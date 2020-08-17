صفقة التطبيع ـ هل تتضمن نقل قاعدة العديد من قطر للإمارات؟

واشنطن قد تنقل قاعدتها العسكرية من قطر للإمارات؟

أجندة التطبيع ـ بعد الإمارات هذه أسماء الدول المرشحة

سلام مقابل السلام ـ نتنياهو يفرض رؤيته على المنطقة

ألمانيا ترحب والسفيرة الفلسطينية في برلين تندد

"موضة العصر" ـ هل "خانت" الإمارات الفلسطينيين؟

إقبار حل الدولتين ـ السلام لا يزال بعيد المنال

واشنطن قد تنقل قاعدتها العسكرية من قطر للإمارات؟

حول أسباب الإعلان عن تطبيع العلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل والإمارات في هذا الوقت بالذات، أجرت دوروتيا هان حوارا مع الخبير العسكري الأمريكي لورانس ويكرسون نشرته صحيفة "تاغستسايتونغ" اليسارية الألمانية في (14 أغسطس / آب 2020)، اعتبر فيه ويكرسون أن الإمارات تحاول منذ فترة إقناع واشنطن بنقل القاعدة العسكرية الأمريكية في العديد بقطر إلى الإمارات، وهو طلب تدعمه إسرائيل. "لا أدري ما إذا كان (تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية) تم مقابل تحقيق هذا الطلب، لكنني أظن أن هذا سيجعل محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، يشعر أن فرصه لتحقيق هدفه ستزداد".

وأكد ويكرسون أن شخصيات مثل جون هانا، مستشار الأمن القومي السابق لريتشارد تشيني نائب الرئيس جورج دبليو بوش، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، تلعب دورا محوريًا لتسويق هذه الفكرة لدى دوائر صنع القرار في واشنطن. ويرى الخبير العسكري الأمريكي أن نقل القاعدة، إذا تحقق سيقطع الصلات بين قطر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "حصارها" من قبل الجيران دفعها لأحضان أردوغان وإيران.

أجندة التطبيع ـ بعد الإمارات هذه أسماء الدول المرشحة

كريستيان ماير، "شبيغل أونلاين" (14 أغسطس / آب 2020) كتب أن زمن اللاءات العربية تجاه الدولة العبرية انتهى "لقد رفض العالم العربي بحزم ولفترة طويلة دولة إسرائيل التي تأسست عام 1948 ضد إرادة العرب ورغم اعتداءات عرب فلسطين التاريخية". وذكًر كاتب المقال بـ "قرار قمة الخرطوم الصادر في الأول من سبتمبر/ أيلول 1967، بعد فترة وجيزة من الهزيمة العربية في حرب الأيام الستة، حيث صاغت جامعة الدول العربية "اللاءات الثلاث" الشهيرة: لا للسلام مع إسرائيل، لا للاعتراف بإسرائيل، لا للمفاوضات مع إسرائيل.

الخريطة أعلاه ترسم ما يمكن أن تكون عليه أجندة التطبيع، فبعد مصر والأردن والإمارات، توجد أسماء الدول العربية المرشحة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. فقد توقع وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين أن تحذو البحرين وسلطنة عمان حذو الإمارات. وقال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي "أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل لاتفاق سلام مع دول أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان". السعودية، مرشح آخر رغم أنها التزمت الصمت، ولم يصدر عنها أي رد فعل رسمي بشأن الاتفاق. ومن غير المرجّح أن تحذو الرياض على الفور خطى حليفتها الإقليمية الرئيسية. غير أن التقارب الإماراتي الإسرائيلي قد يفسح المجال لتوسيع العلاقات السعودية الإسرائيلية على المدى المتوسط والبعيد. أما قطر فكانت تربطها علاقات تجارية مع إسرائيل، وقد يعرض عليها التطبيع مقابل انهاء المقاطعة من قبل جيرانها الخليجيين وابتعادها عن إيران.

اسم المغرب ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم (الجمعة 14 أغسطس / آب 2020) نقلا عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية الذين أكدوا لها أن المغرب من بين "المرشحين المحتملين" لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدولة العبرية. أما موريتانيا، فوضعنا اسمها في الخريطة ضمن الدول المرشحة لأنها أيدت رسميا التقارب بين أبوظبي وتل أبيب، إذ ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن موريتانيا عبرت عن ثقتها في "حكمة وحسن تقدير" قيادة دولة الإمارات في قرارها توقيع اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات. ويذكر أن موريتانيا أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، لكن جمدتها عام 2009 ردا على حرب غزة في 2008 و2009.

