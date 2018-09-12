صفعة ريبيري تحرم روبن من جائزة مرموقة في ألمانيا

يستلم النجم البيروفي كلاوديو بيتزارو (40 عاماً) مهاجم فيردر بريمن الألماني مساء الجمعة (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) جائزة "بامبي" العريقة، التي تقدمها مؤسسة بوردا الإعلامية، وهي أهم جائزة إعلامية في ألمانيا وسبق أن فاز بها نجوم أساطير مثل القيصر بكنباور، والأسطورة محمد علي كلاي وميشائيل شوماخر، وعمالقة مثل شفاينشتايغر وأوزيل.
في الواقع كان من المقرر منح الجائزة هذا العام للثنائي البافاري فرانك ريبيري وآرين روبن، اللذين يطلق عليهما لقب "روبيري"، فاللاعبان سجلا سويا على مدار أكثر من تسع سنوات الكثير من الإنجازات مع بايرن ميونيخ. غير أن ما فعله ريبيري بعد مباراة دورتموند التي خسرها البافاري 2-3 السبت الماضي في الدوري الألماني أطاح بالاثنين من الجائزة. فقد قام ريبيري بصفع مواطنه باتريك غيلو، المحلل بقنوات بي إن سبورتس، الذي انتقد أدائه في المباراة، وحمله مسؤولية هدفين من الثلاثة التي سكنت شباك بايرن.
وقد قرر مانحو جائزة بامبي استبعاد ريبيري ومعه روبين وصرحت مؤسسة بوردا أنها لا يمكنها أن تقبل بذلك السلوك تجاه ممثلي الإعلام وأضافت في إفادة رسمية: "يؤسفنا أن لاعبا عظيما مثل آرين روبن لحق به الضرر من ذلك القرار".
جائزة بامبي أرفع جائزة إعلامية في ألمانيا
وعلي العكس من ريبيري المشهور بانفعالاته وسقطاته لم يسبق لبيتزارو أن أثار الجدل بسلوكه، رغم لعبه في الدوري الألماني منذ 19 عاما، لعب خلالها لأندية فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا ثم عودته الآن لبريمن. ويحتل المركز الخامس في قائمة هدافي البوندسليغا منذ انطلاقها برصيد 194 هدفا، جعلته أفضل هداف أجنبي في تاريخ البطولة.
ص.ش/ف.ي
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
كريستيانو رونالدو الأفضل
اختار موقع "سبورت" الإلكتروني الألماني اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم لسنة 2013. الموقع منح نجم ريال مدريد رونالدو المركز الأول، لأنه اللاعب الأسرع في العالم ولمهاراته الفنية العالية ولتسجيله 94 هدفا في 90 مباراة خاضها هذا العام، إضافة إلى تسجيله لأهداف الفوز الثلاثة الحاسمة لمنتخب بلاده أمام السويد، والتي حسمت بطاقة التأهل لمونديال البرازيل.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
الساحر ميسي
وضع موقع "سبورت" اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني. ميسي حاز على جائزة الكرة الذهبية للأعوام الثلاثة الماضية فهل سيحافظ عليها هذا العام؟
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
فرانك ريبيري
احتل مهاجم بايرن ميونيخ ونجم المنتخب الفرنسي فرانك ريبيري المركز الثالث. ريبيري اختير لجائزة "رجل عام 2013 في ألمانيا" من قبل مجلة كيكر الشهيرة. وحاز أيضا على لقب أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
زلاتان إبراهيموفيتش
مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش احتل المركز الرابع. ابراهيموفيتش اختير في عام 2013، وللمرة السادسة، للفوز بجائزة الرياضي الأكثر شعبية في بلده السويد.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
أندريس إنييستا
فيما احتل لاعب وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أندريس إنييستا المركز الخامس في القائمة.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
غاريث بيل
لاعب منتخب ويلز غاريث بيل احتل المركز السادس. بيل انتقل في صيف 2013 من نادي توتنهام الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة وصلت قيمتها إلى 91 مليون يورو.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
لويس سواريز
لويس سواريز لاعب منتخب أورغواي في المركز السابع. سواريز يقدم أداء عالي المستوى مع ناديه ليفربول الإنكليزي.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
إدينسون كافاني
وهو اللاعب الثاني من أورغواي الذي يحتل مرتبة متقدمة في القائمة. إدينسون كافاني هو زميل إبراهيموفيتش في هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
تشافي هيرنانديز
نجم آخر من خط وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة. إنه تشافي هيرنانديز الذي احتل المركز التاسع في القائمة.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
سيرخيو أغويرو
لاعب منتخب الأرجنتين ومهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو في المركز العاشر.
الكاتب: زمن البدري