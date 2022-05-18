 صفقات تعويض انبعاثات الكربون من النقل الجوي | صنع في ألمانيا | DW | 25.05.2022

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صنع في ألمانيا

صفقات تعويض انبعاثات الكربون من النقل الجوي

صفقات موازنة الكربون تبدو واعدة: إذا تسبب طرف في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من رحلة جوية، يمكنه فقط أن يدفع لطرف آخر لتقليل هذه الكمية في مكان آخر. ولكن هل هذا جيد حتى نواصل العمل به؟

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