مشاهدة الفيديو 01:59 شارك "الأرض مقابل السلام".. شعار آمن به العرب..ولكن؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3gzrn "الأرض مقابل السلام".. شعار آمن به العرب على مدى عقود...فلماذا أسقطت الإمارات عن هذا الشعار؟

سلام مقابل السلام ـ نتنياهو يفرض رؤيته على المنطقة

"اليوم، تبدأ حقبة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي"، هكذا علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تطبيع بلاده لعلاقاتها الديبلوماسية مع الإمارات. وأضاف: "في 1979، وقع (مناحيم) بيغن السلام مع مصر. وفي 1994، وقع (اسحق) رابين مع الأردن، ويعود إليَّ الفضل في توقيع الاتفاق الثالث للسلام مع دولة عربية في 2020. إنه اتفاق سلام حقيقي، وليس شعارا".

برنارد فون ديريندونك، كتب في موقع "إنفوسبيربر" السويسري الناطق بالألمانية (www.infosperber.ch)، معبرا عن مشاعر متناقضة بشأن هذا الاتفاق، ومؤكدا أن "معاهدة سلام بين أعداء هو دائما سبب للاحتفال، لكنه ليس من السهل دائما التمييز بين النجاح والفشل في الشرق الأوسط". وأوضح فون ديريندونك أن الأمر أصبح رسميا الآن: "هناك دولة عربية تعلن بوضوح أنها تعتبر احتلال الضفة الغربية (يهودا والسامرة وفقًا للتعريف الإسرائيلي) أمرًا قانونيًا".

وفي وقت تحدث فيه نتنياهو عن "يوم تاريخي"، تأخر رد الفعل الفلسطيني ثلاث ساعات على الأقل. صمت رهيب اتجاه خطوة يبدو أنها أذهلت الفلسطينيين. بعدها انفجر الغضب على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بين من وصفه بـ"الخيانة" و"الطعن في الظهر" أو حنان عشراوي، عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي تمنت له "ألا يشعر بألم العيش تحت الأسر والاحتلال، ولا يرى أبدًا هدم منزله أو قتل أحبائه". فون ديريندونك قلل من شأن حماس نتنياهو وكتب "هناك بلدان عربيان آخران يقيمان علاقات ديبلوماسية مع الدولة العبرية هما مصر والأردن قيل حينها إن خطوتهما ستساهم في إقامة السلام مع الفلسطينيين، لكن ذلك لم يتحقق. ولذلك "فقد حقق رئيس الوزراء نتنياهو انجازا جوهرياً". أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرفض "استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع مع إسرائيل" وقال إنه ليس من حق الإمارات أو أي دولة أخرى أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني.

ألمانيا ترحب والسفيرة الفلسطينية في برلين تندد

وصف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت تطبيع العلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل والإمارات بأنه "اتفاق موجه نحو المستقبل"، مؤكدا أن من شأنه تعزيز التوازن والشراكة بين إسرائيل والعالم العربي. "كل إقامة لعلاقات دبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية هي مساهمة في السلام في المنطقة. ونأمل أن يفتح هذا الاتفاق الطريق مرة أخرى أمام حل الدولتين، متفاوض عليه". من جهته رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالاتفاق.

ويذكر أن برلين قادت إلى جنب شركاء لها في أوروبا والمنطقة، حملة مكثفة في الأشهر الأخيرة ضد ضم الضفة الغربية المحتلة واستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. راينر برانديس أجرى لإذاعة "دويتشلاندفونك" الألمانية (15 أغسطس / آب 2020) حوارا مع خلود دعيبس السفيرة الفلسطينية في برلين أكدت فيه أن الاتفاق بين القيادتين الأمريكية والإسرائيلية يُقدم كنجاح "وندفع الثمن مقابل ذلك". وأوضحت أن هذا الاتفاق سيجلب مزيدا من الغضب والاضطراب للمنطقة، في وقت تتصرف فيه إسرائيل بشكل مخالف للقانون الدولي. واعتبرت السفيرة أن الاحتلال الإسرائيلي هو المشكلة الأساسية في المنطقة.

"دويتشلاندفونك" أجرت أيضا حوارا مع آفي بريمور السفير الإسرائيلي السابق في ألمانيا (14 أغسطس / آب 2020. وأكد بريمور أن هذا التطور في المنطقة مرتبط أساسا بالمصالح الاقتصادية من جهة وببحث الدول الخليجية عن حلفاء ضد إيران من جهة ثانية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف الاتفاق بأنه "يوم تاريخي"، غير أن بريمور قلل من حماسة نتنياهو فقال: "أعتقد أن ما سمعناه بالأمس تطور مهم للغاية، وليس يومًا تاريخيًا. فالإمارات ليست الدولة العربية الأولى التي تربطها علاقات دبلوماسية معنا وتعترف بدولة إسرائيل. فقبلها كانت مصر ثم الأردن، وهما أكثر أهمية بالنسبة لنا، كدول جوار مباشر". وأكد بريمور أن تطور الموضوع مرتبط بشكل كبير بالانتخابات الأمريكية المقبلة. فإذا خسر ترامب فستتغير قواعد اللعب، مهما كان الأمر، "لدينا بالفعل علاقات مهمة للغاية مع دول الخليج منذ سنوات، وإن كانت علاقات غير رسمية ولا يمكن مقارنة الأمر بمصر والأردن، يقول بريمور.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر إعلان التأسيس والاعتراف في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر "أرض الميعاد" اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر "النكبة" "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر حرب الأيام الستة تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر ظروف مزرية يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر لماذا أنوروا؟ الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر حرب رابعة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر مصر تفتح الباب في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر اتفاق أوسلو بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر معاهدة وادي عربة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر حق العودة حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ". م.م/خ.س



