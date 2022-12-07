صعوبة فهم النمو الأسي

ما الذي فعله تغير المناخ في أدمغة الأطفال؟

تؤكد الدراسات أن تغير المناخ له تأثيرات سلبية للغاية على الصحة العامة، لكن وفق أحدث الأبحاث فإن الأطفال قد بدأ يظهر عليهم دلائل تشير إلى تأثرهم بشكل أكبر من غيرهم بعواقب التغير المناخي.