صفقات تعويض انبعاثات الكربون من النقل الجوي

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صفقات موازنة الكربون تبدو واعدة: إذا تسبب طرف في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من رحلة جوية، يمكنه فقط أن يدفع لطرف آخر لتقليل هذه الكمية في مكان آخر. ولكن هل هذا جيد حتى نواصل العمل به؟
يتقاضى أعضاء البرلمان الألماني راتبا شهريا وتعويضات ماليه، لذا فهم ليسوا لحاجة للبحث عن وظيفة أخرى. لكن يسمح لهم بالحصول على دخل إضافي أيضا، ضمن شروط محددة، فما هي؟ وكم يبلغ راتب النائب وما هي التعويضات التي يحصل عليها؟
حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من استمرار الارتفاع في مستوى الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون والتي ستبلغ مستوى قياسي عام 2023 خاصة مع انخفاض مخصصات الطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا.
تلقت باريس خبر إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا كالصاعقة. الأوروبيون راهنوا بداية على اختزال القضية في خلاف تجاري محض بين بلدين، قبل أن يتحول الأمر لما يشبه زلزالا وضع مجددا العلاقات بين ضفتي الأطلسي على المحك.
تكتسب عملة بيتكوين أهمية متزايدة. لكن منذ ظهورها عام 2009، كانت لديها نقطة ضعف كبيرة هي ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بتعدينها. علماء في فرانكفورت حسبوا حجم انبعاثات الكربون لعملة بيتكوين.
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