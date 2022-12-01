صفاقس التونسية تعاني من النفايات

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تشهد مدينة صفاقس التونسية كارثة بيئية بعد اندلاع حريق داخل مكب للنفايات بالمدينة، نتجت عنه سحب كثيفة من الدخان، وأدى إلى حالات اختناق واغماء
تسعى مصر، كغيرها من الدول، إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة خصوصاً في المشروعات التنموية الكبرى. لكن في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعدم الاهتمام بالآراء المخالفة كانت النتائج، أو ما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، كارثية.
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى إضراب عام في مدينة عقارب بولاية صفاقس عقب احتجاجات عنيفة ضد التدهور البيئي، تسببت ـ وفق اتهامات ـ بوفاة شاب بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، بيد أن الداخلية التونسية نفت ذلك.
يتسارع تآكل سواحل بلدان المغرب العربي بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم. بيد أن خبراء يقولون إن ارتفاع مستوى سطح البحر ليس المتهم الوحيد، إذ يعود التآكل لأسباب أخرى، ما هي؟ وهل هناك بوادر أمل في إيجاد حل للمشكلة؟
ماذا يحدث للقمامة التي نقوم بفرز، وهل تستفيد البيئة منها حقا في إعادة التصنيع؟ هذا الموضوع تتناوله مسرحية Waste للمخرجة الرومانية جيانينا كاربوناريو، لتكشف عن اشياء مخفية تقوم بها دول أوروبية على حساب الدول الفقيرة.
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