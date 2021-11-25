صراع البرازيل ضد كورونا

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تخطت وفيات كورونا في البرازيل حاجز الـ 600 ألف وفاة، ولكن بفضل حملات التطعيم الناجحة تمكنت البلاد من الخروج من هذه الأزمة. فكيف تسنى ذلك؟ وما المشكلة التي لا تزال قائمة في البلاد حتى الآن؟
في نداء طارئ، دعت منظمة الصحة العالمية إلى توفير أكثر من 250 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة الصحية.
قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن احتمال نقل المصاب بأوميكرون إلى المستشفى قد يكون ثلث مثيله في حالة الإصابة بدلتا. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت حالات دخول المستشفيات لأطفال مصابين بكوفيد-19 إلى أعلى معدّلاتها .
لم يعد تركيز العلماء منصباً فقط على دراسة أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 ومحاولة ابتكار علاجات مختلفة له، وإنما أصبح هناك جانب شديد الأهمية يتعلق بدراسة تأثيرات ما بعد الشفاء من المرض جسدياً ونفسياً.
أقرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عقاراً جديداً من شركة فايزر وهو حبوب تؤخذ عن طريق الفم للاستخدام الطارئ في حالات الاصابة المتوسطة والشديدة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.
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