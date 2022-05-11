 صفقات دورتموند تتحدى قبضة بايرن ميونيخ الفولاذية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.08.2022

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رياضة

صفقات دورتموند تتحدى قبضة بايرن ميونيخ الفولاذية

فيما تنتظر جماهير "البوندسليغا" بفارغ الصبر قص شريط الدوري، تتجه الأنظار إلى كل من البطل بايرن ميونيخ ومنافسه المباشر بوروسيا دورتموند. دورتموند أبرم صفقات قوية ويعتزم وضع حد لسيطرة الفريق البافاري المهيمن منذ سنوات.

ضم دورتموند اللاعب الواعد كريم أدييمي القادم من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي

ضم دورتموند اللاعب الواعد كريم أدييمي القادم من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم للدوران من جديد يوم الجمعة (الخامس من أغسطس/ آب 2022) في موسم يتوقع أن يكون بالتأكيد حافلا بالتشويق والمتعة، لاسيما وأن مجموعة من فرق "البوندسليغا" عززت صفوفها بتعاقدات قوية للغاية وبلاعبين من طينة كبيرة.

مختارات

يتوقع ليون غوريتسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني وجود منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وسيسعى بايرن ميونيخ إلى مواصلة إحكام سيطرته على البنوندسليغا والفوز بلقبها للمرة الـ 11 على التوالي في رقم يصعب تكراره. وستتوجه الأنظار أيضاً إلى بوروسيا دورتموند، الذي يعد المنافس الأول للفريق البافاري، وربما قد يمنعه من اعتلاء منصة التتويج هذا الموسم.

سوق انتقالات ناري

ودخل فريق بوروسيا دورتموند سوق الانتقالات بقوة، ونجح في تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين للغاية. وضم فريق ولاية شمال الراين ويستفاليا صخرة دفاع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله، والمدافع القوية نيكو شلوتربيرك.

وفي خط الوسط، حصل بوروسيا دورتموند على خدمات اللاعب الصلب صالح أوزكان من فريق كولن الألماني. كما ضم اللاعب الواعد كريم أدييمي القادم من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، فضلا عن مهاجم أياكس السابق سيباستيان هالر، الذي سيغب عن الملاعب بسبب تشخيص إصابته بسرطان الخصية.

وركز بوروسيا دورتموند على تقوية خط الدفاع (زوله، شلوتربيك) بسبب معاناة الفريق في الموسم الماضي من ضعف دفاعي واضح، وتلقي أهداف سهلة للغاية. ويبقى أبرز تحدي لدورتموند هو خط الهجوم، خاصة بعد رحيل الهداف إيرليينغ هالاند، وتوقع غياب هالر عن الملاعب طويلا.

نيكلاس زوله وساديو ماني (صورة مركبة) من أبرز انتقالات هذا الموسم.

نيكلاس زوله وساديو ماني (صورة مركبة) من أبرز انتقالات هذا الموسم.

أما العملاق البافاري، فقد عزز صفوفه بأكثر من صفقة مميزة أبرزها قلب الدفاع ماتياس دي ليخت، والدولي المغربي نصير مزراوي وأحسن لاعب في القارة الإفريقية ساديو ماني، الذي سيشغل مكان هداف "البوندسليغا" ليفاندوفسكي المُنتقل حديثاً إلى برشلونة.

ورغم رحيل "الماكينة" البولندية عن الفريق البافاري إلا أن الفريق نجح قبل أيام في الفوز بلقب السوبر الألماني على حساب لايبزييغ بـ 5 مقابل 3 في مباراة عرفت تألق الوافد الجديد السينغالي ساديو ماني.

بالاك: بايرن يمتلك الأفضلية

وقال الدولي الألماني السابق ميشائيل بالاك إنه رغم صفقات بوروسيا دورتموند القوية هذا الموسم إلا أن دورتموند ليس على نفس المستوى مع بايرن ميونيخ. وأضاف بالاك في تصريحات نقلها موقع "شبورت" الألماني: "بسبب ما فعله البايرن في السنوات الماضية، فإنه من الطبيعي أن يصبح بطلا... بايرن هو الفريق المفضل (للفوز باللقب)".

وفي نفس السياق، طلب سيباستيان كييل المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند من الجماهير إظهار "القليل من الواقعية" في السعي وراء اللقب منذ عام 2012، وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (أ ف ب) أن "بايرن يكسب 285 مليون يورو من الإيرادات أكثر مما نفعل. وبشكل تقريبي، سوف يستثمرون ضعف ما لدينا في فريقهم هذا الموسم".

Michael Ballack Fußball

يرى بالاك أن بايرن ميونيخ هو الفريق المفضل للفوز باللقب، صورة من الأرشيف.

الجمهور الفائز الأكبر

وأدى فوز بايرن ميوينخ بلقب البوندسليغا في السنوات الأخيرة إلى فقدان الدوري الألماني لبعض من جاذبيته، إذ ساعدت جينات الفوز لدى الفريق البافاري على حسم اللقب مبكراً وفي أحيان أخرى العودة من وراء والوقوف مجددا على منصة التتويج.

ومن شأن صفقات بوروسيا دورتموند أن ترفع بشكل كبير من حدة المنافسة. ومع أن الصفقات قد لا ترجح كفته بالفوز باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنة 2012، تبقى كرة القدم لعبة يصعب توقع بالضبط ما ستحمله معها في قادم الأيام.

والأكيد أن جمهور البوندسليغا سيكون هو الفائز الأكبر من احتدام حدة منافسة الدوري الألماني، واكتساب جاذبية أكبر لدوري أنجب الكثير من نجوم عالم الساحرة المستديرة.

  • Sadio Mané im Trikot des FC Liverpool

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ

    فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.

  • Mario Götze im Trikot der PSV Eindhoven klatscht in die Hände

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت

    أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو

  • Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland winkt zu den Fans, während seine Mitspieler ihm applaudieren

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند يودع دورتموند

    يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.

  • Sebastien Haller macht im Trikot von Ajax Amsterdam einen Jubelsprung

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند

    كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.

  • Dortmunds Neuzugang Karim Adeyemi hält bei seiner Vorstellung gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl ein Trikot hoch, auf dem steht 2027 Adeyemi

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند

    هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .

  • Kopfballduell zwischen Bayerns Niklas Süle und Leipzigs Dani Olmo

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا

    خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".

  • Zweikampf zwischen Freiburgs Nico Schlotterbeck und Leverkusens Exequiel Palacios

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند

    بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.

  • Noussair Mazraoui im Trikot von Ajax Amsterdam klatscht bei seiner Auswechslung in Richtung Fans

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ

    مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.

  • Ryan Gravenberch im Trikot von Ajax Amsterdam

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام

    إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.

  • Adam Hlozek bei einem Zweikampf im Spiel Sparta Prag gegen Olympique Lyon

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن

    المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.

  • Bayer Leverkusens Lucas Alario jubelt nach einem Tor

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت

    مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.

  • Wolfsburgs Xaver Schlager dribbelt um den am Boden liegenden Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart herum

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ

    المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.

  • Alexander Schwolow gibt im Trikot von Hertha BSC Anweisungen

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه

    حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.

  • Bayern Münchens Spieler Corentin Tolisso sitzt auf dem Rasen und schreit mit verzerrtem Gesicht

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟

    لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!


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