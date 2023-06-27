صعوبات تواجه أطقم التمريض في سوريا

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تحكي الممرضة السورية ابتسام سعيد عن ظروف عملها الصعبة، فالأم لولدين تعمل في بعض الايام لمدة خمسة عشر ساعة مقابل أجر شهري لا يتعدى 80 دولارا في مدينة القامشلي
بعد سلسلة تقارير أشارت إلى وجود إهمال في رعاية أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا قبل وفاته في 2020، أعلن في الأرجنتين عن محاكمة ثمانية من أفراد الطاقم الطبي للنجم الشهير، فما العقوبة التي تنتظرهم في حال الإدانة؟
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