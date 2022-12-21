صربيا وإقليم كوسوفو: جبهة توتر جديدة في أوروبا؟

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تصاعد حدة التوتر في شمال كوسوفو إثر وضع الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى، مما ينذر باندلاع حرب جديدة في أوروبا... فما أسباب الأزمة بين كوسوفو وصربيا، وهل من دور لروسيا فيها؟
القوميون الصرب، يثيرون نزاعات في دولة البوسنة والهرسك المتعددة القوميات والأديان. وهؤلاء يتلقون الدعم من روسيا واليمين المتطرف ومناهضي الإسلام في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير المخاوف من انفجار الوضع ونشوب نزاع مسلح.
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