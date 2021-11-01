صراع روسي غربي على غاز ونفط الخليج.. من سيكسب الرهان؟

تحول تاريخي ـ لماذا غيرت إسبانيا موقفها من نزاع الصحراء الغربية؟

في تغيير جذري لموقفها بشأن ملف الصحراء الغربية، أعلنت إسبانيا دعم الموقف المغربي علناً وللمرة الأولى ودخول "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الرباط، في خطوة رحبت بها الأخيرة ونددت بها جبهة البوليساريو. فما أسباب هذا التغيير؟