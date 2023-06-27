 صعوبات تواجه أطقم التمريض في سوريا | DW الأخبار | DW | 28.06.2023

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DW الأخبار

صعوبات تواجه أطقم التمريض في سوريا

تحكي الممرضة السورية ابتسام سعيد عن ظروف عملها الصعبة، فالأم لولدين تعمل في بعض الايام لمدة خمسة عشر ساعة مقابل أجر شهري لا يتعدى 80 دولارا في مدينة القامشلي

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ادعاء بريتوريا بالحياد بات على المحك، ليس أقله بعد مزاعم الولايات المتحدة بأن جنوب إفريقيا زودت روسيا بالأسلحة

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تمرد مجموعة فاغنر مثل تحديا لوسائل الإعلام الحكومية في روسيا 27.06.2023

DEU, Special Olympics Abschlussfeier, / 25.06.2023, Brandenburger Tor, Berlin, DEU, Special Olympics Abschlussfeier, im Bild Alle Nationen kamen noch einmal zusammen Foto: Juergen Engler / nordphoto GmbH *** DEU, Special Olympics Closing Ceremony, 25 06 2023, Brandenburg Gate, Berlin, DEU, Special Olympics Closing Ceremony, in picture All nations came together once again Foto Juergen Engler nordphoto GmbH nordphotoxGmbHx/xEngler nph00076

ألمانيا: اختتام منافسات الأولمبياد الخاص في برلين 26.06.2023

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Police in riot gear stand guard as firefighters work to put out fires after a demonstration in Nanterre, west of Paris, on June 27, 2023, after French police killed a teenager who refused to stop for a traffic check in the city. The 17-year-old was in the Paris suburb early on June 27 when police shot him dead after he broke road rules and failed to stop, prosecutors said. The event has prompted expressions of shock and questions over the readiness of security forces to pull the trigger. (Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP)

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