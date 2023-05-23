جعفر توك

"صرخات نساء في وجه الدين والتقاليد والقانون!" – الجزء الثاني

في الجزء الثاني من الحلقة الخاصة من جعفر توك من قلب مؤتمر الإعلام العالمي في مدينة بون الألمانية، نسلط الضوء على نساء من المنطقة العربية يصرخن في وجه قوانين تمييزية بحقهن، ويسألن: لماذا لا يوجد قانون يحميني من العنف؟ أين القانون الذي يعطيني حق منح الجنسية لأولادي عندما أتزوج من أجنبي؟ أين حقي في الوصاية على أبنائي؟