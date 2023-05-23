 "صرخات نساء في وجه الدين والتقاليد والقانون!" – الجزء الثاني | جعفر توك | DW | 27.06.2023

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جعفر توك

"صرخات نساء في وجه الدين والتقاليد والقانون!" – الجزء الثاني

في الجزء الثاني من الحلقة الخاصة من جعفر توك من قلب مؤتمر الإعلام العالمي في مدينة بون الألمانية، نسلط الضوء على نساء من المنطقة العربية يصرخن في وجه قوانين تمييزية بحقهن، ويسألن: لماذا لا يوجد قانون يحميني من العنف؟ أين القانون الذي يعطيني حق منح الجنسية لأولادي عندما أتزوج من أجنبي؟ أين حقي في الوصاية على أبنائي؟

نقاش حول تأثير الدين والقوانين والمجتمع الأبوي الذكوري على واقع النساء في المنطقة. ماذا يجب أن يحدث ليتغير هذا الواقع؟ ضيوف الحلقة: بسمة ناصر، صحفية ومدافعة نسوية يمنية / عبد الله محمد، مؤسس منصة "خليك راجل" وصانع محتوى مصري / رانيا فضة، ناشطة اجتماعية أردنية / سفيان حناني، مؤسس منصة "ماشي رجولة" وناشط حقوقي مغربي / سارة اليحيى، لاجئة وناشطة نسوية سعودية / بيسان بدوي، طالبة ألمانية من أصول سورية / آلاء ياسين، عراقية مدافعة عن حقوق الإنسان والأقليات الجنسية

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