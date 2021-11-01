 صراع روسي غربي على غاز ونفط الخليج.. من سيكسب الرهان؟ | مسائية DW | DW | 22.03.2022

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مسائية DW

صراع روسي غربي على غاز ونفط الخليج.. من سيكسب الرهان؟

مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.. صراع روسي غربي على حصص دول الخليج وشرق المتوسط في أسواق الغاز والنفط في أوروبا.. فمن سيكسب الرهان؟

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