 صفعة ريبيري تحرم روبن من جائزة مرموقة في ألمانيا | عالم الرياضة | DW | 16.11.2018

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عالم الرياضة

صفعة ريبيري تحرم روبن من جائزة مرموقة في ألمانيا

كان من المقرر أن يتسلم الليلة ريبيري وزميله روبن إحدى الجوائز العريقة بألمانيا، غير أن السلوك الخاطئ الذي ارتكبه النجم الفرنسي حرم زميله الهولندي أيضا من الجائزة، لتذهب إلى أعظم هداف أجنبي في تاريخ البوندسليغا.

Fußball Franck RIBERY Bayern München mit Arjen ROBBEN (Imago/Sven Simon/F. Hoermann)

يستلم النجم البيروفي كلاوديو بيتزارو (40 عاماً) مهاجم فيردر بريمن الألماني مساء الجمعة (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) جائزة "بامبي" العريقة، التي تقدمها مؤسسة بوردا الإعلامية، وهي أهم جائزة إعلامية في ألمانيا وسبق أن فاز بها نجوم أساطير مثل القيصر بكنباور، والأسطورة محمد علي كلاي وميشائيل شوماخر، وعمالقة مثل شفاينشتايغر وأوزيل. 

مختارات

رغم تقدم سنيهما ما زال الثنائي "روبيري": أرين روبن وفرانك روبيري يقدمان أداء استثنائيا مع بايرن ميونيخ. النادي متمسك بهما رغم وجود لاعبين شبان وأعلن الفريق البافاري أنه أجرى محادثات معهما للتمديد معه لموسم آخر. (13.04.2018)

حصلت المغنية الأميركية المثيرة مايلي سايروس على جائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة. كما فاز كل من المطرب الانكليزي روبي ويليامز والمغنية البريطانية فيكتوريا بيكهام ومؤسس شركة ميركوسوفت بيل غيتس على جوائز "بامبي". (15.11.2013)

في الواقع كان من المقرر منح الجائزة هذا العام للثنائي البافاري فرانك ريبيري وآرين روبن، اللذين يطلق عليهما لقب "روبيري"، فاللاعبان سجلا سويا على مدار أكثر من تسع سنوات الكثير من الإنجازات مع بايرن ميونيخ. غير أن ما فعله ريبيري بعد مباراة دورتموند التي خسرها البافاري 2-3 السبت الماضي في الدوري الألماني أطاح بالاثنين من الجائزة. فقد قام ريبيري بصفع مواطنه باتريك غيلو، المحلل بقنوات بي إن سبورتس، الذي انتقد أدائه في المباراة، وحمله مسؤولية هدفين من الثلاثة التي سكنت شباك بايرن.

وقد قرر مانحو جائزة بامبي استبعاد ريبيري ومعه روبين وصرحت مؤسسة بوردا أنها لا يمكنها أن تقبل بذلك السلوك تجاه ممثلي الإعلام وأضافت في إفادة رسمية: "يؤسفنا أن لاعبا عظيما مثل آرين روبن لحق به الضرر من ذلك القرار".

Bambi 2012 in Düsseldorf (picture alliance / dpa)

​ ​​جائزة بامبي أرفع جائزة إعلامية في ألمانيا ​

وعلي العكس من ريبيري المشهور بانفعالاته وسقطاته لم يسبق لبيتزارو أن أثار الجدل بسلوكه، رغم لعبه في الدوري الألماني منذ 19 عاما، لعب خلالها لأندية فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا ثم عودته الآن لبريمن. ويحتل المركز الخامس في قائمة هدافي البوندسليغا منذ انطلاقها برصيد 194 هدفا، جعلته أفضل هداف أجنبي في تاريخ البطولة.

ص.ش/ف.ي

  • Cristiano Ronaldo

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    كريستيانو رونالدو الأفضل

    اختار موقع "سبورت" الإلكتروني الألماني اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم لسنة 2013. الموقع منح نجم ريال مدريد رونالدو المركز الأول، لأنه اللاعب الأسرع في العالم ولمهاراته الفنية العالية ولتسجيله 94 هدفا في 90 مباراة خاضها هذا العام، إضافة إلى تسجيله لأهداف الفوز الثلاثة الحاسمة لمنتخب بلاده أمام السويد، والتي حسمت بطاقة التأهل لمونديال البرازيل.

  • Lionel Messi Fußballer des Jahres 2012

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    الساحر ميسي

    وضع موقع "سبورت" اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني. ميسي حاز على جائزة الكرة الذهبية للأعوام الثلاثة الماضية فهل سيحافظ عليها هذا العام؟

  • Franck Ribery wird Spieler des Jahres

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    فرانك ريبيري

    احتل مهاجم بايرن ميونيخ ونجم المنتخب الفرنسي فرانك ريبيري المركز الثالث. ريبيري اختير لجائزة "رجل عام 2013 في ألمانيا" من قبل مجلة كيكر الشهيرة. وحاز أيضا على لقب أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام.

  • Fussball Paris St Germain - Zlatan Ibrahimovic

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    زلاتان إبراهيموفيتش

    مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش احتل المركز الرابع. ابراهيموفيتش اختير في عام 2013، وللمرة السادسة، للفوز بجائزة الرياضي الأكثر شعبية في بلده السويد.

  • UEFA EURO 2012 Finale Spanien gegen Italien Andres Iniesta

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    أندريس إنييستا

    فيما احتل لاعب وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أندريس إنييستا المركز الخامس في القائمة.

  • Fußball King's Cup Finale Real Madrid FC Barcelona (picture-alliance/dpa)

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    غاريث بيل

    لاعب منتخب ويلز غاريث بيل احتل المركز السادس. بيل انتقل في صيف 2013 من نادي توتنهام الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة وصلت قيمتها إلى 91 مليون يورو.

  • Fußball - Luis Suarez

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    لويس سواريز

    لويس سواريز لاعب منتخب أورغواي في المركز السابع. سواريز يقدم أداء عالي المستوى مع ناديه ليفربول الإنكليزي.

  • Edinson Cavani in Paris 31.08.2013

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    إدينسون كافاني

    وهو اللاعب الثاني من أورغواي الذي يحتل مرتبة متقدمة في القائمة. إدينسون كافاني هو زميل إبراهيموفيتش في هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

  • Xavi (Xavier Henrnandez)

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    تشافي هيرنانديز

    نجم آخر من خط وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة. إنه تشافي هيرنانديز الذي احتل المركز التاسع في القائمة.

  • Sergio Aguero

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    سيرخيو أغويرو

    لاعب منتخب الأرجنتين ومهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو في المركز العاشر.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

نشر موقع "سبورت" الرياضي الألماني قائمة لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، مستبقا الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2013، والتي سيعلن عنها في يناير 2014. أبرز لاعبي كرة القدم في جولة مصورة. (30.12.2013)  

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رغم تقدم سنيهما ما زال الثنائي "روبيري": أرين روبن وفرانك روبيري يقدمان أداء استثنائيا مع بايرن ميونيخ. النادي متمسك بهما رغم وجود لاعبين شبان وأعلن الفريق البافاري أنه أجرى محادثات معهما للتمديد معه لموسم آخر.

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