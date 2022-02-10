صراع في ليبيا حول منصب رئيس الوزراء

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تصاعدت حدة الصراع السياسي في ليبيا في أعقاب تعيين مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء. في الوقت نفسه أكد الدبيبة تمسكه برئاسة الحكومة.
اختار مجلس النواب الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، الذي سبق وتحدث عن رفضه لأي قرار أحادي الجانب من قبل مجلس النواب.
رغم أنّ منافسه فتحي باشاغا انتخب بإجماع أعضاء مجلس النواب، أعلنت الأمم المتحدة أنها لاتزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا. بدوره تلقى باشاغا دعما لافتا من رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر.
تثير التطورات الأخيرة في ليبيا من تعرض رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة لمحاولة اغتيال ورفضه اختيار بديل له، تساؤلات حول مستقبل البلاد، وسط صراعات للسيطرة على السلطة والثروة، فإلى أين تسير ليبيا؟
مصادر عديدة أكدت أن أعيرة نارية أصابت سيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم، حادث من شأنه أن يفاقم الأزمة المستمرة في البلاد خاصة بعد تصريحات الدبيبة بشأن تجاهل تصويت لاختيار بديل له.
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