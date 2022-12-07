 صعوبة فهم النمو الأسي | صنع في ألمانيا | DW | 07.12.2022

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صنع في ألمانيا

صعوبة فهم النمو الأسي

أزمة تلو أخرى وأشياء كثيرة تخرج عن السيطرة: أسعار الطاقة، والتضخم، والاحتباس الحراري. ونحن لا نصدق مدى سرعة حدوث كل هذا. والسبب يعود إلى أن أدمغتنا تواجه مشكلة فهم ماهية النمو الأسي.

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