صعود السلالم... خطوة أولى لحياة أكثر صحية!

في أي طابق تعيش؟ أم أنك ممن يفضلون السكن بطابق أرضي لأنك لا تريد صعود كل درجات السلم "المزعجة"؟
نعم! تسلق سلم المنزل قد يكون صعباً، وجميعنا نبحث عن مصعد يوفر علينا عناء تعب التنقل بين الطابق الأول والخامس. ولكن عيشك في شقة بعمارة مرتفعة، ومليئة "بدرجات السلالم" المتعبة؛ قد يصبح إضافة جيدة ليوم نشيط، ولحياة أكثر فعالية.
تخفيف التوتر
كشف موقع inmovment، أن صعود السلالم يمكن أن يخفف من التوتر والضغط، إذ يساعد على زيادة إفراز هرمون الإندورفين (أحد هرومونات السعادة)، والمعروف كمضاد للألم، ويخفض الإجهاد ويساعد على التركيز.
تحسين صحة القلب
يعتبر تسلق السلالم من أفضل تمارين القلب لمن يحاولون الحصول على لياقة بدنية دون ممارسة الرياضة العنيفة، ويذكر موقع "صحة المرأة" الأمريكي، نقلاً عن أخصائية وظائف الأعضاء في جامعة نيويورك لانغون هيذر ميلتون، أن تسلق السلم يساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم، وبالتالي يزيد من ضخ الدم في أنحاء الجسم، ويساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر من الركض.
مفيد للعظام وسهل على المفاصل
يعتبر صعود السلالم من التمارين الخفيفة على مفاصل الجسم بالمقارنة مع التمارين الرياضية الأخرى، لانه لا يشكل ضغطاً كبيراً على الكاحلين والركبتين والوركين، ولذلك فهو تمرين جيد لمن هم أكبر سنأ أو لمن يتعافون من إصابة ما، حسب ما تذكر ميلتون.
وتضيف ميلتون قائلة إن "تسلق السلالم يساعد على دعم كثافة العظام، ويحافظ عليها دون تطبيق كمية مفرطة من الضغط".
فيما يشرح موقع inmovment، أن تسلق الدرج يقوي عضلات الساق مع الحفاظ على صحة العظام والعضلات والمفاصل.
تحقيق 10 آلاف خطوة يومياً
أثبتت دراسات، كما يذكر موقع "فرويندن" الألماني، أن مشي 10 آلاف خطوة باليوم له فوائد جمة، إذ يرفع مستوى المناعة، ويزيد من صحة القلب، ويحسن المزاج، وقد يكون صعود السلالم أحد الوسائل لتحقيق الهدف اليومي من المشي، كما يشرح الموقع.
تسلق السلالم أسرع من المصعد!
عادة ما يتفاجأ الناس من هذه الحقيقة، ولكن كما يشرح موقع inmovment، فإن وقت ضغط زر المصعد وانتظاره، قد يستغرق وقتاً أطول من صعود السلالم، وبهذا يمكن للشخص "ضرب عصفورين بحجر"؛ تمارين رياضية ووصول أسرع للمنزل.
ويضيف الموقع أن هذا الأسلوب يحارب نمط الحياة المستقرة، ويعد طريقة سهلة وسريعة لإضافة المزيد من النشاط البدني والحركي، دون الحاجة إلى عضوية في صالة رياضية.
إذن، قد يكون عليك أن تفكر قليلاً المرة القادمة، حينما ترغب باستئجار شقة جديدة، وتوازن بين رغبتك بالحصول على حديقة أرضية، أو حياة أكثر صحية مع درجات السلالم.
م.ش
-
في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
كأس العالم لكرة اليد للرجال
في مصر لن يكون هناك ذلك العدد الكبير من المشجعين الذي شهدته بطولة العالم في ألمانيا والدنمارك والتي أقيمت عام 2019. ورغم كورونا، يتوقع الاتحاد الدولي لكرة اليد بأن تصل نسبة الحضور إلى 30 بالمائة. وتستضيف مصر البطولة من 13 كانون الثاني/ يناير إلى 31 من نفس الشهر. وقد أعطى الاتحاد الألماني للاعبي المنتخب حرية المشاركة من عدمها، وقد اعتذر البعض بالفعل.
-
في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أجبرت الجائحة منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن على تأجيل انطلاقها ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي: من 8 حتى 21 من شباط/ فبراير. وحسب ما هو مقرر ستنطلق البطولات الثلاث الكبرى الأخرى لكرة المضرب (غراند سلام) في المواعيد التالية: بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في باريس في 23 أيار/ مايو، وبطولة ويمبلدون في لندن في 28 حزيران/ يونيو، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 30 آب/ أغسطس.
-
في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
مباراة "سوبر باول"
من المقرر أن تجري المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية في 7 شباط/ فبراير، إلا إذا كان لكورونا رأي آخر. وملعب المباراة سيكون استاد ريموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. ومباراة "سوبر باول" واحدة من أكثر الأحداث الرياضية متابعة؛ إذ يشاهدها عبر البث المباشر عدة ملايين من المتفرجين.
-
في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
انطلاق سباقات الفورملا-1 في أستراليا
بطولة العالم في الفورمولا-1 تم اختصارها بسبب الجائحة. في عام 2021 ستجري سباقات أكثر من أي عام مضى. سيكون هناك 23 سباق جائزة كبرى، واحد منها للمرة الأولى في السعودية. ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 23 آذار/ مارس بسباق الجائزة الكبرى في أستراليا، حيث سيظهر مايك شوماخر، ابن ميشائيل شوماخر، للمرة في سباق الدرجة الأولى.
-
في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
بطولة العالم للهوكي
من المقرر أن يقام كأس العالم للهوكي في بيلاروسيا ولاتفيا في الفترة بين 21 مايو/أيار وحتى 6 حزيران/يونيو. وقد لا تقام البطولة في بلاروسيا نظراً للضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للهوكي IIHF لسحب حق الاستضافة من منسك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. في حال حدوث ذلك ستحل حليفة بيلاروسيا الأقرب، روسيا، محلها في الاستضافة المشتركة.
-
في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
كأس الأمم الأوروبية في 12 دولة
تغير التاريخ، لكن قميص المنتخب الألماني لم يتغير: نيكو شولتس وسيرغ غنابري وتيمو فيرنر ورفاقهم سيرتدون تلك القمصان في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تأجلت سنة بسبب الوباء. وستجري منافسات البطولة بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/يوليو في 12 دولة أوروبية كما كان مخططاً لها في الأساس. ستستضيف مدينة ميونيخ الألمانية أربع مباريات، بينما تجري مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في مدينة لندن الإنكليزية.
-
في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
سباق فرنسا الدولي للدراجات
تنتهي ثلاث من 21 مرحلة من سباق فرنسا الدولي للدرجات (تور دو فرانس) بمرتفع يتعين على المتسابقين صعوده. وستقام البطولة بين 26 حزيران/ يونيو و18 تموز/يوليو. ويدافع السلوفيني تادي بوغاتشر عن لقبه. ويتعين على المتنافسين صعود جبل مونت فينتوكس مرتين في يوم واحد. الختام سيكون مع المسافة الطويلة للبطولة التي تبلغ في عام 2021 حوالي 3383 كيلومتراً، ونهاية المطاف كما هي العادة تكون في باريس.
-
في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان
"سنجعل هذه الألعاب الأولمبية رمزاً عظيماً للتضامن والوحدة في هذا العالم"، يقول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. وقد كلفت تأجيل موعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو من عام 2020 إلى 2021 الدولة المضيفة اليابان حوالي مليار يورو. وستجري الألعاب الأولمبية الاعتيادية من 23 تموز/ يوليو إلى 8 آب/أغسطس وتلك الخاصة يذوي الاحتياجات الخاصة من 24 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر.
-
في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
سباقات الرجل الحديدي في هاواي
في عام 2019 وقفت الألمانية آنه هاوغ (في الصورة) ومواطنها يان فرودينو على منصة تتويج مسابقات الرجل الحديدي "أيرون مان" في هاواي. وتتألف المسابقة من ثلاثة أجزاء: جري وسباحة وركوب الدراجة الهوائية. وأجبرت الجائحة المنظمين في البداية على تأجيلها ومن ثم إلغائها نهائياً عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1978. النسخة 44 من المسابقة ستجري في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021. شتيفان نستلر/خ.س.