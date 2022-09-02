 صعوبات في صناعة طاقة الرياح - لماذا؟ | صنع في ألمانيا | DW | 14.09.2022

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صنع في ألمانيا

صعوبات في صناعة طاقة الرياح - لماذا؟

الطلب على الطاقة هائل - لكن لماذا لا يسير كل شيء بسلاسة بالنسبة لصناعة الرياح الألمانية؟ إجراءات الموافقة تستغرق سنوات والإنتاج باهظ التكلفة. تُرَى هل تفقد ألمانيا الدراية الفنية في صناعة مستقبلية؟

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