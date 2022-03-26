صديق الأمس عدو اليوم

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عاد الخوف. غزو بوتين لأوكرانيا أصاب العالم بحالة من الصدمة الجماعية، خاصة في شرق ألمانيا، حيث كان الكثير من التعاطف مع روسيا. لقد كانت ألمانيا الشرقية السابقة والاتحاد السوفييتي دولتين شقيقتين. فماذا تبقى؟
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومعه حلف وارسو، بدأ توسع حلف الناتو شرقا في إثارة حفيظة روسيا وريثة السوفييت، التي تؤكد أن وعدا قطع بعدم التوسع شرقا. سردية يرفضها الناتو بينما يستشهد بها بوتين حتى في حربه على أوكرانيا.
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