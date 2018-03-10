 صفقات سلاح ألمانية إلى السعودية رغم الحظر بسبب حرب اليمن | أخبار | DW | 20.09.2018

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أخبار

صفقات سلاح ألمانية إلى السعودية رغم الحظر بسبب حرب اليمن

الحكومة الألمانية توافق على تمرير صفقات سلاح الى دول الخليج من بينها السعودية. رغم أن الائتلاف الحكومي قرر حظر بيع الأسلحة للأطراف المتورطة في حرب اليمن.

Saudi-Arabien | Kronprinz Mohammad bin Salman (picture-alliance/AA/Saudi Kingdom Council/B. Algaloud)

وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على صفقات سلاح إلى عدة دول عربية، على رأسها السعودية والإمارات وقطر الأردن ومصر. ويأتي ذلك في وثيقة أرسلها وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، نشرت مقتطفات منها الشبكة الإعلامية الألمانية (RND).

مختارات

بعد تعهدها بالتحفظ المطلق حيال المصادقة على صفقات تصدير السلاح بقيمة ملياري يورو، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن حكومة تصريف الأعمال بقيادة ميركل وافقت على صفقات أسلحة لعدة دول من بينها تلك الموجودة في مناطق أزمات. (10.03.2018)

صفقات أسلحة ضخمة عقدتها السعودية خلال أعوام قليلة من تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد ووزارة الدفاع في المملكة. فكيف تمكن بن سلمان من تمرير تلك الصفقات وكسب شراكات مع كبريات العواصم الغربية رغم المقاومة الشديدة؟ (06.04.2018)

وحسب ذات الوثيقة فإن الرياض ستحصل على أربعة أنظمة دفاعية وهي أنظمة يتم تثبيتها على المركبات لرصد نيران العدو مما يسمح بضربات مضادة دقيقة.

كما سمح مجلس الأمن الاتحادي الحكومي الذي يضم المستشارة أنغيلا ميركل وعددا من الوزراء ببيع 48 رأس حربي و91 أجهزة رصد دفاعية للإمارات.

  • Saudi Arabien - Donald Trump zu Besuch in Riad (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السلاح الأمريكي في الصدارة

    بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.

  • US Manöver im Baltikum Lettland (Reuters/I. Kalnins)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    3 مليار دولار في بداية عام 2018!

    واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أكبر مشتري للسلاح البريطاني

    العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    الزيارة التاريخية إلى روسيا

    شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.

  • Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer (Ralph Orlowski/Getty Images)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    مد وجزر

    يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.

  • Saudi-Arabien Riad Besuch Emmanuel Macron (picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السعودية والسلاح الفرنسي

    زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.


وبالنسبة لقطر سيتم تصدير 170 رأس حربي ومحركات لصواريخ جو-جو، وللأردن 385 سلاح مضاد للدبابات، ولمصر تمّ السماح بتصدير سبعة أنظمة دفاعي جوي مصنوعة من قبل شركة "ديل". ولم تذكر الوثيقة المذكورة أية تفاصيل حول قيمة هذه الصفقات.

المعارضة تندد

ولقيت هذه الخطوة انتقادات من قبل الأحزاب المعارضة، إذ انتقد نائب الكتلة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داغدلان الصفقات المبرمة مع الجانبين السعودي والإماراتي على وجه الخصوص، واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة" وأنها سوف تضع الحكومة الألمانية في "خانة المتورطين في الجرائم". وشدد الأخير على أن الوقت حان لكي يتمّ وقف جميع صفقات السلاح الى الدول المتورطة في حرب اليمن.

يذكر أن الاتفاق الذي جرى في مارس/ آذار الماضي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة الألمانية، ينص على وقف صادرات السلاح لجميع الدول التي لها طرف في حرب اليمن. وكما هو معلوم السعودية من أهم الأطراف المتورطة، وقد واجهت الرياض انتقادات دولية حادة، كما اتهمتها منظمات دولية عدة وكذلك الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

و.ب/ع.خ (رويترز، ك ن أ)

مختارات

أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (06.04.2018)  

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