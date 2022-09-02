صعوبات في صناعة طاقة الرياح - لماذا؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الطلب على الطاقة هائل - لكن لماذا لا يسير كل شيء بسلاسة بالنسبة لصناعة الرياح الألمانية؟ إجراءات الموافقة تستغرق سنوات والإنتاج باهظ التكلفة. تُرَى هل تفقد ألمانيا الدراية الفنية في صناعة مستقبلية؟
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير عاجلة وغير مسبوقة للتصدي لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، ومنها تحديد سقف لأرباح الشركات المشغلة ولأسعار الغاز. لكن بعض هذه الإجراءات تثير جدلًا واسعًا.
على هامش زيارتها للدنمارك وفي خضم الجدل الدائر حول تقييد دخول السياح الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعدادها لحلول وسط.
مع انقطاع الكهرباء في لبنان بسبب أزمة الطاقة، وجد كثيرون في الطاقة الشمسية ضالتهم. بيد أن ارتفاع الأسعار عقبة أمام انتشار استخدام منظومات الطاقة الشمسية على نطاق كبير في لبنان.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول