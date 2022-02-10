صراع في ليبيا حول منصب رئيس الوزراء

مصادر: نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال

مصادر عديدة أكدت أن أعيرة نارية أصابت سيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم، حادث من شأنه أن يفاقم الأزمة المستمرة في البلاد خاصة بعد تصريحات الدبيبة بشأن تجاهل تصويت لاختيار بديل له.