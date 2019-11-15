 صراع مدريدي - برشلوني للفوز بخدمات نجم الانتر ميلان سكرينيار | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 18.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

صراع مدريدي - برشلوني للفوز بخدمات نجم الانتر ميلان سكرينيار

منافسة شديدة من المتوقع أن تبدأ قريباً بين ريال مدرير وبرشلونة للفوز بخدمات نجم دفاع الإنتر ميلان، سكرينيار وهو ما سيضرب آمال مانشستر يونايتد الذي كان يحاول أيضا ضم اللاعب.

Fußball Milan Skriniar von Inter Mailand (picture-alliance/Zumapress/J. Moscrop)

يستعد ريال مدريد وبرشلونة لخوض سباق ماراثوني للفوز بتوقيع مدافع الإنتر ميلان، ميلان سكرينيار في ضربة لآمال مانشستر يونايتد في تعزيز خط دفاعه.

وكان مستقبل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد بدأ يزدهر بعد أن أبدى المان يونايتد اهتمامًا كبيرًا بالفوز بخدمات واحد من ألمع المواهب الدفاعية في أوروبا. ومع ذلك، سيكون على أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتيد الخروج فائزاً من المنافسة بين العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد ، حيث تشير تقارير في إيطاليا إلى أن الناديين دخلا السباق للفوز بالمدافع السلوفاكي.

 

مختارات

في أكبر ظهور له منذ قدومه لدورتموند نجح المغربي أشرف حكيمي في مساعدة فريقه في قلب الطاولة على انترميلان بدوري الأبطال. واحتفت الصحافة الألمانية بحكيمي، ورغم سعادة جماهير دورتموند بوجوده بينهم يثير تألقه مخاوفها أيضا. (06.11.2019)

من كان يظن أن بيب غوارديولا سيعلن عن أفضل فريق في العالم، غير برشلونة الذي خاض معه أفضل مواسمه وناديه الحالي مانشستر سيتي. أي فريق يراه المدرب الإسباني الأفضل عالمياً، ولماذا الآن؟ (09.11.2019)

قبل بداية الموسم الكروي الحالي، كان المهاجم الألماني ليروي ساني قريبا من مغادرة فريقه مانشستر سيتي، لكن الإصابة التي تعرض لها ألغت خطط رحيله. مانشستر سيتي يحاول إقناع ساني بالبقاء وتمديد عقده، لكن ذلك يبقى بعيد المنال. (12.11.2019)

وفقًا لـصحيفة كورييري ديلو سبورت، فإنه من المرجح أن يقوم كلا الناديين  بحلول يناير المقبل باتخاذ خطوات جدية لضم اللاعب،لكن انضمام سكرينيار لأحد الناديين بحلول موسم الانتقالات الصيفية سيكون هو الأكثر ترجيحًا.

وواجه سكرينيار برشلونة مرتين بالفعل هذا الموسم مع إنتر في دوري الأبطال، وقد حاز أداءه إعجاب المدربين في كامب نو.

وتمثل إصابات صموئيل أومتيتي المستمرة مصدر قلق لبطل الدوري الأسباني، ما جعله يرى سكرينيار كخيار مناسب للعب بجانب جيرارد بيكيه.

وكان اللاعب السلوفاكي الدولي قد وقع عقدًا مع النادي الإيطالي في الموسم الماضي، وتشير تقارير في إيطاليا إلى أنه لم يتم تضمين أي شرط للمغادرة في الاتفاق الجديد. لكن عرضا ماليا مغريا فقط هو ما سيغري إنتر للتخلي عن نجم دفاعه.

ويبحث أولي جونار سولسكاير عن خيار بديل وهو الحصول على توقيع هاري ماغواير ، الذي انضم إلى يونايتد قادماً من ليستر مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي عالمي لمدافع.

وتلقى يونايتد 12 هدفا في 12 مباراة حتى الآن في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعل سولسكاير حريصاً على تعزيز دفاعه.

ع.ح./ح.ز.

 

مواضيع ذات صلة

Champions League Barcelona gegen Manchester United

40 مليون يورو قد تنقل راكيتيش إلى الغريم المدريدي 15.11.2019

أيام إيفان راكيتيش بادت معدودة في ملعب "كامب نو"، إذ أن هناك منافسا من العاصمة قدم عرضاً لشراء خدمات اللاعب المستاء من الجلوس على مقاعد البدلاء بسبب منافسة أرتورو فيدال ودي يونغ.

Copa del Rey - Real Madrid v FC Barcelona

السعودية تستضيف السوبر الإسباني رسمياً لثلاثة أعوام 11.11.2019

للمرة الأولى ستقوم مسابقة كأس السوبر الإسبانية بنظام الـ4 فرق وستستضيفها، وللمرة الأولى أيضاً، السعودية لثلاثة أعوام. وستقام النسخة الأولى في شهر يناير المقبل بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

UEFA Champions League 2019/20 | FC Salzburg vs. KRC Genk

بالأرقام.. هالاند يتفوق بسنوات على ميسي ورونالدو! 25.10.2019

لا عجب في أن يتم اختيار مهاجم سالزبورغ النمساوي إيرلينغ هالاند كأفضل لاعب في دوري المجموعات، لدوري الأبطال، فيكفي أنه خطف من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الأضواء وبالأرقام، فما سجلاه في سنوات حققه هو في 37 يوما فقط.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

صراع مدريدي - برشلوني للفوز بخدمات نجم الانتر ميلان سكرينيار

تغريدة لبنزيمة تفتح باب التكهنات حول إمكانية لعبه مع"محاربي الصحراء"؟

ألمانيا تتأهل لنهائيات أمم أوروبا بعد فوز كبير على بيلاروسيا

بعكس أوزيل .. لاعب شالكه يقرر ارتداء قمصان تركيا

محمد صلاح يدعم زميله في ليفربول ضد المشجعين الإنكليز

40 مليون يورو قد تنقل راكيتيش إلى الغريم المدريدي