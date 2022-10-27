 صربيا تبدأ في فرض تأشيرات على عدة دول من بينها تونس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.11.2022

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أخبار

صربيا تبدأ في فرض تأشيرات على عدة دول من بينها تونس

ستتبع صربيا تغييرات في سياسة التأشيرات الخاصة بها، للتوائم مع سياسة الاتحاد الأوروبي. وستبدأ بلغراد في فرض تأشيرات على عدة دول كانت معفاة من قبل مثل تونس والهند وكوبا. وصربيا دولة مرشحة لدخول عضوية الاتحاد الأوروبي.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بدء فرض تأشيرات دخول على مواطني تونس وبوروندي.

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) بدء فرض تأشيرات دخول على مواطني تونس وبوروندي بعد انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي اتهم بلغراد بالمساهمة في زيادة عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق البلقان.

مختارات

تستمر محاولات المهاجرين بالوصول إلى دول أوروبا الغريبة فيما تشهد دول غرب البلقان، لا سيما صربيا، أعداد متزايدة من عمليات العبور، وقالت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" إنها لم تشهد لها مثيل منذ العام 2016

انتقدت دول من الاتحاد الأوروبي صربيا في تشرين الأول/أكتوبر لكونها بوابة للمهاجرين الأتراك والهنود والتونسيين والكوبيين والبورونديين المعفيين من التأشيرات لدخول صربيا.

وكان رئيس صربيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، قد وعد بأن توائم بلغراد سياسة التأشيرات الخاصة بها مع سياسة الاتحاد الأوروبي "بحلول نهاية العام"، بدءا بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للتونسيين والبورونديين والهنود.

وقال فوتشيتش اليوم الأربعاء "لقد اتخذنا خطوات بهدف تنسيق سياسة التأشيرات الخاصة بنا مع سياسة الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "لم يعد لدينا نظام إعفاء من التأشيرة مع تونس ومع بوروندي".

وتابع "قريبا، ستخضع دولتان أخريان لنفس الإجراء لأنه يتعين أن يكون لدينا نفس نظام التأشيرات مثل الاتحاد الأوروبي"، دون أن يحدد الدولتين المعنيتين.

وجاء تصريح الرئيس الصربي بعد لقاء مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والمستشار النمساوي كارل نيهامر ركز على جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتم تسجيل زهاء 130 ألف دخول غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي من طريق غرب البلقان في الأشهر العشرة الأولى من العام، وهو أعلى رقم منذ ذروة أزمة الهجرة عام 2015، وفق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

واستخدم السوريون والأفغان أساسا طريق غرب البلقان عام 2021، لكن الوكالة لاحظت هذا العام زيادة في عدد الأتراك والتونسيين والهنود والكوبيين والبورونديين عبر هذا الطريق.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)

لا يزال الآلاف يسلكون طريق البلقان للوصول إلى أوروبا

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