"موضة العصر" ـ هل "خانت" الإمارات الفلسطينيين؟

شتيفي هنتشكه مراسلة "تسايت أونلاين" (16 أغسطس/ آب 2020) وصفت من القدس الشرقية ردود فعل الشارع الفلسطيني وسألت "أبو موسى" الذي كان جالسا في إحدى مقاهي المدينة العتيقة فقال "لا حاجة لأصدقائنا في أبو ظبي للظهور هنا بعد اليوم (..) لقد طعنونا بالسكين في ظهورنا". هنتشكه أكدت أن استياء الفلسطينيين يتعاظم، لدرجة أن عددًا متزايدًا منهم يعتبرون السلطة الفلسطينية أساس المشكلة، ومنهم من يرى في إدارة دول الخليج ظهرها للفلسطينيين، دليلا على فشل القيادة الفلسطينية الحالية.

فون ديريندونك يرى أنه من وجهة نظر إماراتية محضة، قد يبدو الأمر برمته كما يلي: "ولي العهد، محمد بن زايد، المهندس الحالي للسياسة الخارجية لبلاد يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة (أكثر من ثمانية ملايين منهم عمال أجانب، بمعنى أن الإماراتيين الأصليين لا يزيدون عن مليوني نسمة). بن زايد يرى أن الموقف التقليدي الثابت الداعم للفلسطينيين لم يعد "موضة" العصر. ومن بين أسباب أخرى لأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تخلى هو أيضا عن تلك الفكرة "القديمة". فون ديريندونك طرح إشكالية الاعتراف الضمني باحتلال أراضي وتحديداً الضفة الغربية الفلسطينية. "نعم ممكن للمرء أن يجادل بأن حدود المنطقة برمتها لم تكن واضحة حتى قبل حرب الأيام الستة عام 1967، وأن السيطرة على العديد من المناطق بعد نهاية الإمبراطورية العثمانية كانت مسألة اعتباطية. كما يمكن للمرء أن يشكك في جميع الحدود بالشرق الأوسط بالرجوع إلى التاريخ، لكن الإجماع الدولي العام هو أن ما تمت الموافقة عليه في قرارات الأمم المتحدة لا يمكن التشكيك فيه بأثر رجعي. وإلا فسيتم تفكيك النظام المعقد بأكمله، على الأقل في الشرق الأوسط".

إقبار حل الدولتين ـ السلام لا يزال بعيد المنال

هل يتعلق الأمر باتفاق تاريخي سيساعد على تعزيز السلام بالمنطقة؟ شبكة "أيه.إر.دي" الألمانية (13 أغسطس / آب 2020) سألت مراسليها في القاهرة الكسندر ستينزل، وفي تل أبيب مايك لينغينفيلسر. الأول وصف الاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية بـ"نقطة تحول تاريخية" ونموذج يمكن للدول الخليجية الأخرى أن تحتذي به، مفسرا توقيت الاتفاق برغبة دول الخليج في تشكيل تحالف ضد إيران. أما مايك لينغينفيلسر فاعتبر في مراسلة من تل أبيب أن تطبيع العلاقات بين البلدين لن يكون كافيا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. لكنه إشارة إيجابية و "خطوة سيكون لها أثر على المدى البعيد، لم تحدث في العالم العربي منذ فترة طويلة". غير أنه يجب الآن وضعها موضع التنفيذ وترجمتها إلى الواقع.

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الخبير العسكري لورانس ويكرسون أوضح أيضا لصحيفة "تاغستسايتونغ"أن ترامب سعى لتقديم هذا الإنجاز الديبلوماسي في هذا الوقت بالذات، لأنه يتراجع في استطلاعات الرأي في أفق الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل. كما أنه يعرف تماما أن كمالا هاريس، عكس ما يقول في العلن، هي من أخطر المرشحين على الإطلاق لمنصب "نائب الرئيس". وهو يرى كيف تزداد حملة منافسه جو بايدن زخما يوما بعد يوم. وهذا ما يفسر عددا من "القرارات اليائسة لترامب (..) وكلما زاد هذا اليأس، ازداد الوضع خطورة، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن أيضا بالنسبة للعالم ككل". ويذكر أن لورانس ويكرسون (75 عاما)، جمهوري التوجه يُدرس الأمن القومي في جامعة وليام وماري في فيرجينيا وجامعة جورج واشنطن. وكان عقيدًا في الجيش الأمريكي وخدم في كوريا الجنوبية واليابان.

حسن زنيند