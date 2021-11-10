صعوبة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

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تستحوذ الاستثمارات الخضراء على الأسواق المالية. إذ تدفقت أكثر من 300 مليار دولار على الاستثمارات "المستدامة" في عام 2020 ، محطمة بذلك الرقم القياسي للعام السابق. لكن الاستثمار "الأخضر" حقًا أصعب مما يبدو.
أعلنت السعودية عن استراتيجية تحول شاملة نحو اقتصاد أخضر وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060. بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية لرؤية "صفر انبعاثات" في هذا البلد الغني الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم!
قد تجد الأحزاب ضالتها في نسخ أفكار من دول أخرى لتحديث أجندتها وسياستها. وقد انتهجت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا هذا الأسلوب. فما هي أبرز الأفكار المستنسخة من دول أخرى وهل أضرت بالأحزاب أم صب الأمر في صالحها؟
ماذا تقول الأحزاب الألمانية، في برامجها وحملاتها للانتخابات التشريعية القادمة بشأن السياسة الخارجية والقضايا الدولية، ولا سيما المناخ والهجرة واللجوء والدفاع؟ فيما يلي نلقي نظرة على أهم ما جاء في برامج هذه الأحزاب.
شركات ضخمة تتحكم في بذور العالم. لا تخفي هذه الظاهرة فقط نوعا من الاستعمار المقنع الذي يزيد من تبعية بلدان الجنوب، لكن كذلك تؤدي إلى ضرر مناخي كبير، وتضيّق على أرزاق صغار المزارعين.
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