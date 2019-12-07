صراع على سروال لاعب ميلان ينتهي بمأساة

تعرض مشجع لنادي ايه سي ميلان الإيطالي للإصابة بجروح خطيرة بسبب النزاع حول سروال ألقاه لاعب للمشجعين، بحسب ما نقل موقع "شبورت 1" الألماني عن صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.
وقع ذلك بعد المباراة بين ايه سي ميلان مع مضيفه فريق بولونيا في الدوري الإيطالي، التي انتهت بفوز ميلان بنتيجة 3-2. وقد تم نقل المشجع إلى المستشفى بعد إصابته بطعنات وحالته خطيرة حسب الصحيفة.
بعد انتهاء المباراة بفوز ميلان توجه لاعبو الفريق إلى الجماهير التي رافقتهم إلى ملعب بولونيا وأخذوا يلقون إليهم قمصانهم وسراويلهم. ويبدو أنه وقعت مشاجرة بعد ذلك بين اثنين من مشجعي الفريق حول أحد السراويل ومن الأحق به، ومن أمسك به أولا.
ويقول موقع "شبورت1" إن أحد الرجلين قام بطعن الآخر في بطنه أمام ملعب "دال آرا" بمدينة بولونيا. وقد نقل المصاب إلى مستشفى ماغيوره، وتقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة.
ص.ش/ع.ج
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الهوليغنز..كابوس يقلق السلطات ويرعب جماهير كرة القدم
اشتبك المئات من مثيري الشغب الروس والانكليز في مدينة مرسيليا الساحلية على مدى يومين في مشهد يذكر بحرب الشوارع. ورغم إطلاقها لقنابل الغاز المسيلة للدموع، إلا أن الشرطة الفرنسية عجزت عن السيطرة على الأوضاع مما أدى إلى جرح 35 شخصا انجليزيا.
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الهوليغنز..كابوس يقلق السلطات ويرعب جماهير كرة القدم
يعرف عن الهوليغنز تعصبهم المطلق لفريقهم ويتسم سلوكهم بالعنف وإثارة الشغب في محيط الملعب وداخله ودوما ما تندلع مواجهات دموية بين هوليغنز الفرق المتنافسة في ما بينها أو مع رجال الأمن.
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الهوليغنز..كابوس يقلق السلطات ويرعب جماهير كرة القدم
السلطات الفرنسية وجهت أصابع الاتهام إلى نحو 150 من مثيري الشغب الروس "المدربين بشكل جيد جدا" والحاملين لعصي حديدية. إلا أنهم أفلتوا جميعا من قبضة الشرطة. وسيتم في المستقبل حظر بيع واستهلاك ونقل المشروبات الكحولية إلى الملاعب تجنبا لاندلاع صدامات.
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الهوليغنز..كابوس يقلق السلطات ويرعب جماهير كرة القدم
رسام الكاريكاتور الروسي الساخر سيرغي إيلكن اختار هذا الشكل ليعبر عن أحداث تبادل رمي الكراسي وقذف زجاجات البيرة بين الهوليغنز الروس والانجليز.
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الهوليغنز..كابوس يقلق السلطات ويرعب جماهير كرة القدم
إلى جانب مثيري الشغب الروس والانجليز تخشى السلطات الفرنسية من الهوليغنز الألمان. السلطات الألمانية سلمت نظيرتها الفرنسية أسماء وبيانات نحو 2500 من مثيري الشغب. وذلك في خطوة لتشديد الرقابة عليهم تفاديا لاندلاع مواجهات دامية على غرار أحداث مرسيليا.
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الهوليغنز..كابوس يقلق السلطات ويرعب جماهير كرة القدم
هذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها مدينة مرسيليا الساحلية الهادئة حرب شوارع وأحداث شغب وتكسير بسبب مباراة كرة قدم. المرة الأولى كانت إثر انتهاء مباراة انكلترا وتونس في بطولة كأس العالم سنة 1998.
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الهوليغنز..كابوس يقلق السلطات ويرعب جماهير كرة القدم
بطولة يورو الماضية التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا عام 2012 شهدت مواجهات عنيفة بين مثيري الشغب الروس والبولنيين بعد تعادل منتخبي روسيا وبولونيا 1-1. وأدت هذه الأحداث إلى إصابة ثمانية أشخاص.
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الهوليغنز..كابوس يقلق السلطات ويرعب جماهير كرة القدم
لكنها ليست المرة الأولى التي تنشب فيها مواجهات عنيفة في بطولة اليورو. إذ شهدت شوارع مدينة شارلوروا البلجيكية أعمال شغب بين هوليغنز ألمان وانجليز قبيل مباراة تجمع فريقهما خلال بطولة اليورو عام 2000.
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الهوليغنز..كابوس يقلق السلطات ويرعب جماهير كرة القدم
لم تعد أنشطة الهوليغنز في ألمانيا مقتصرة على المجال الرياضي فحسب، بل تجاوزت ذلك لتأخذ منحا سياسيا قريبا من إيديولوجيا اليمين المتطرف كمجموعة "هوليغنز ضد السلفيين". نظمت المجموعة التي انطلقت في مدينة كولونيا مظاهرات عديدة في شتى أنحاء ألمانيا.
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الهوليغنز..كابوس يقلق السلطات ويرعب جماهير كرة القدم
كارثة ملعب هيسل في بلجيكا هي أكبر فاجعة عرفتها لعبة كرة القدم. إذ تسبب مواجهات عنيفة بين جماهير ليفربول الانجليزي ويوفنتوس الإيطالي في في نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر مايو/آيار 1985 في انهيار جدار أحد المدارج. قتل 39 من المشجعين وأصيب حوالي 500 آخرون. إعداد: سميح عامري
الكاتب: إعداد: سميح عامري