرية في القطاع. تم إغلاق المعبر مع انتفاضة عام 2000 وبعدها ظل ما بين الإغلاق والفتح، فيما شددت مصر إجراءات العبور من وقتها وحتى اليوم.

  • فلسطينيون يحملون جوازات سفر أوروبية تم إجلاؤهم من غزة يمرون من خلال معبر رفح. الأربعاء 15 نوفمبر 2023.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    من يتحكم في المعبر؟

    سيطرت إسرائيل على المعبر خلال احتلالها للقطاع وحتى عام 2005 الذي انسحبت فيه من غزة. تم توقيع "اتفاقية الحركة والوصول" عام 2005 والتي جمعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبرعاية أمريكية، وهي الاتفاقية التي أقرت بأن يخضع المعبر للسيطرة الفلسطينية - الإسرائيلية برعاية أوروبية تراقب حق الجانب الفلسطيني في العبور والتبادل التجاري بما لا يمس الأمن الإسرائيلي.

  • بدء دخول المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح عقب إغلاقه بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل. 20 نوفمبر 2023

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    ضرورات أمنية

    عملت مصر وإسرائيل على تقييد الحركة من غزة وإليها منذ أن فرضت حركة حماس سيطرتها على القطاع في 2007 حين وصل الصراع بين حماس وحركة فتح إلى ذروته. تقول الدولتان إن ذلك ضروريا لأسباب أمنية. ورهنت مصر التعامل مع المعبر بموافقة كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. وخلال الحرب الأخيرة فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على قطاع غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول.

  • معبر رفح من الجانب المصري

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    بين إغلاق وفتح المعبر

    في عام 2010 قررت مصر فتح المعبر بشكل أكبر عقب ما عرف بواقعة "أسطول الحرية". ومع أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر باقتصار فتح المعبر على الحالات الطارئة. لم يفتح المعبر بشكل كامل إلا مع ثورة 25 يناير لكن منذ عام 2013 عاد الوضع إلى ما كان عليه سابقاً. في عام 2017، فُتح المعبر أمام حركة الأفراد الحاصلين على تصريح أمني مع الخضوع لعمليات تفتيش صارمة.

  • قافلة مساعدات إنسانية أردنية تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح. يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    مخاوف مصرية

    تكمن أكبر مخاوف مصر في أمرين؛ الأول هو حدوث تدفق هائل للاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب عبر معبر رفح. والثاني وهو الأخطر ويتمثل في احتمال دخول مسلحين إسلاميين إلى البلاد، خصوصاً وأن مصر تواجه جماعات إسلامية متشددة في سيناء وذلك على مدار أكثر من 10 سنوات. لذلك تولي مصر أهمية مشددة لتأمين معبر رفح.

  • سيارات الإسعاف تصل إلى مستشفى لنقل الأطفال الخدج إلى مصر لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    تطبيق إجراءات مشددة

    لا تسمح السلطات المصرية للفلسطينيين بمغادرة غزة بسهولة، إذ يجب على الفلسطينيين الراغبين باستخدام معبر رفح التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل سفرهم بنحو شهر وقد يتم رفض طلبهم إما من قبل السلطات الفلسطينية أو المصرية دون إبداء الأسباب. وفيما يشكو فلسطينيون من سوء معاملة على المعبر، تُبقي إسرائيل سيطرتها كاملة على ما يمر عبر القطاع خوفاً من وصول أي مساعدات خاصة لحركة حماس.

  • عامل طبي ينقل طفلاً غير مكتمل النمو من قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح. 20 نوفمبر 2023

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    الأولوية للحالات الإنسانية

    أعطيت الأولوية في الاتفاق الأخير بين حماس وإسرائيل لعبور المساعدات الإنسانية والحالات المرضية وخصوصاً الأطفال الخُدج (غير مكتملي النمو) حيث أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً باستقبالهم في المستشفيات المصرية.

  • أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يصل إلى مطار العريش الدولي قبل زيارته لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. 20.10.2023

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    مخاوف من كارثة إنسانية

    في مؤتمر صحفي كبير عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش من أمام بوابات المعبر في الجانب المصري من استمرار إغلاقه، منذراً بحدوث كارثة إنسانية إن لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وشدد على ضرورة ضمان عبور قوافل المساعدات بعدد كبير من الشاحنات كل يوم إلى قطاع غزة لتوفير الدعم الكافي لسكانه.

  • الجانب المصري من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    القصف يعرقل انتظام عمل المعبر

    خلال الحرب الأخيرة، أكدت مصر عدة مرات أن المعبر مفتوح من جانبها وأنه لم يتم إغلاقه منذ بدء الأزمة الراهنة، لكن تعرض مرافقه في الجانب الفلسطيني للدمار بسبب الغارات الإسرائيلية يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي، وفق ما ذكرت الخارجية المصرية. إعداد: عماد حسن.