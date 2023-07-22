صغيرة لكنها ذات تأثير كبير- ست فوائد مذهلة للألياف الغذائية!

توجد بشكل أساسي في الخضار والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات، ولها تأثير كبير على الكوليسترول وسكر الدم! إنها الألياف الغذائية التي ينصح خبراء التغذية بتناولها على الدوام.



وهنا أبرز ست فوائد لها، بحسب موقع "تي-أونلاين" الألماني:

1. الشعور بالشبع لمدة أطول

الألياف الغذائية تزيد من حجم الوجبة دون أي سعرات حرارية إضافية. كما تبقى لمدة أطول في المعدة وبالتالي تطيل الشعور بالشبع، كما يذكر المكتب الاتحادي الألماني للزراعة والتغذية. تضمن الألياف أيضًا بأن يتم مضغ الطعام بشكل أفضل.

2. وداعًا للإمساك!

الألياف الغذائية تسهم عملية هضم الطعام وإخراج الفضلات في النهاية، فهي مفيدة للأمعاء أيضًا. فإذا كنت تعاني من الإمساك في كثير من الأحيان، فعليك تغيير نظامك الغذائي وتناول أطعمة غنية بالألياف.

3. الوقاية من سرطان القولون

في نظام غذائي غني بالألياف، لا تتلامس المواد المسرطنة المحتملة مع الغشاء المخاطي للأمعاء لفترة طويلة. وبالتالي فإن الألياف الغذائية تحمي أيضًا من الإصابة بسرطان القولون.

4. التحكم بمستويات الكوليسترول

تحافظ الألياف أيضًا على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة من خلال الارتباط بالأحماض الصفراوية، وطرد الكوليسترول الضار خارج الجسم.

5. الحفاظ على مستويات السكر في الدم

أظهرت الدراسات العلمية أن الأطعمة الغنية بالألياف تخفض مستويات السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكر، وذلك عبر تأخير امتصاص الكربوهيدرات ونقلها من الأمعاء إلى الدم.

6. تقوية جهاز المناعة

من المهم أيضًا معرفة أن الألياف تقوي جهاز المناعة. تحتاج بكتيريا القولون إلى ألياف قابلة للذوبان كغذاء. يتم تقسيم معظمها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي تعمل بعد ذلك كمورد للطاقة للغشاء المخاطي للقولون. وبذلك يتم الحفاظ على وظيفة الحاجز الطبيعي ضد الجراثيم الضارة.

ومن أجل تحقيق تأثير ملحوظ بالنسبة لفوائد الألياف الغذائية، توصي الجمعية الألمانية للتغذية بتناول 30 غرامًا يوميًا من الألياف للبالغين.



م.ع.ح/ع.ج.م