 صغيرة لكنها ذات تأثير كبير- ست فوائد مذهلة للألياف الغذائية! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.07.2023

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صحة

صغيرة لكنها ذات تأثير كبير- ست فوائد مذهلة للألياف الغذائية!

من المعروف أن الألياف الغذائية جزء أساسي من نظام غذائي صحي. فما السر وراء ذلك؟ هنا ستة فوائد مذهلة لهذه الألياف الصغيرة، قد تجعلك تداوم على تناولها كل يوم!

خضار وفواكه مختلفة (أرشيف)

تحتوي الخضار والفواكه على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، فما فوائدها؟

توجد بشكل أساسي في الخضار والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات، ولها تأثير كبير على الكوليسترول وسكر الدم! إنها الألياف الغذائية التي ينصح خبراء التغذية بتناولها على الدوام.

مختارات

وهنا أبرز ست فوائد لها، بحسب موقع "تي-أونلاين" الألماني:

1. الشعور بالشبع لمدة أطول
الألياف الغذائية تزيد من حجم الوجبة دون أي سعرات حرارية إضافية. كما تبقى لمدة أطول في المعدة وبالتالي تطيل الشعور بالشبع، كما يذكر المكتب الاتحادي الألماني للزراعة والتغذية. تضمن الألياف أيضًا بأن يتم مضغ الطعام بشكل أفضل.

2. وداعًا للإمساك!
الألياف الغذائية تسهم عملية هضم الطعام وإخراج الفضلات في النهاية، فهي مفيدة للأمعاء أيضًا. فإذا كنت تعاني من الإمساك في كثير من الأحيان، فعليك تغيير نظامك الغذائي وتناول أطعمة غنية بالألياف.

3. الوقاية من سرطان القولون
في نظام غذائي غني بالألياف، لا تتلامس المواد المسرطنة المحتملة مع الغشاء المخاطي للأمعاء لفترة طويلة. وبالتالي فإن الألياف الغذائية تحمي أيضًا من الإصابة بسرطان القولون.

4. التحكم بمستويات الكوليسترول
تحافظ الألياف أيضًا على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة من خلال الارتباط بالأحماض الصفراوية، وطرد الكوليسترول الضار خارج الجسم.

5. الحفاظ على مستويات السكر في الدم
أظهرت الدراسات العلمية أن الأطعمة الغنية بالألياف تخفض مستويات السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكر، وذلك عبر تأخير امتصاص الكربوهيدرات ونقلها من الأمعاء إلى الدم.

6. تقوية جهاز المناعة
من المهم أيضًا معرفة أن الألياف تقوي جهاز المناعة. تحتاج بكتيريا القولون إلى ألياف قابلة للذوبان كغذاء. يتم تقسيم معظمها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي تعمل بعد ذلك كمورد للطاقة للغشاء المخاطي للقولون. وبذلك يتم الحفاظ على وظيفة الحاجز الطبيعي ضد الجراثيم الضارة.

ومن أجل تحقيق تأثير ملحوظ بالنسبة لفوائد الألياف الغذائية، توصي الجمعية الألمانية للتغذية بتناول 30 غرامًا يوميًا من الألياف للبالغين.

م.ع.ح/ع.ج.م

  • Symbolbild Magenschmerzen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تلعب الألياف دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، خاصة الألياف غير قابلة للهضم والتي توجد في الخضروات الفواكه والحبوب الكاملة.

  • Leinsamen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تنصح جمعية التغذية الألمانية (DEG) بتناول كمية 30 غراماً من الألياف على الأقل في اليوم الواحد. وتعتبر بذور الكتان مصدراً مهماً للألياف النباتية.

  • 10.12.2014 DW Fit & Gesund Vollkornbrot

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تعتبر الحبوب الكاملة مورداً رئيسياً للألياف، فأربعة شرائح من الخبز الكامل تحتوي على 15 غراماً من الألياف.

  • Hülsenfrüchten

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    البقوليات بدورها تتوفر على كميات مهمة من الألياف، إذ أن 100 غرام من البقوليات تحتوي على سبع غرامات من الألياف. لكن يجب توخي الحذر، فتناول البقوليات بكميات كبيرة يتسبب في انتفاخ البطن.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ينصح أيضاً بتناول وجبات تحتوي على الخضار أكثر من مرة في اليوم الواحد. فهي تحتوي على كثير من الألياف التي تحفز الأمعاء. وينصح بصفة خاصة بتناول القرنبيط والجزر والبطاطس.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ما قيل عن الخضار ينطبق أيضاً على الفواكه، وبصفة خاصة أنواع التوت المختلفة.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تساعد الفواكه المجففة مثل الخوخ والمشمش والتين على التخلص من الإمساك. وتحتوي مائة غرام من الفواكه المجففة على ثمانية إلى 10 غرامات من الألياف.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    إلى جانب تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف، يُنصح أيضاً بتناول كميات كافية من السوائل.

    الكاتب: ع.ش