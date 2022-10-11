صراع بين ليفربول والريال ومان سيتي للظفر بخدمات بيلينغهام نجم دورتموند

يدور صراع قوي بين ثلاثة من عمالقة الأندية الأوروبية: ريال مدريد ومان سيتي وليفربول للفوز بخدمات لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند جود بيلينغهام. يضغط يورغن كلوب مدرب ليفربول لمحاولة ضم اللاعب الى فريقه ويؤكد أن ذلك يأتي على قائمة أولوياته.

منافسة شرسة

لا يزال ليفربول مرشحًا بقوة للفوز بصفقة ضم بيلينغهام هذا الصيف على الرغم من المنافسة الشرسة من جانب مانشستر سيتي وريال مدريد بحسب ما نشر موقع سكاي سبورت في نسخته الألمانية.

وفي حديثه عن برنامج الانتقالات، قال مراسل سكاي في ألمانيا إن مدرب ليفربول يورغن كلوب "يضغط ويدفع بكل قواه" لإعادة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى إنجلترا لتعزيز خط وسط فريقه.

وكان بيلينغهام قد تألق مع منتخب إنجلترا خلال كأس العالم في قطر العام الماضي، كما تم ترشيحه أيضًا لجائزة الفتى الذهبي الأوروبي لعام 2022. وظهر اللاعب الشاب بمستوى جيد للغاية مع دورتموند في أوروبا والبوندسليغا، وسجل 10 أهداف في 23 مباراة في جميع المسابقات.

كان كلوب قد ألمح بالفعل خلال شهر يناير/كانون الثاني إلى أن فريقه سيشهد تغييرات كبيرة هذا الصيف، حيث يحتل ليفربول المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى بعد 10 نقاط من آخر مركز في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ما جعله يضع عملية ضم اللاعب على قائمة أولوياته في الفترة الحالية.

عقد دون شرط جزائي

وتقول مصادر صحفية مختلفة ألمانية وبريطانية إن الكثيرين لديهم قناعة بأن بيلينغهام سيغادر دورتموند هذا الصيف وأنه لا توجد فرصة للنادي لإبقائه ضمن صفوفه في هذه المرحلة، لكن اللاعب لديه عقد دون شرط جزائي، وبالتالي فإن سعره مرتفع للغاية. ويريد دورتموند الحصول على مبليغ يتراوح من 100 مليون يورو إلى 150 مليون يورو مقابل مغادرة اللاعب له في الصيف.

تقول مصادر صحفية مختلفة ألمانية وبريطانية إن الكثيرين لديهم قناعة بأن بيلينغهام سيغادر دورتموند هذا الصيف

ولا يزال عقد بيلينغهام مع دورتموند سارياً حتى عام 2025. وتقدر قاعدة البيانات على الإنترنت Transfermarkt.de قيمة اللاعب السوقية بـ 110 مليون يورو.

وبحسب موقع سكاي سبورت الألماني فإن كلوب لم يتحدث بشكل شخصي مع اللاعب لكنه تحدث عن بيلينغهام علنًا في مناسبات متعددة، وخلال الشهر الماضي وصفه بأنه "استثنائي" على خلفية أدائه المتميز في كأس العالم.

هل يغادر بيلينغهام دورتموند؟

بحسب مراسلة موقع بيلد الألماني فإن هناك مفاوضات ستدور بين مدير أعمال بيلينغهام ووالده، وبوروسيا دورتموند من المقرر إجراؤها في مارس.

ويقول الموقع الألماني إن سيباستيان كيل وهانس يواكيم فاتسكه من إدارة دورتموند يبذلان قصارى جهدهما لإبقاء اللاعب في النادي. وأكدا تقديم عرض تاريخي ليكون اللاعب الأعلى أجراً على الإطلاق في بوروسيا دورتموند.

وبحسب الموقع ذاته فإن بيلينغهام إذا ما اختار تمديد عقده فسوف يحصل على 15 مليون يورو في الموسم الواحد. في الوقت الحالي، يعد ماركو ريوس هو اللاعب الأعلى أجرًا في دورتموند بحوالي 12 مليون يورو في الموسم الواحد. لكن حتى الآن لاتزال إدارة دورتموند واثقة من إمكانية تجديد عقد اللاعب.

ظهر جود بيلينغهام بمستوى متألق خلال مباريات المنتخب الإنجليزي في كأس العالم بقطر

وتشير مواقع بريطانية إلى أن اللاعب قد يفضل اللعب لصالح ليفربول لكن العائق سيكون مادياً، إذ أن المقابل قد يتراوح ما بين 140-150 مليون يورو، هذا إلى جانب دخول ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى حلبة المنافسة على اللاعب وكلاهما لديه أموال أكثر بكثير من ليفربول.

نقطة حاسمة

ويشير خبراء ومحللون رياضيون إلى نقطة هامة للغاية قد تحسم قرار اللاعب وهي أنه في الوقت الحالي، لن يتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا، لكن آخرين لايزالون يعتقدون أن بيلينغهام يرغب في اللعب مع ليفربول، ومن هؤلاء رئيس تحرير سكاي سبورتس نيوز كافي سولكول.

يقول سولكول: "من وجهة نظر مهنية، ربما يكون من المنطقي أن يذهب بيلينغهام إلى ريال مدريد في وقت لاحق من مسيرته. إنها ليست خطوة عليه القيام بها الآن. من وجهة نظر كرة القدم، أعتقد أن ليفربول هو الخطوة المثالية له في الصيف".

ويضيف: "لقد سأل الناس عما إذا كان ليفربول يمكن أن ينافس إذا ما بدأت حرب المزايدات مع أندية في حجم مان سيتي وريال مدريد، على افتراض أن هذين الاثنين سيكونان قادرين على دفع أكثر من ليفربول، لكني لا أعتقد أن هذا هو الحال. إذا نظرت إلى مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة، فقد كان هناك الكثير من المناسبات التي ابتعدوا فيها عن صفقات شعروا أن التقييم بشأنها كان خاطئًا".

وتابع سولكول: "لا أعتقد أن ريال مدريد لديه أموال أكثر من ليفربول لينفقها في سوق الانتقالات. من كل ما نسمعه هو أن ليفربول سيكون وجهته الأكثر ترجيحًا في الصيف".

عماد حسن