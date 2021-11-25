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صراع البرازيل ضد كورونا

تخطت وفيات كورونا في البرازيل حاجز الـ 600 ألف وفاة، ولكن بفضل حملات التطعيم الناجحة تمكنت البلاد من الخروج من هذه الأزمة. فكيف تسنى ذلك؟ وما المشكلة التي لا تزال قائمة في البلاد حتى الآن؟