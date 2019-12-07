 صراع على سروال لاعب ميلان ينتهي بمأساة | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 09.12.2019

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رياضة

صراع على سروال لاعب ميلان ينتهي بمأساة

تسبب الصراع حول الحصول على سروال لاعب ايه سي ميلان الإيطالي في إصابة مشجع بجروح خطيرة. وقد نقل المشجع إلى المستشفى في حالة خطيرة حسبما أفادت وسائل إعلام.

صورة من الأرشيف للجماهير في مباراة لقدامى أيه سي ميلان

صورة من الأرشيف للجماهير في مباراة لقدامى أيه سي ميلان

تعرض مشجع لنادي ايه سي ميلان الإيطالي للإصابة بجروح خطيرة بسبب النزاع حول سروال ألقاه لاعب للمشجعين، بحسب ما نقل موقع "شبورت 1" الألماني عن صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

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(08.08.2019)

وقع ذلك بعد المباراة بين ايه سي ميلان مع مضيفه فريق بولونيا في الدوري الإيطالي، التي انتهت بفوز ميلان بنتيجة 3-2. وقد تم نقل المشجع إلى المستشفى بعد إصابته بطعنات وحالته خطيرة حسب الصحيفة.

بعد انتهاء المباراة بفوز ميلان توجه لاعبو الفريق إلى الجماهير التي رافقتهم إلى ملعب بولونيا وأخذوا يلقون إليهم قمصانهم وسراويلهم. ويبدو أنه وقعت مشاجرة بعد ذلك بين اثنين من مشجعي الفريق حول أحد السراويل ومن الأحق به، ومن أمسك به أولا.

ويقول موقع "شبورت1" إن أحد الرجلين قام بطعن الآخر في بطنه أمام ملعب "دال آرا" بمدينة بولونيا. وقد نقل المصاب إلى مستشفى ماغيوره، وتقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة.

ص.ش/ع.ج

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    الكاتب: إعداد: سميح عامري


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