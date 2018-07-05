صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

قبل عدة أسابيع فتح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش باب التكهنات حول مصيره مع فريق ريال مدريد، إذ أكد نجم الوسط الشاب أنه يريد الرحيل عن "الميرنغي"، بسبب حصوله على دقائق لعب قليلة مع الفريق الإسباني العملاق.

ويُدرك كوفاسيتش (24 عاما) أن التواجد باستمرار في تشكيلة "الأبيض الملكي" الرسمية ليس بالأمر الهين، خاصة وأن كتيبة الفريق تعج بأحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

وتشير تقارير صحفية متطابقة أن عدة أندية أوروبية عملاقة تسعى للظفر بخدمات النجم الكرواتي، الذي يبدو قريبا للغاية من الرحيل عن ريال مدريد. وفي هذا الصدد، ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن كلا من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، يرغبان في التعاقد مع الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وأوضح الموقع البريطاني أن مانشستر سيتي، يرى في كوفاسيتش بديلا محتملا لنجم نابولي جورجينيو، الذي لم يحسم بعد في مسألة انتقاله إلى "الأزرق السماوي"، لا سيما بعد رغبة تشيلسي اللندني أيضا الاستفادة من خدمات اللاعب البرازيلي.

وأفاد موقع "إكسبريس" بناء على معلومات منسوبة إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، أن مانشستر يونايتد يرغب بدوره في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي، إذ يحاول مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو إبرام عدة صفقات قوية، من أجل العودة إلى منصات التتويج بعدما خرج في الموسم الماضي خاوي الوفاض.

جدير بالذكر أن كوفاسيتش انتقل إلى ريال مدريد صيف 2015 قادما من إنتر ميلانو في صفقة بلغت 35 مليون يورو، فيما يرتبط الدولي الكرواتي بعقد مع "الميرنغي" يمتد حتى سنة 2021 وشرط جزائي يبلغ 300 مليون يورو.