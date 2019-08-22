صراع ثنائي على نجم ريال مدريد!

سطع نجم ريال مدريد مارسيلو بشكل كبير في الولاية التدريبية الأولى للمدرب زين الدين زيدان، فقد ساهم صاحب القدم اليسرى الساحرة في بسط "الميرنغي" سيطرته على دوري أوروبا أعرق المسابقات الكروية في القارة الأوروبية، فضلاً عن الفوز بعدة ألقاب محلية.

ورغم أن النجم البرازيلي الموهوب يُعد قطعة أساسية في كتيبة زين الدين زيدان الكروية، بيد أن تعاقد "الأبيض الملكي" مع الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، صعّب من مهمة مارسيلو في اللعب بشكل دائم مع الفريق، وأشعل التكهنات حول مستقبله الكروي مع ريال مدريد.

ويشير موقع "كالتشيو ميركاتو" أن فقدان مارسيلو لمكانته الرسمية في ريال مدريد، قد يدفعه لحزم حقائبه والرحيل قريباً، مضيفا أن النجم البرازيلي يسيل لعاب كل من يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان سيدخلان في معركة ثنائية للظفر بخدمات اللاعب.

ويبحث مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل عن ظهير أيسر من طينة مارسيلو، لاسيما مع رغبة الفريق الباريسي في الاستفادة من خدمات لاعب يمتلك تجربة كبيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يأمل باريس سان جيرمان في الفوز بها في أقرب وقت ممكن.

أما يوفنتوس الإيطالي، فإنه قد يلجأ إلى سلاح نجمه كريستيانو رونالدو من أجل إقناع مارسيلو بالانتقال إلى فريق "السيدة العجوز"، حيث تجمع النجم البرتغالي علاقة صداقة قوية مع مارسيلو.

الجدير ذكره أن مارسيلو (31 عاماً)، يرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي صيف سنة 2022. وتبلغ القيمة المالية لصاحب القدم اليسرى الساحرة تقريباً 25 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في أخبار اللاعبين.