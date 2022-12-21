مسائية DW

صربيا وإقليم كوسوفو: جبهة توتر جديدة في أوروبا؟

تصاعد حدة التوتر في شمال كوسوفو إثر وضع الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى، مما ينذر باندلاع حرب جديدة في أوروبا... فما أسباب الأزمة بين كوسوفو وصربيا، وهل من دور لروسيا فيها؟