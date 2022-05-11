صفقات دورتموند تتحدى قبضة بايرن ميونيخ الفولاذية

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم للدوران من جديد يوم الجمعة (الخامس من أغسطس/ آب 2022) في موسم يتوقع أن يكون بالتأكيد حافلا بالتشويق والمتعة، لاسيما وأن مجموعة من فرق "البوندسليغا" عززت صفوفها بتعاقدات قوية للغاية وبلاعبين من طينة كبيرة.
وسيسعى بايرن ميونيخ إلى مواصلة إحكام سيطرته على البنوندسليغا والفوز بلقبها للمرة الـ 11 على التوالي في رقم يصعب تكراره. وستتوجه الأنظار أيضاً إلى بوروسيا دورتموند، الذي يعد المنافس الأول للفريق البافاري، وربما قد يمنعه من اعتلاء منصة التتويج هذا الموسم.
سوق انتقالات ناري
ودخل فريق بوروسيا دورتموند سوق الانتقالات بقوة، ونجح في تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين للغاية. وضم فريق ولاية شمال الراين ويستفاليا صخرة دفاع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله، والمدافع القوية نيكو شلوتربيرك.
وفي خط الوسط، حصل بوروسيا دورتموند على خدمات اللاعب الصلب صالح أوزكان من فريق كولن الألماني. كما ضم اللاعب الواعد كريم أدييمي القادم من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، فضلا عن مهاجم أياكس السابق سيباستيان هالر، الذي سيغب عن الملاعب بسبب تشخيص إصابته بسرطان الخصية.
وركز بوروسيا دورتموند على تقوية خط الدفاع (زوله، شلوتربيك) بسبب معاناة الفريق في الموسم الماضي من ضعف دفاعي واضح، وتلقي أهداف سهلة للغاية. ويبقى أبرز تحدي لدورتموند هو خط الهجوم، خاصة بعد رحيل الهداف إيرليينغ هالاند، وتوقع غياب هالر عن الملاعب طويلا.
نيكلاس زوله وساديو ماني (صورة مركبة) من أبرز انتقالات هذا الموسم.
أما العملاق البافاري، فقد عزز صفوفه بأكثر من صفقة مميزة أبرزها قلب الدفاع ماتياس دي ليخت، والدولي المغربي نصير مزراوي وأحسن لاعب في القارة الإفريقية ساديو ماني، الذي سيشغل مكان هداف "البوندسليغا" ليفاندوفسكي المُنتقل حديثاً إلى برشلونة.
ورغم رحيل "الماكينة" البولندية عن الفريق البافاري إلا أن الفريق نجح قبل أيام في الفوز بلقب السوبر الألماني على حساب لايبزييغ بـ 5 مقابل 3 في مباراة عرفت تألق الوافد الجديد السينغالي ساديو ماني.
بالاك: بايرن يمتلك الأفضلية
وقال الدولي الألماني السابق ميشائيل بالاك إنه رغم صفقات بوروسيا دورتموند القوية هذا الموسم إلا أن دورتموند ليس على نفس المستوى مع بايرن ميونيخ. وأضاف بالاك في تصريحات نقلها موقع "شبورت" الألماني: "بسبب ما فعله البايرن في السنوات الماضية، فإنه من الطبيعي أن يصبح بطلا... بايرن هو الفريق المفضل (للفوز باللقب)".
وفي نفس السياق، طلب سيباستيان كييل المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند من الجماهير إظهار "القليل من الواقعية" في السعي وراء اللقب منذ عام 2012، وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (أ ف ب) أن "بايرن يكسب 285 مليون يورو من الإيرادات أكثر مما نفعل. وبشكل تقريبي، سوف يستثمرون ضعف ما لدينا في فريقهم هذا الموسم".
يرى بالاك أن بايرن ميونيخ هو الفريق المفضل للفوز باللقب، صورة من الأرشيف.
الجمهور الفائز الأكبر
وأدى فوز بايرن ميوينخ بلقب البوندسليغا في السنوات الأخيرة إلى فقدان الدوري الألماني لبعض من جاذبيته، إذ ساعدت جينات الفوز لدى الفريق البافاري على حسم اللقب مبكراً وفي أحيان أخرى العودة من وراء والوقوف مجددا على منصة التتويج.
ومن شأن صفقات بوروسيا دورتموند أن ترفع بشكل كبير من حدة المنافسة. ومع أن الصفقات قد لا ترجح كفته بالفوز باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنة 2012، تبقى كرة القدم لعبة يصعب توقع بالضبط ما ستحمله معها في قادم الأيام.
والأكيد أن جمهور البوندسليغا سيكون هو الفائز الأكبر من احتدام حدة منافسة الدوري الألماني، واكتساب جاذبية أكبر لدوري أنجب الكثير من نجوم عالم الساحرة المستديرة.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ
فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت
أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
إيرلينغ هالاند يودع دورتموند
يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند
كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند
هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا
خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند
بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ
مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام
إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن
المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت
مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ
المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه
حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟
لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!