صعوبة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

احتكار و"استعمار زراعي".. شركات ضخمة تتحكم في غذاء العالم!

شركات ضخمة تتحكم في بذور العالم. لا تخفي هذه الظاهرة فقط نوعا من الاستعمار المقنع الذي يزيد من تبعية بلدان الجنوب، لكن كذلك تؤدي إلى ضرر مناخي كبير، وتضيّق على أرزاق صغار المزارعين.