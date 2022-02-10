 صراع في ليبيا حول منصب رئيس الوزراء | DW الأخبار | DW | 11.02.2022

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DW الأخبار

صراع في ليبيا حول منصب رئيس الوزراء

تصاعدت حدة الصراع السياسي في ليبيا في أعقاب تعيين مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء. في الوقت نفسه أكد الدبيبة تمسكه برئاسة الحكومة.

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