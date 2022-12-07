صعوبة فهم النمو الأسي

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أزمة تلو أخرى وأشياء كثيرة تخرج عن السيطرة: أسعار الطاقة، والتضخم، والاحتباس الحراري. ونحن لا نصدق مدى سرعة حدوث كل هذا. والسبب يعود إلى أن أدمغتنا تواجه مشكلة فهم ماهية النمو الأسي.
تؤكد الدراسات أن تغير المناخ له تأثيرات سلبية للغاية على الصحة العامة، لكن وفق أحدث الأبحاث فإن الأطفال قد بدأ يظهر عليهم دلائل تشير إلى تأثرهم بشكل أكبر من غيرهم بعواقب التغير المناخي.
تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة المناخ المعروفة اختصارا بـ "كوب 27" والتي توصف بـ "كوب أفريقيا". وإزاء ذلك، تساؤلات حيال أبرز الملفات التي ستتطرق إليها القمة خاصة مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
تعاني الديموقراطيات في العالم تراجعا في نظامها السياسي في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وفق ما رصده تقرير نشره المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية.
أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تسرباً في مياه الصرف الصحي داخل المنطقة التي يقام فيها مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ المصرية. فيما رصد بعض الصحافيين مشاكل في تقديم الطعام.
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