 صعوبة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر | صنع في ألمانيا | DW | 10.11.2021

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صنع في ألمانيا

صعوبة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

تستحوذ الاستثمارات الخضراء على الأسواق المالية. إذ تدفقت أكثر من 300 مليار دولار على الاستثمارات "المستدامة" في عام 2020 ، محطمة بذلك الرقم القياسي للعام السابق. لكن الاستثمار "الأخضر" حقًا أصعب مما يبدو.

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