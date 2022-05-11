صفقات دورتموند تتحدى قبضة بايرن ميونيخ الفولاذية

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم للدوران من جديد يوم الجمعة (الخامس من أغسطس/ آب 2022) في موسم يتوقع أن يكون بالتأكيد حافلا بالتشويق والمتعة، لاسيما وأن مجموعة من فرق "البوندسليغا" عززت صفوفها بتعاقدات قوية للغاية وبلاعبين من طينة كبيرة.

وسيسعى بايرن ميونيخ إلى مواصلة إحكام سيطرته على البنوندسليغا والفوز بلقبها للمرة الـ 11 على التوالي في رقم يصعب تكراره. وستتوجه الأنظار أيضاً إلى بوروسيا دورتموند، الذي يعد المنافس الأول للفريق البافاري، وربما قد يمنعه من اعتلاء منصة التتويج هذا الموسم.

سوق انتقالات ناري

ودخل فريق بوروسيا دورتموند سوق الانتقالات بقوة، ونجح في تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين للغاية. وضم فريق ولاية شمال الراين ويستفاليا صخرة دفاع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله، والمدافع القوية نيكو شلوتربيرك.

وفي خط الوسط، حصل بوروسيا دورتموند على خدمات اللاعب الصلب صالح أوزكان من فريق كولن الألماني. كما ضم اللاعب الواعد كريم أدييمي القادم من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، فضلا عن مهاجم أياكس السابق سيباستيان هالر، الذي سيغب عن الملاعب بسبب تشخيص إصابته بسرطان الخصية.

وركز بوروسيا دورتموند على تقوية خط الدفاع (زوله، شلوتربيك) بسبب معاناة الفريق في الموسم الماضي من ضعف دفاعي واضح، وتلقي أهداف سهلة للغاية. ويبقى أبرز تحدي لدورتموند هو خط الهجوم، خاصة بعد رحيل الهداف إيرليينغ هالاند، وتوقع غياب هالر عن الملاعب طويلا.

نيكلاس زوله وساديو ماني (صورة مركبة) من أبرز انتقالات هذا الموسم.

أما العملاق البافاري، فقد عزز صفوفه بأكثر من صفقة مميزة أبرزها قلب الدفاع ماتياس دي ليخت، والدولي المغربي نصير مزراوي وأحسن لاعب في القارة الإفريقية ساديو ماني، الذي سيشغل مكان هداف "البوندسليغا" ليفاندوفسكي المُنتقل حديثاً إلى برشلونة.

ورغم رحيل "الماكينة" البولندية عن الفريق البافاري إلا أن الفريق نجح قبل أيام في الفوز بلقب السوبر الألماني على حساب لايبزييغ بـ 5 مقابل 3 في مباراة عرفت تألق الوافد الجديد السينغالي ساديو ماني.

بالاك: بايرن يمتلك الأفضلية

وقال الدولي الألماني السابق ميشائيل بالاك إنه رغم صفقات بوروسيا دورتموند القوية هذا الموسم إلا أن دورتموند ليس على نفس المستوى مع بايرن ميونيخ. وأضاف بالاك في تصريحات نقلها موقع "شبورت" الألماني: "بسبب ما فعله البايرن في السنوات الماضية، فإنه من الطبيعي أن يصبح بطلا... بايرن هو الفريق المفضل (للفوز باللقب)".

وفي نفس السياق، طلب سيباستيان كييل المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند من الجماهير إظهار "القليل من الواقعية" في السعي وراء اللقب منذ عام 2012، وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (أ ف ب) أن "بايرن يكسب 285 مليون يورو من الإيرادات أكثر مما نفعل. وبشكل تقريبي، سوف يستثمرون ضعف ما لدينا في فريقهم هذا الموسم".

يرى بالاك أن بايرن ميونيخ هو الفريق المفضل للفوز باللقب، صورة من الأرشيف.

الجمهور الفائز الأكبر

وأدى فوز بايرن ميوينخ بلقب البوندسليغا في السنوات الأخيرة إلى فقدان الدوري الألماني لبعض من جاذبيته، إذ ساعدت جينات الفوز لدى الفريق البافاري على حسم اللقب مبكراً وفي أحيان أخرى العودة من وراء والوقوف مجددا على منصة التتويج.

ومن شأن صفقات بوروسيا دورتموند أن ترفع بشكل كبير من حدة المنافسة. ومع أن الصفقات قد لا ترجح كفته بالفوز باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنة 2012، تبقى كرة القدم لعبة يصعب توقع بالضبط ما ستحمله معها في قادم الأيام.

والأكيد أن جمهور البوندسليغا سيكون هو الفائز الأكبر من احتدام حدة منافسة الدوري الألماني، واكتساب جاذبية أكبر لدوري أنجب الكثير من نجوم عالم الساحرة المستديرة.