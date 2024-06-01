صراع السيارات الكهربائية

2024/6/20 ٢٠ يونيو ٢٠٢٤

صناعة السيارات الألمانية تتراجع لصالح السيارات الكهربائية الصينية. لاحتواء الموقف، الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على الصين. هل هذا هو الحل؟ وما هي خيارات برلين لحماية قطاع صناعة السيارات الحيوي؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب