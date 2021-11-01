صراع روسي غربي على غاز ونفط الخليج.. من سيكسب الرهان؟

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مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.. صراع روسي غربي على حصص دول الخليج وشرق المتوسط في أسواق الغاز والنفط في أوروبا.. فمن سيكسب الرهان؟
استدعت الجزائر سفيرها في مدريد "للتشاور"، وذلك بعد إعلان إسبانيا دعمها مقترح المغرب منح حكم ذاتي للصحراء الغربية، ورفضت جبهة بوليساريو الموقف الإسباني ووصفته بأنه "يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية".
عادت سفيرة المغرب لدى إسبانيا إلى مدريد بعد أن أوضحت السلطات الإسبانية أنها تدعم مقترح الرباط المتعلق بالحكم الذاتي للصحراء الغربية، فيما أكدت حكومة سانشيز أنها أبلغت الجزائر مسبقًا بموقفها من المقترح المغربي.
في تغيير جذري لموقفها بشأن ملف الصحراء الغربية، أعلنت إسبانيا دعم الموقف المغربي علناً وللمرة الأولى ودخول "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الرباط، في خطوة رحبت بها الأخيرة ونددت بها جبهة البوليساريو. فما أسباب هذا التغيير؟
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستغناء عن الغاز الروسي، من جهته يهدد رئيس الكرملين، فلاديمير بوتين أيضاً بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. لكن ما هي الدول التي يمكن أن تسد الفجوة في أوروبا؟
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