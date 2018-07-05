 صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 10.07.2018

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عالم الرياضة

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

يبدو أن أيام ماتيو كوفاسيتش قد بات معدودة برفقة ريال مدريد، خاصة بعدما عبر الدولي الكرواتي علانية عن رغبته في مغادرة "الميرنغي". تقارير صحفية تتحدث عن صراع بين قطبي مانشستر للظفر بخدمات لاعب وسط الميدان الموهوب.

UEFA Champions League Halbfinale | FC Bayern München - Real Madrid - Franck Ribery (Reuters/K. Pfaffenbach)

صورة من الأرشيف.

قبل عدة أسابيع فتح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش باب التكهنات حول مصيره مع فريق ريال مدريد، إذ أكد نجم الوسط الشاب أنه يريد الرحيل عن "الميرنغي"، بسبب حصوله على دقائق لعب قليلة مع الفريق الإسباني العملاق.

ويُدرك كوفاسيتش (24 عاما) أن التواجد باستمرار في تشكيلة "الأبيض الملكي" الرسمية ليس بالأمر الهين، خاصة وأن كتيبة الفريق تعج بأحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

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رادار مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يرصد نجما يُبدع مع ريال مدريد منذ عدة سنوات، ويعد قطعة رئيسية في تشكيلة "الميرنغي". هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية إسبانية، فمن هو هذا النجم؟ وهل ينجح غوارديولا في الحصول على خدماته؟. (20.06.2018)

بينما يُواصل إدين هازارد نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا، ذكرت تقارير صحفية أن "عادة" يمتاز بها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تُقرب هازارد من القلعة المدريدية. فكيف ذلك؟ (07.07.2018)

وتشير تقارير صحفية متطابقة أن عدة أندية أوروبية عملاقة تسعى للظفر بخدمات النجم الكرواتي، الذي يبدو قريبا للغاية من الرحيل عن ريال مدريد. وفي هذا الصدد، ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن كلا من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، يرغبان في التعاقد مع الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وأوضح الموقع البريطاني أن مانشستر سيتي، يرى في كوفاسيتش بديلا محتملا لنجم نابولي جورجينيو، الذي لم يحسم بعد في مسألة انتقاله إلى "الأزرق السماوي"، لا سيما بعد رغبة  تشيلسي اللندني أيضا الاستفادة من خدمات اللاعب البرازيلي.

وأفاد موقع "إكسبريس" بناء على معلومات منسوبة إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، أن مانشستر يونايتد يرغب بدوره في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي، إذ يحاول مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو إبرام عدة صفقات قوية، من أجل العودة إلى منصات التتويج بعدما خرج في الموسم الماضي خاوي الوفاض.

جدير بالذكر أن كوفاسيتش انتقل إلى ريال مدريد صيف 2015 قادما من إنتر ميلانو في صفقة بلغت 35 مليون يورو، فيما يرتبط الدولي الكرواتي بعقد مع "الميرنغي" يمتد حتى سنة 2021 وشرط جزائي يبلغ 300 مليون يورو.

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    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

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    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    مودريتش يتربع على خط الوسط

    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

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