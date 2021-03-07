صعود السلالم... خطوة أولى لحياة أكثر صحية!

في أي طابق تعيش؟ أم أنك ممن يفضلون السكن بطابق أرضي لأنك لا تريد صعود كل درجات السلم "المزعجة"؟

نعم! تسلق سلم المنزل قد يكون صعباً، وجميعنا نبحث عن مصعد يوفر علينا عناء تعب التنقل بين الطابق الأول والخامس. ولكن عيشك في شقة بعمارة مرتفعة، ومليئة "بدرجات السلالم" المتعبة؛ قد يصبح إضافة جيدة ليوم نشيط، ولحياة أكثر فعالية.

تخفيف التوتر

كشف موقع inmovment، أن صعود السلالم يمكن أن يخفف من التوتر والضغط، إذ يساعد على زيادة إفراز هرمون الإندورفين (أحد هرومونات السعادة)، والمعروف كمضاد للألم، ويخفض الإجهاد ويساعد على التركيز.

تحسين صحة القلب

يعتبر تسلق السلالم من أفضل تمارين القلب لمن يحاولون الحصول على لياقة بدنية دون ممارسة الرياضة العنيفة، ويذكر موقع "صحة المرأة" الأمريكي، نقلاً عن أخصائية وظائف الأعضاء في جامعة نيويورك لانغون هيذر ميلتون، أن تسلق السلم يساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم، وبالتالي يزيد من ضخ الدم في أنحاء الجسم، ويساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر من الركض.

مفيد للعظام وسهل على المفاصل

يعتبر صعود السلالم من التمارين الخفيفة على مفاصل الجسم بالمقارنة مع التمارين الرياضية الأخرى، لانه لا يشكل ضغطاً كبيراً على الكاحلين والركبتين والوركين، ولذلك فهو تمرين جيد لمن هم أكبر سنأ أو لمن يتعافون من إصابة ما، حسب ما تذكر ميلتون.

وتضيف ميلتون قائلة إن "تسلق السلالم يساعد على دعم كثافة العظام، ويحافظ عليها دون تطبيق كمية مفرطة من الضغط".

فيما يشرح موقع inmovment، أن تسلق الدرج يقوي عضلات الساق مع الحفاظ على صحة العظام والعضلات والمفاصل.

تحقيق 10 آلاف خطوة يومياً

أثبتت دراسات، كما يذكر موقع "فرويندن" الألماني، أن مشي 10 آلاف خطوة باليوم له فوائد جمة، إذ يرفع مستوى المناعة، ويزيد من صحة القلب، ويحسن المزاج، وقد يكون صعود السلالم أحد الوسائل لتحقيق الهدف اليومي من المشي، كما يشرح الموقع.

تسلق السلالم أسرع من المصعد!

عادة ما يتفاجأ الناس من هذه الحقيقة، ولكن كما يشرح موقع inmovment، فإن وقت ضغط زر المصعد وانتظاره، قد يستغرق وقتاً أطول من صعود السلالم، وبهذا يمكن للشخص "ضرب عصفورين بحجر"؛ تمارين رياضية ووصول أسرع للمنزل.

ويضيف الموقع أن هذا الأسلوب يحارب نمط الحياة المستقرة، ويعد طريقة سهلة وسريعة لإضافة المزيد من النشاط البدني والحركي، دون الحاجة إلى عضوية في صالة رياضية.

إذن، قد يكون عليك أن تفكر قليلاً المرة القادمة، حينما ترغب باستئجار شقة جديدة، وتوازن بين رغبتك بالحصول على حديقة أرضية، أو حياة أكثر صحية مع درجات السلالم.

م.ش