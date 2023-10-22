صراع الشرق الأوسط: واشنطن تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

طالبت الولايات الخارجية الأمريكية اليوم الأحد (22 تشرين الأول/أكتوبر 2023) المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها قواتها مواطنوها بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

وورد في تحذير السفر "لا تسافروا إلى العراق نظراً للإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطراب المدني ومحدودية قدرة البعثة في العراق على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة حماس.

وأسقطت سفينة حربية أمريكية قبل أيام أكثر من 12 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز أطلقتها من اليمن جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن تحذير السفر يأتي عقب صدور أمر بالمغادرة لأفراد الأسر والموظفين الحكوميين من غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية العامة بأربيل "نظراً لتزايد التهديدات الأمنية ضد الموظفين الأمريكيين والمصالح الأمريكية".

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسباً لنشاط الجماعات المدعومة من إيران في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس عقب هجوم الأخيرة المباغت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مما أودى بحياة أكثر من 1400 شخص.

تدمير أنفاق حماس: هدف استراتيجي وأولوية للجيش الاسرائيلي

وردت إسرائيل بضربات جوية مميتة على قطاع غزة الذي يبلغ طوله 45 كيلومتراً ويقطنه 2.3 مليون شخص وتحكمه حماس منذ 2007. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الضربات الجوية قتلت أكثر من 4700 شخص.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد "نظراً لدواع أمنية، نوجه موظفي الحكومة الأمريكية في بغداد بعدم استخدام مطار بغداد الدولي".

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة تشمل حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو ألفين من جنود مشاة البحرية.

وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون) أمس السبت إن الولايات المتحدة سترسل أنظمة (ثاد) المضادة للأهداف التي تحلق على ارتفاعات عالية وفرقاً إضافية من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط.

يشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

خ.س/أ.ح/ إ.ف (رويترز، أ ف ب)