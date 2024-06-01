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سيارات ونقلألمانيا

صراع السيارات الكهربائية

٢٠ يونيو ٢٠٢٤

صناعة السيارات الألمانية تتراجع لصالح السيارات الكهربائية الصينية. لاحتواء الموقف، الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على الصين. هل هذا هو الحل؟ وما هي خيارات برلين لحماية قطاع صناعة السيارات الحيوي؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب

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ضيوف الحلقة:
لؤي غبرة، صحفي مختص بالشؤون الأوروبية // 
سعيد سمير، باحث صحفي // 
دانييل ملحم، خبير في الشؤون الاقتصادية - باريس

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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